Спорт, а не стриптиз: почему pole dance – это круто

Фото Дмитрия Дзюбина.

Одни с пренебрежением называют это «танец у шеста», где не место порядочным девушкам и мужчинам, другие – спортом сродни гимнастике или акробатике, только на пилоне (или вертикальном «турнике»).

Myslo пообщался с Викторией Цыбульской, которая уже много лет уверенно развивает в Тульской области pole dance как спортивное направление.

– Всё зависит исключительно от самого человека, который приходит заниматься, и от того, какие задачи он ставит перед собой, – рассказывает Виктория. – Хотите танец – будет вам танец, но если подойти серьезно, то можно заниматься действительно профессионально.

Pole dance – молодое и весьма демократичное спортивно-танцевальное направление в России. Как спорт он в нашей стране официально пока не признан, и это дает, наверное, в каком-то смысле больше свободы всем полденсерам. Есть разные категории, например, «экзот» – этот как раз про танец на высоченных каблуках (да, тех самых, о которых все подумали), а есть «спорт» – это уже в основном различные силовые трюки.

И в том, и в другом случае нужна гибкость, растяжка, пластика, но в отличие от многих профессиональных видов спорта, Pole dance рад всем независимо от возраста и пола.

Виктория по образованию хореограф, закончила Орловский институт культуры, параллельно с учебой работала в эстрадном балете, после его окончания в Туле преподавала в различных танцевальных студиях.

Пилон в ее жизнь пришел стихийно: увидела красивое видео с девушкой на пилоне и захотела так же. Спустя семь лет она уже профессиональный спортсмен и тренер, сама и ее ученики – участники и призеры фестивалей и чемпионатов, в том числе Catwalk Dance Festival и Amazing PoleChampionship.

В этом году она впервые участвовала в чемпионате России Pole sports Russia 2019, где в номинации «Спорт» заняла четвертое место.

– Поначалу pole dance был больше увлечением, но, проучившись год, я поняла, что у меня действительно получается, но самое главное – это именно то, чем я хочу действительно заниматься дальше на профессиональном уровне.

Имея профильное образование, прошла дополнительные курсы и стала тренером. Но останавливаться на этом я не собиралась и постоянно изучала видео различных элементов, которые выполняют именитые полденсеры, и пыталась за ними повторить, искала мастер-классы.

Это боль, это стертые ноги, мозоли, но конечный результат всегда дарил удовлетворение от того, что я смогла и чему научилась.

Лично для меня pole sport (буду называть его так) открыл целый мир безграничных возможностей человеческого тела. Появился смысл развития собственных физических данных, занимаясь столько лет хореографией, я не могла похвастаться идеальными шпагатами и гибкостью, а в возрасте 25 лет мне открылся новый смысл для личного развития, а впоследствии и для развития своих учеников.

Юлия Кузнецова – одна из учениц Виктории. Пришла четыре года назад. Как и многие, узнала об этом спорте от знакомых, – подруга занималась на пилоне и предложила попробовать.

– С первого же занятия я влюбилась в pole dance и теперь не могу остановиться. Очень жаль, что многие до сих пор воспринимают занятия на пилоне как эротическое, стриптиз, – ужасное слово. Приходится всем объяснять, что это спорт, крутой спорт, это сила, выносливость, гибкость, что это не танцы у шеста с раздеванием.

Для меня это силовой спорт, мне он подарил подтянутую фигуру, силу, многие упражнения я сейчас могу делать лучше, чем мужчины, которые ходят в спортзал.

Если говорить об уровне развития этого спорта в Туле, школ в целом достаточно много, но найти действительно профессионального тренера, который постоянно сам развивается, находит что-то новое, непросто было. Но в итоге я его нашла, – говорит Юлия Кузнецова.

Сегодня pole dance профессионально или просто для себя занимаются тысячи человек. Большой плюс этого спорта в том, что он не имеет возрастных рамок, в него никогда не поздно прийти.

– Сегодня многие предпочитают pole dance занятиям в фитнес-клубах. Почему? Потому что на каждом занятии при выполнении элементов на пилоне дается нагрузка всем группам мышц, помимо этого развиваются гибкость, пластика, растяжка. То есть за 1,5 часа тренировки получаешь всё то, что в других случаях можно получить, если брать абонементы на пилатес, фитнес и в танцевальную студию.

Возраст и физическая подготовка в pole dance не играет никакой роли. На первых тренировках грамотные студии обязательно включают начальный уровень, ОФП, занятия по растяжке, что в свою очередь помогает подготовить любого пришедшего к предстоящим нагрузкам на пилоне. В общем, могу сказать одно, начинать заниматься pole dance с любым уровнем подготовки не страшно, любые тренировки предполагают физическую активность, к которой со временем тело привыкает.

Яркое подтверждение тому, что у pole dance нет возрастных барьеров, – 55-летняя тулячка Галина Луговая. Сегодня она одна из учениц Виктории Цыбульской. Она впервые пришла на тренировку в группу pole dance в 51 год!

– Мне прислали приглашение в группу одной из школ pole dance в соцсети. О том, что пилон вращается, я узнала только на первой тренировке. До этого никогда даже не слышала об этом виде спорта, который сразу поразил меня своей красотой. Меня останавливал только возраст. Но, попробовав раз, поняла, что справлюсь, хотя это непросто.

Сегодня для меня pole dance – это прежде всего полная перезагрузка, уход от стресса.

Что бы ни случилось в жизни, какие бы серьезные проблемы не навалились, тренировка заставляет от всего отключиться, полностью сконцентрироваться на выполнении трюка. После нее выходишь с легкой усталостью в теле, светлой душой и в хорошем настроении. Отличная физическая форма для меня всего лишь дополнительный бонус. Сейчас уже выработалась своеобразная зависимость, жизни без тренировок на пилоне я себе уже не представляю. В настоящий момент я тренируюсь пять раз в неделю, три из них – под руководством Виктории Цыбульской. Спортсмены стремятся тренироваться с теми, кто сильнее, это дает ощутимый прогресс. Вика верит в своих учеников, это очень помогает. Каждая тренировка становится не просто интересной, она становится захватывающей, хочется заниматься, приходить снова и снова.

Большое количество людей от 30 и старше приходят на пилон, и это говорит о доступности и популярности этого направления. Если речь идёт не о спортивных достижениях, а именно о тренировках для здоровья, для улучшения физической формы, то ограничений никаких нет, только желание и интерес. Уникальность pole dance в том, что он доступен всем, в любом возрасте и с любым телосложением, мужчинам или женщинам, детям и взрослым. Особенно сейчас развивается детский pole sport, очень много мужчин также выбирают для себя данный вид спорта.

На самом деле это, если отбросить стереотипы, очень даже мужской спорт. У них свой набор трюков, в какой-то части близкий к воркауту. Достаточно найти в интернете примеры выступлений мужчин на профессиональных соревнованиях pole dance, и вы поймете, что это реально круто, сложно, сильно и захватывающе.

– Несмотря на то, что pole sport не является официальным видом спорта, есть федерации по всему миру. Они проводят чемпионаты с целью признания этого спорта официальным и олимпийским, и в любом случае это вопрос времени, – говорит Виктория. – Для нас, спортсменов и тренеров pole dance, очень важно донести до всех, что пилон – это спортивный снаряд, который имеет свои стандарты, специальное покрытие, диаметр и высоту. Тренируемся мы в шортах и топах в соответствии с техникой безопасности, так как нам необходимо сцепление кожи с пилоном. Спорт на пилоне не имеет никакой связи с ночными клубами, это физический труд сродни спортивной акробатике.

В Туле во многих танцевальных студиях сегодня есть занятия на пилоне. Но как же выбрать ту, где действительно научат? Во-первых, в студии должно быть профессиональное оборудование – двухфазные пилоны (статика и динамика). Некоторые школы, к сожалению, грешат и ставят вместо пилона обычную трубу, но на ней невозможно полноценно освоить этот спорт и понять всю его красоту. Во-вторых, профессионализм тренера: если он и его ученики регулярно участвуют в различных соревнованиях и фестивалях, значит, он стремится быть в тренде. Сегодня многие школы предлагают бесплатные пробные занятия, чтобы новый участник мог не на словах, а на деле понять, что такое pole dance.