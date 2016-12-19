Игорь Гудков и Анатолий Акимов: У нас в КБП очень интересная работа и отличный коллектив!

Фото Светланы Колосковой

В КБП работают Игорь Гудков и Анатолий Акимов — Профессионалы с большой буквы, настоящие левши, мастера своего дела. Интервью с Игорем и Анатолием — только для Myslo.

Игорь Николаевич Гудков и Анатолий Львович Акимов работают в цехе № 29. Игорь — прессовщик изделий из пластмассы четвёртого разряда, Анатолий — слесарь механосборочных работ пятого разряда.

— Расскажите, сколько лет вы уже работаете в КБП?

Анатолий: Я пришел сюда из армии в 1980 году, работаю здесь уже 36 лет. Меня привел сюда старший брат, и я здесь осел. За эти годы всё вокруг уже родным стало, каждый уголок на заводе знаю.

Игорь: Я тоже устроился на предприятие сразу после армии, в 1996 году.

Это время для страны было непростое, а в КБП — порядок, чёткость и самое главное — стабильность.

И сейчас на предприятии достойная заработная плата, соцпакет, помимо отпускных дают материальную помощь к отпуску, помощь к рождению ребёнка.

— На предприятии много молодёжи?

Игорь: Конечно! Мои ученики уже получили разряд и работают самостоятельно.

Анатолий: Сейчас у меня трое учеников — девчонка и двое парней. Молодёжи много и в нашем цехе, и вообще на предприятии. Если молодой человек понимает, что это не его, то он и сам не приживается на заводе. А вот если симпатия взаимна, то предприятие всегда прокормит, обеспечит работой и уверенностью в завтрашнем дне. Текучки у нас нет.

Игорь: Если я не помню, как сделать работу, которой занимался много лет назад, я могу легко подойти к начинающему, который как раз сейчас это осваивает, и спросить совета. Ничего зазорного нет поучиться у молодых.

— Какими качествами надо обладать, чтобы добиться успеха на работе?

Анатолий: Нужно в первую очередь быть трудягой, работягой. Лодырям здесь не место. Работать спустя рукава нельзя. Нужна ответственность, точность, чёткость, аккуратность.

Игорь: Важно относиться к работе с душой, вкладывать себя и знать, что после тебя детали принимают в дальнейшую работу с удовольствием.

— Расскажите, где прошло ваше детство?

Игорь: Моё детство прошло в Кировском посёлке в Туле. Во дворе любили играть в войнушку, прятки, мяч гоняли — нормальное советское детство. Учился в школе № 21, после девяти классов поступил в профтех­училище, осваивать специальность наладчика автоматических линий. Отслужил в армии — сначала в Вологде, потом в посёлке Волово Тульской области. Пришёл из армии и уже через месяц устроился в КБП. Через год женился. Мы с Леной были знакомы ещё с подросткового возраста. Когда познакомились, ей было 15 лет, мне 16. В 1998 году родилась дочка Оля. В этом году она окончила школу с золотой медалью, сейчас учится в вузе, изучает таможенное дело.

Анатолий: Мои родители приехали по комсомольским путёвкам осваивать целину в Северный Казахстан. Там я и родился. А через семь лет по семейным обстоятельствам переехали жить в Тулу. Сначала жили в центре на ул. Ф. Энгельса, потом переехали на ул. Калинина. Окончил школу № 25, до армии успел поработать на оружейном заводе и отучиться на водителя в ДОСААФе, на заводе ездил на мотороллере. Служил в городе Торжок Тверской области.

Ну, а когда вернулся в Тулу, сразу пришёл в КБП. Кстати, мой сын Сергей здесь же работает водителем, так что у нас, можно сказать, династия.

— Как любите проводить свой досуг?

Анатолий: Зимой в основном дома перед телевизором. А летом с женой Ириной любим ездить на дачу на Мызу. Рядом лес, воздух чистейший, птички поют. Я вожусь по хозяйству, жена на огороде. У нас на столе всегда своя картошечка, свежая зелень, огурчики, помидорчики, фрукты, ягоды. Зимой так приятно открыть баночку маринованных помидорчиков или ароматного компота!

Игорь: Свободного времени мало, но с удовольствием проводим его всей семьёй. Любим отдыхать на море, летом тоже выбираемся на дачу к тестю, жарим шашлыки. Зимой лыжи, коньки. Красота!

Анатолий: Мы с женой и внучкой Полиной тоже несколько раз были на море. Правда, плавать Полинку пока не научил, но у нас всё впереди.

— О чём вы мечтаете?

Игорь: Чтобы дочка окончила вуз и получила хорошую профессию. Вообще у меня жена любит мечтать, а я только исполняю её мечты (смеётся).

Анатолий: А я просто скажу — чтобы всё было хорошо!

- Ваш совет всем молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с рабочей профессией и с заводом…

Анатолий: Сейчас на предприятии закупают новое современное оборудование, станки с числовым программным управлением, работать здесь интересно и престижно.

Игорь: Жизнь кипит, работа есть и люди вокруг замечательные! Приходите!

есть мнение

Константин Борисович Сидоров, начальник цеха №29:

Константин Сидоров Об Игоре Гудкове и Анатолии Акимове я могу сказать только добрые и хорошие слова. Это настоящие тульские левши. Игорю можно доверить любую сложную деталь, любую пресс-форму для отладки. Если ему даёшь задание, то можешь про него забыть, потому что знаешь — Игорь всё выполнит точно. Он также постоянно помогает рабочим, показывает, исправляет ошибки. Надёжный, ответственный человек, коллектив его очень любит. У Анатолия Львовича стаж — 36 лет! Это авторитет непререкаемый, спокойный, уравновешенный человек. Все сложные детали в первую очередь отдаём ему, чтобы он отладил это производство, а потом уже — всем остальных слесарям. Анатолий Львович не только может научить и посоветовать, а даже подсказать, как лучше поменять технологические операции, чтобы делать деталь быстрее и качественнее.

досье

Игорь Николаевич Гудков родился 30 сентября 1976 г. в Туле.

Окончил школу №21, ПТУ №1.

Семья: жена Елена, дочь Ольга.

Любимый фильм: «Бриллиантовая рука».

Любимое блюдо: жареная картошка.

Девиз: «Вперёд, только вперёд!»

Анатолий Львович Акимов родился 7 января 1958 г. в Павлодаре.

Окончил школу №25.

Семья: жена Ирина, сын Сергей, невест­ка Наташа, внучка Полина.

Любимый фильм: «Неуловимые мстители».

Любимое блюдо: макароны с котлетой.

Девиз: «Не стареть душой!»