ЖК «Московская слобода»: комфортные таунхаусы с участками в черте города

Сдача жилого комплекса запланирована уже на конец 2020 года. Успейте приобрести жилье своей мечты!

Кто из нас не мечтал сбежать подальше от суеты за город? Дом с небольшим участком, на котором можно отдохнуть с друзьями, и никаких проблем с парковкой — это мечта почти каждого жителя многоэтажки. Уезжать в деревню и терять городской комфорт не хочется, и в этом теперь нет необходимости.

В ЖК «Московская слобода» сочетается всё, что необходимо, — загородный формат, закрытая территория, зеленая аллея и при этом близость к одной из главных улиц Тулы — Октябрьской.

Удобство загородного поселка

ЖК «Московская слобода» — это не просто отдельно стоящие таунхаусы, а целый поселок. Единая архитектурная концепция поселка, в котором располагаются таунхаусы, больше всего напоминает европейский пригород. В строительстве таунхаусов используются преимущественно натуральные материалы. Застройщик поселка старается обустроить территорию: места для отдыха, прогулочные дорожки, детскую площадку.

Вся территория поселка безопасна для проживания. Обеспечивается охрана территории поселка по всему периметру, а вход и выезд в поселок возможны только через КПП.

Всего в жилом комплексе восемь блокированных домов по восемь квартир. Возле каждой – собственная территория размером от 60 до 400 кв. м. Участки разделены зелеными насаждениями из туи, что создает особый уют.

Территория поселка благоустроена не хуже парковой, здесь уже высажены деревья и кустарники, так что в скором времени жители смогут отлично проводить время на природе всей семьей, не выходя за пределы ЖК.

Комфорт большого города

Несмотря на то, что в «Московской слободе» вы погружаетесь в атмосферу загородной жизни, вам не придется жертвовать привычным комфортом. У ЖК отличная транспортная развязка с ул. Октябрьской и ул. Карпова, рядом есть остановки общественного транспорта, так что проблем с передвижением ни у вас, ни у ваших детей не будет. В шаговой доступности расположены детские сады, школы и магазины.

Приятная особенность ЖК для автолюбителей — просторная парковка. Жилой комплекс спроектирован таким образом, что мест хватит даже с учетом наличия нескольких автомобилей в семье. На 64 квартиры приходится аж 100 парковочных мест!

Архитектором своего жилья станете вы сами!

Невысокие и строгие кирпичные таунхаусы, с просторными лоджиями и двухскатными крышами создают изящный ансамбль поселка. А вот как будет выглядеть ваша квартира внутри, зависит только от вас. Таунхаусы сдаются со свободной планировкой.

Площадь одной квартиры – 160-200 кв. м. Вы можете организовать большое пространство без перегородок или разделить его на комнаты. Здесь вы сможете реализовать любые дизайнерские решения без ограничений. Кстати, вы займетесь только отделкой, основную работу застройщики сделали за вас. Жилые модули сдаются сразу с подведенными коммуникациями. В каждом блоке таунхауса установлены отопительные котлы, и вы можете самостоятельно контролировать и менять температуру в доме.

Еще одно преимущество – оконные конструкции жилых модулей, которые имеют усиленный 70 профиль и внешнее энергосберегающее стекло, пропускают много солнечного света, чтобы в доме всегда было светло и уютно.

Успейте купить квартиру мечты!

Строительные работы в жилом комплексе «Московская слобода» почти завершены. Совсем скоро дома пройдут государственную комиссию. Собственники получат ключи уже в 2020 году.

Вы можете стать счастливыми обладателями таунхауса. Цены на построенные дома еще очень привлекательные. Спешите приобрести жилье своей мечты!

Офис продаж ЖК «Московская слобода» находится по адресу:

Тула, ул. Староникитская, 90.

Тел.: 8 (4872) 70-18-18;

+7 (905) 111-74-74.

E-mail: sale@msksloboda.ru