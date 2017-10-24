Медкомиссия и профосмотр в Туле
Медицинские центры, в которых можно получить справки или пройти разнообразные осмотры специалистов.
Вам нужно пройти медосмотр для приёма на работу или получить справку для владения оружием либо на право вождения автомобилем? Быстро и без проблем это можно сделать в медицинских центрах, которые наравне с государственными поликлиниками проводят все необходимые анализы и выдают справки. Экономьте своё время и выбирайте из нашего обзора, где удобнее пройти медосмотр.
Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер
Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер проводит все виды медицинских осмотров, которые могут потребоваться при приёме на работу, сдаче на права, покупке оружия и в других ситуациях.
В отделении профилактических осмотров ГУЗ «ТОККВД» вы можете пройти следующие медицинские осмотры:
- Медосмотр водителей транспортных средств категорий В, C, D, E;
- Экспертизу на право владения оружием;
- Медосмотр на вождение маломерных судов;
- Экспертизу профпригодности;
- Профилактические медосмотры (оформление санитарных книжек);
- Психиатрическое освидетельствование работников.
Выгодное отличие этого диспансера — большой набор услуг
для иностранных граждан.
Здесь для иностранцев проводят следующие осмотры:
- Оформление разрешения на временное проживание;
- Оформление вида на жительство;
- Оформление патента и разрешения на работу в Российской Федерации.
Все необходимые документы вам оформят уже через 3-4 часа. Заключение выдается в день обращения!
Для прохождения медицинского осмотра в ГУЗ «ТОККВД» необходимы следующие документы:
- Справка из психоневрологического диспансера;
- Справка из наркологического диспансера;
- Паспорт;
- 2 фотографии 3*4.
Тула, ул. Декабристов, 53
Время работы: пн.-пт. с 08:00 до 19:00
Клиника Эксперт Тула
«Клиника Эксперт Тула» входит в группу компаний «Эксперт» — одну из ведущих в России сетей медицинских многофункциональных центров и клиник. На сегодня по всей стране работает около 150 консультационно-диагностических центров в десятках городов — от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Мурманска. В Туле эта клиника десять лет работала как моноцентр — «МРТ Эксперт».
С осени 2017 года это медицинское учреждение работает как многопрофильный клинико-диагностический центр полного цикла «Клиника Эксперт Тула».
В клинике можно пройти многие востребованные виды медицинских осмотров и получить справку удобно, без очередей и траты
лишнего времени.
«Клиника Эксперт Тула» проводит следующие медосмотры:
- Справка на владение оружием;
- Справки для водителей;
- Справка для доступа к государственной тайне;
- Справки для учёбы, детского сада;
- Справка в бассейн;
- Справки для работы в охране;
- Справки для сдачи ГТО.
В ближайшее время в центре появится возможность получить справку для приёма на работу.
Все врачи центра — опытные, квалифицированные и внимательные. Здесь вы сможете пройти полный медицинский осмотр и не только получить нужные справки, но и вовремя выявить всевозможные проблемы со здоровьем.
Добро пожаловать в
«Клинику Эксперт Тула»!
Доверьте своё здоровье экспертам!
ООО «Клиника Эксперт Тула»
Тула, ул. Болдина, 74,
8 (4872) 700-654, 8 (4872) 700-655
Консультант, медицинский центр
Нужно получить медицинскую справку, но вы не хотите сидеть в бесконечных очередях в муниципальной поликлинике? Медицинский центр «Консультант» предлагает вам получить справки в Туле быстро и недорого. Медицинский центр «Консультант» проводит квалифицированные медицинские осмотры в соответствии со всеми нормами законодательства, а по результатам осмотра выдаёт все необходимые документы.
Профосмотр в этой клинке займет не более двух часов. Это поможет вам сэкономить своё время.
Все необходимые анализы и исследования в «Консультанте» проводятся на месте, в собственной бактериологической и клинической лаборатории, рентгенологическом кабинете.
Доступная стоимость услуг является приятным дополнением к высокому уровню обслуживания и квалификации специалистов медцентра.
- Справка в ГИБДД
- Справка на право владения оружием
- Справка для поступления на государственную службу
- Справка для поступающих в вуз
- Справка для детского сада
- Санаторно-курортные карты для взрослых и детей
- Справка для усыновления (опекунства).
Все документы оформляются согласно необходимым требованиям и формам и заверяются официальной печатью учреждения, которое имеет лицензию на осуществление этой деятельности.
Медицинский центр «Консультант» — профосмотры не для галочки!
Тула, улица Коминтерна, 18-а
8 (4872) 701-391 (многоканальный), 8 (4872) 701-294, 8 (903) 840-840-8