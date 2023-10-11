Как добиться перерасчёта за отопление: инструкция Myslo

Отопление должно быть подано в квартиры вовремя, с надлежащим температурным режимом, а перерывы в его подаче не должны превышать установленную продолжительность.

О том, как добиться перерасчёта платы за отопление, если эта услуга была оказана ненадлежащим образом, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

В соответствии с п. 15 раздела 6 приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» после запуска и регулировки систем отопления температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже +20.

На какое время могут отключать отопление

Максимум — суммарно на 24 часа в месяц. Если температура в квартире составляет от +12 до +18 градусов, можно отключать не более чем на 16 часов за один раз, при температуре от +10 до +12 градусов — максимум на 8 часов за один раз, при температуре от +8 до +12 градусов — максимум на 4 часа за один раз.

Как нарушение температурного режима влияет на плату за отопление

За каждый час отклонения температуры от нормы плата за отопление снижается на 15% суммы платы за месяц за каждый градус. Например, если будет установлено, что во время отопительного сезона на протяжении 3 часов температура в не угловой комнате держалась на уровне +16 градусов, то стоимость оплаты должна быть пересчитана по следующей формуле: 2×0,15×3=0,9%. Следовательно, общая месячная стоимость коммунальной услуги «Отопление» должна быть снижена на 0,9%.

Как зафиксировать нарушение подачи тепла

В первую очередь нужно сообщить в аварийную службу своей управляющей компании. Их список и контактные телефоны можно найти здесь.

Уточните, кто именно принимает ваш звонок, запишите ФИО и должность сотрудника. Попросите зарегистрировать ваше обращение, вам должны назвать время регистрации и входящий номер.

Далее ситуация может развиваться по двум сценариям. Если диспетчер УК знает о причинах отключения отопления, он обязан проинформировать об этом абонента (например, сказать, сколько продлятся профилактические или ремонтные работы) и сделать отметку в журнале регистрации сообщений. Если же причины отключения неизвестны диспетчеру — он должен согласовать дату и время проверки нарушения подачи тепла не позднее двух часов с момента регистрации сообщения, а также уведомить о ней ресурсоснабжающую организацию.

Как составить акт о нарушении подачи тепла

В соответствии с п. 110 (1) Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», если в течение двух часов проверка не была проведена либо звонок не был принят диспетчером, жильцы могут самостоятельно составить акт проверки подачи тепла.

Он должен быть подписан не менее чем двумя жителями и председателем совета дома. Замеры температуры должны проводиться в центре комнат не менее чем в полуметре от внутренней поверхности наружной стены, труб и радиаторов отопления, на высоте 1 метра от пола.

В акте нужно указать дату и время проверки, температуру, зафиксированную в комнате, характеристики средства измерения (например, бытовой термометр или электронный градусник), информацию о факте сообщения либо попытки сообщения в обслуживающую организацию.

Если представитель УК уклоняется от подписания акта, его должны подписать другие участники проверки и не менее двух незаинтересованных лиц. Официальным моментом начала нарушения качества предоставления услуги считается время обращения в УК либо время, зафиксированное диспетчером УК в журнале учёта фактов нарушения подачи тепла (при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ).

Как добиться перерасчёта

После устранения нарушения подачи тепла должен быть составлен ещё один акт, фиксирующий дату и время начала подачи отопления в соответствии с действующими нормативами. Эти два документа в дальнейшем станут основанием для перерасчёта платы за отопление. Их нужно приложить к претензии с требованием о проведении перерасчёта, которую нужно направить в УК и ресурсоснабжающую организацию.