  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Инструкция
  5. Как добиться перерасчёта за отопление: инструкция Myslo - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Как добиться перерасчёта за отопление: инструкция Myslo

Как добиться перерасчёта за отопление: инструкция Myslo

Отопление должно быть подано в квартиры вовремя, с надлежащим температурным режимом, а перерывы в его подаче не должны превышать установленную продолжительность.

О том, как добиться перерасчёта платы за отопление, если эта услуга была оказана ненадлежащим образом, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

e5571bf6-8107-474f-876d-81de0e8ef177.jpg

В соответствии с п. 15 раздела 6 приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» после запуска и регулировки систем отопления температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже +20.

На какое время могут отключать отопление

Максимум — суммарно на 24 часа в месяц. Если температура в квартире составляет от +12 до +18 градусов, можно отключать не более чем на 16 часов за один раз, при температуре от +10 до +12 градусов — максимум на 8 часов за один раз, при температуре от +8 до +12 градусов — максимум на 4 часа за один раз.

Как нарушение температурного режима влияет на плату за отопление

За каждый час отклонения температуры от нормы плата за отопление снижается на 15% суммы платы за месяц за каждый градус. Например, если будет установлено, что во время отопительного сезона на протяжении 3 часов температура в не угловой комнате держалась на уровне +16 градусов, то стоимость оплаты должна быть пересчитана по следующей формуле: 2×0,15×3=0,9%. Следовательно, общая месячная стоимость коммунальной услуги «Отопление» должна быть снижена на 0,9%.

Как зафиксировать нарушение подачи тепла

В первую очередь нужно сообщить в аварийную службу своей управляющей компании. Их список и контактные телефоны можно найти здесь.

Уточните, кто именно принимает ваш звонок, запишите ФИО и должность сотрудника. Попросите зарегистрировать ваше обращение, вам должны назвать время регистрации и входящий номер.

Далее ситуация может развиваться по двум сценариям. Если диспетчер УК знает о причинах отключения отопления, он обязан проинформировать об этом абонента (например, сказать, сколько продлятся профилактические или ремонтные работы) и сделать отметку в журнале регистрации сообщений. Если же причины отключения неизвестны диспетчеру — он должен согласовать дату и время проверки нарушения подачи тепла не позднее двух часов с момента регистрации сообщения, а также уведомить о ней ресурсоснабжающую организацию.

Как составить акт о нарушении подачи тепла

В соответствии с п. 110 (1) Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», если в течение двух часов проверка не была проведена либо звонок не был принят диспетчером, жильцы могут самостоятельно составить акт проверки подачи тепла.

Он должен быть подписан не менее чем двумя жителями и председателем совета дома. Замеры температуры должны проводиться в центре комнат не менее чем в полуметре от внутренней поверхности наружной стены, труб и радиаторов отопления, на высоте 1 метра от пола.

В акте нужно указать дату и время проверки, температуру, зафиксированную в комнате, характеристики средства измерения (например, бытовой термометр или электронный градусник), информацию о факте сообщения либо попытки сообщения в обслуживающую организацию.

Если представитель УК уклоняется от подписания акта, его должны подписать другие участники проверки и не менее двух незаинтересованных лиц. Официальным моментом начала нарушения качества предоставления услуги считается время обращения в УК либо время, зафиксированное диспетчером УК в журнале учёта фактов нарушения подачи тепла (при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ).

Как добиться перерасчёта

После устранения нарушения подачи тепла должен быть составлен ещё один акт, фиксирующий дату и время начала подачи отопления в соответствии с действующими нормативами. Эти два документа в дальнейшем станут основанием для перерасчёта платы за отопление. Их нужно приложить к претензии с требованием о проведении перерасчёта, которую нужно направить в УК и ресурсоснабжающую организацию.

Помните: все перерасчёты производятся только в заявительном порядке.

Сюжет: Полезные разъяснялки
Как законно убрать аварийное дерево: разъяснение Myslo
Обзоры / Инструкция
Как законно убрать аварийное дерево: разъяснение Myslo
4 октября, в 09:10, 15 1883 1
Что нужно знать при приватизации квартиры: разъяснение Myslo
Обзоры / Инструкция
Что нужно знать при приватизации квартиры: разъяснение Myslo
27 сентября, в 09:00, 3 1571 0
От квартиры до смартфона: как признать сделку недействительной
Обзоры / Инструкция
От квартиры до смартфона: как признать сделку недействительной
13 сентября, в 10:00, 2 2333 0
Что делать, если вам начисляют налог на проданное имущество: инструкция Myslo
Обзоры / Инструкция
Что делать, если вам начисляют налог на проданное имущество: инструкция Myslo
6 сентября, в 09:20, 14 8067 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Событие
перерасчёт за отоплениеподача отопленияЖКХинструкция
Место
Тула
Мужчины носят наших врачей на руках!
Мужчины носят наших врачей на руках!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;