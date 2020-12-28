Тульский центр диагностики и лечения: график работы в новогодние праздники
Тульский центр диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 продлевает до конца января месяц заботы о коже и приглашает на бесплатную консультацию к дерматовенерологу-онкологу, трихологу.
Тульский центр диагностики и лечения ведет прием ежедневно, кроме трех праздничных дней.
В период новогодних каникул выходные будут
31 декабря, 1 и 7 января, все остальные дни рабочие. Выбирайте удобную дату и приходите на консультацию!
Акция заботы о коже продлевается до 30 января 2021 года. Бесплатную консультацию и прием ведут врачи высшей категории:
- Дмитрий Юрьевич Пустынский, дерматовенеролог с 25-летним стажем.
- Диана Сёмина, дерматовенеролог-онколог, трихолог с 12-летним стажем,
Заболевания волосистой части головы, зуд, воспаления на коже, прыщи, угри, бородавки, родинки и другие различные новообразования – установить причину любого патологического процесса и выбрать тактику лечения может только опытный специалист после комплексного обследования. На консультации врач осмотрит вас, определит состояние кожи, при наличии показаний составит план лечения.
Ольга Сергеевна Дорошенко-Смирнова – врач высшей категории акушер-гинеколог. Стаж работы более 23 лет. Проводит амбулаторный прием, УЗИ, эндоскопическую диагностику и оперативное лечение патологий женской репродуктивной системы.
Алла Бадаева, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:
Алла Бадаева
– Комплексное обследование включает: беседу с врачом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез. В процессе осмотра, при необходимости, выполняется кольпоскопия – обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Это важнейший метод ранней диагностики, который помогает выявить многие патологии, в том числе рак. Это увеличивает выявляемость патологии. Кольпоскоп оборудован таким образом, что увеличивает изображение в 30 раз. Пациентки могут наблюдать за проведением исследования на мониторе. Кольпоскопия не требует специальной подготовки от женщин. Процедура безболезненна и безопасна. Помимо этого в нашем арсенале есть современное гистероскопическое оборудование, благодаря которому можно обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Обследование проводится с помощью специального современного гистероскопа, оснащенного оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Показаний для диагностической гистероскопии достаточно много, т. к. это исследование ускоряет постановку диагноза при подозрении на внутриматочные патологии: аномалии развития матки, внутриматочные синехии, остатки внутриплодного яйца, миому матки, полип эндометрия, гиперплазию эндометрия и т. д.
По рекомендации ВОЗ, каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога минимум один раз в год. Если есть показания, то приходить на прием к врачу нужно чаще.
Особенно тщательно к женскому здоровью нужно относиться тем, кто планирует беременность в ближайшее время. Для таких пациенток в Тульском центре диагностики и лечения разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья.
Денис Владимирович Жуков – врач-ортопед, травматолог, хирург.
Комплексно диагностирует и лечит остеохондроз, артроз, артрит, заболевания связочного аппарата. Делает внутрисуставные инъекции и блокады.
Казьмин Зорий Викторович – главный врач Тульского центра диагностики и лечения, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург:
- обследование сосудов на предмет артериальных и венозных тромбозов после перенесенной коронавирусной инфекции;
- ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей;
- самые современные методы лечения варикозной болезни.
На консультацию и обследование нижних конечностей и сосудов можно записаться к любому флебологу центра на сайте или по телефону: 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.
Тульский центр диагностики и лечения поздравляет туляков с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам, чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья были рядом. Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой и светом.
Тульский центр диагностики и лечения
Тула, ул. Металлургов, 108.
Время работы: пн.-сб. 08.00 – 20.00;
вс. 08.00 – 14.00.
Тел.: 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.