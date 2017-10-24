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Медкомиссия и профосмотр в Туле

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Медкомиссия и профосмотр в Туле

Медицинские центры, в которых можно получить справки или пройти разнообразные осмотры специалистов.

Вам нужно пройти медосмотр для приёма на работу или получить справку для владения оружием либо на право вождения автомобилем? Быстро и без проблем это можно сделать в медицинских центрах, которые наравне с государственными поликлиниками проводят все необходимые анализы и выдают справки. Экономьте своё время и выбирайте из нашего обзора, где удобнее пройти медосмотр.

 

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер проводит все виды медицинских осмотров, которые могут потребоваться при приёме на работу, сдаче на права, покупке оружия и в других ситуациях.

В отделении профилактических осмотров ГУЗ «ТОККВД» вы можете пройти следующие медицинские осмотры:

  • Медосмотр водителей транспортных средств категорий В, C, D, E;
  • Экспертизу на право владения оружием;
  • Медосмотр на вождение маломерных судов;
  • Экспертизу профпригодности;
  • Профилактические медосмотры (оформление санитарных книжек);
  • Психиатрическое освидетельствование работников.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Выгодное отличие этого диспансера — большой набор услуг
для иностранных граждан.

Здесь для иностранцев проводят следующие осмотры:

  • Оформление разрешения на временное проживание;
  • Оформление вида на жительство;
  • Оформление патента и разрешения на работу в Российской Федерации.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все необходимые документы вам оформят уже через 3-4 часа. Заключение выдается в день обращения!

Для прохождения медицинского осмотра в ГУЗ «ТОККВД» необходимы следующие документы:

  • Справка из психоневрологического диспансера;
  • Справка из наркологического диспансера;
  • Паспорт;
  • 2 фотографии 3*4.

Тула, ул. Декабристов, 53
8 (4872) 40-27-22, 8 (4872) 50-72-18
Время работы: пн.-пт. с 08:00 до 19:00

tokvd.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Клиника Эксперт Тула

«Клиника Эксперт Тула» входит в группу компаний «Эксперт» — одну из ведущих в России сетей медицинских многофункциональных центров и клиник. На сегодня по всей стране работает около 150 консультационно-диагностических центров в десятках городов — от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Мурманска. В Туле эта клиника десять лет работала как моноцентр — «МРТ Эксперт».

С осени 2017 года это медицинское учреждение работает как многопрофильный клинико-диагностический центр полного цикла «Клиника Эксперт Тула».

В клинике можно пройти многие востребованные виды медицинских осмотров и получить справку удобно, без очередей и траты
лишнего времени.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

«Клиника Эксперт Тула» проводит следующие медосмотры:

  • Справка на владение оружием;
  • Справки для водителей;
  • Справка для доступа к государственной тайне;
  • Справки для учёбы, детского сада;
  • Справка в бассейн;
  • Справки для работы в охране;
  • Справки для сдачи ГТО.

В ближайшее время в центре появится возможность получить справку для приёма на работу.

Все врачи центра — опытные, квалифицированные и внимательные. Здесь вы сможете пройти полный медицинский осмотр и не только получить нужные справки, но и вовремя выявить всевозможные проблемы со здоровьем.

Добро пожаловать в
«Клинику Эксперт Тула»!

Доверьте своё здоровье экспертам!

ООО «Клиника Эксперт Тула»

Тула, ул. Болдина, 74,
8 (4872) 700-654, 8 (4872) 700-655

mrtexpert.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Консультант, медицинский центр

Нужно получить медицинскую справку, но вы не хотите сидеть в бесконечных очередях в муниципальной поликлинике? Медицинский центр «Консультант» предлагает вам получить справки в Туле быстро и недорого. Медицинский центр «Консультант» проводит квалифицированные медицинские осмотры в соответствии со всеми нормами законодательства, а по результатам осмотра выдаёт все необходимые документы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Профосмотр в этой клинке займет не более двух часов. Это поможет вам сэкономить своё время.

Все необходимые анализы и исследования в «Консультанте» проводятся на месте, в собственной бактериологической и клинической лаборатории, рентгенологическом кабинете.

Доступная стоимость услуг является приятным дополнением к высокому уровню обслуживания и квалификации специалистов медцентра.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

  • Справка в ГИБДД
  • Справка на право владения оружием
  • Справка для поступления на государственную службу
  • Справка для поступающих в вуз
  • Справка для детского сада
  • Санаторно-курортные карты для взрослых и детей
  • Справка для усыновления (опекунства).

Все документы оформляются согласно необходимым требованиям и формам и заверяются официальной печатью учреждения, которое имеет лицензию на осуществление этой деятельности.

Медицинский центр «Консультант» — профосмотры не для галочки!

Тула, улица Коминтерна, 18-а
8 (4872) 701-391 (многоканальный), 8 (4872) 701-294, 8 (903) 840-840-8

medcentr-tula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

вчера, в 09:10 0
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