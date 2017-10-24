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Туляки выбрали три лучших гостиницы

Туляки выбрали три лучших гостиницы

Итоги народного голосования на Myslo.

С 22 сентября по 22 октября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие гостиницы в Туле. Мы узнали, какая гостиница в нашем городе вам нравится больше всего, и куда бы вы порекомендовали поселиться гостям, которые приедут в Тулу.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 23 октября после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования стал отель «История» — он набрал 905 голосов!

Второе место и 608 голосов получил Loft отель.

Третье место и 414 голосов туляки отдали гостинице «Царь».

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание гостиницы.

 

 

Отели, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг отелей Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 10:38 +2
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