Активное лето: детские лагеря, в которых не будет скучно!

Компьютерная Академия ШАГ



Детская Республика Поленово



Школа автомодельного спорта «Моя гонка»

Компьютерная академия ШАГ

Приглашаем ребят 7−14 лет провести летние каникулы с пользой и погрузиться в мир новейших технологий в Летнем Компьютерном Лагере Академии «ШАГ».

Этот летний лагерь понравится и будет полезен вашему ребёнку, если он:

Знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым.

Мечтает собрать и обучить своего боевого робота.

Не выпускает из рук смартфон.

Хочет создавать виртуальные миры.

За 10 дней в лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии «ШАГ». Дети будут познавать современные технологии в комфортных, специально оборудованных аудиториях, конференц-зале и дизайн-студии.

Преподаватели Академии — не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

Ваши дети устали от тягот обычной учёбы и не хотят учиться ещё и летом?

На каникулах с Компьютерной Академией «ШАГ» не будет никаких скучных уроков! Это полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями.

Преимущества компьютерного лагеря Академии «ШАГ»:

Знания и навыки для будущего; Индивидуальный подход к обучению; Технологии и гаджеты; Только практические занятия; Занятия на свежем воздухе; Опытные педагоги и вожатые; Безопасность и комфорт; Общение и новые друзья.

Летний IT-лагерь полного дня

Программа:

Создание компьютерных игр.

Робототехника.

Game-дизайн.

3D-печать.

3D-графика.

Цифровое фото и работа с видео.

Путешествия по Тульским древностям.

Экскурсии в музеи.

Экскурсии в IT-компании.

Занятия на свежем воздухе: IT по-русски, «Богатырские уроки для юных программистов», богатырская разминка, ладица.

Шапочный бой, бой на мягком оружии и реквизите, стрельба из лука, дружинная работа.

Гонки на квадрокоптерах.

Бои роботов и многое другое!

Смены:

03.06 — 14.06

17.06 — 28.06

01.07 — 12.07

Возраст: 9−14 лет.

Длительность смены: 10 дней (2 недели с пн. по пт. с 9.00 до 17.30. Обед с 13.00 до 14.00).

Стоимость: 15 990 руб.

Стоимость включает вкусный и полезный обед в ресторане «Культура».

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Летний IT-лагерь на полдня

Смены:

03.06 — 14.06

17.06 — 28.06

01.07 — 12.07

15.07 — 26.07

29.07 — 09.08

12.08 — 23.08

Возраст: 7−14 лет.

Длительность смены: 10 дней (2 недели с пн. по пт. с 10.00 до 14.00).

Стоимость: 8700 руб.

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Для подростков 15 — 19 лет приготовила отдельную летнюю программу — летний IT-лагерь BOOTCAMP.

Ваш сын или дочь не отходит от компьютера, мечтает стать программистом, дизайнером, блогером, инженером умных домов или создателем виртуальных миров? Чтобы правильно выбрать направление обучения, нужно знать, что за собой скрывают эти профессии.

BootCamp в Академии «ШАГ» — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть где ребёнок сможет работать в будущем.

За 10 дней ребят в лагере ждёт:

1 хакатон (форум специалистов). Можно ли реализовать проект без команды? Конечно — нет! Мы научимся создавать команду, реализовывать свой проект и находить инвестиции.

2 встречи с экспертами. Что скрывается за профессиями программист, дизайнер, инженер, блогер? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна, инжиниринга.

28 учебных пар. Дети будут создавать свои проекты, изучая основные технологии.

2 экскурсии в IT-компании. Всегда интересно, что скрывается за дверьми крупных ИТ-компаний, чем на самом деле занимаются сотрудники и какие навыки нужны, чтобы попасть на работу? Дети смогут узнать это из первых уст.

Почему BootCamp — это лето с пользой?

Только практика и работа над своими проектами. Профориентация. Возможность сделать правильный выбор. Преподаватели практики, встреча с экспертами, погружение в мир ИТ. Школьники 8−11 классов получат возможность выбрать будущую профессию, попробовать свои силы в сфере ИТ. Студенты, у которых нет уверенности в выбранной специальности в университете, смогут попробовать себя в ИТ.

Преимущества лагеря BootCamp:

Практика. Работа над своими проектами. Преподаватели — практики. Лучший способ выбрать правильную профессию. Атмосфера развития и командной работы. Реальное погружение в IТ.

BootCamp — дает возможность попробовать себя в самых популярных сферах IT. Направления обучения:

Программирование;

Дизайн;

IoT и Python;

Блогерство;

Game Dev.

Смены:

29 июля — 9 августа

Блогерство: Youtube и Instagram

Разработчик игр

Инженер умных систем. Разработчик на Phyton

12 августа — 23 августа

Блогерство: Youtube и Instagram

Разработчик игр

Инженер умных систем. Разработчик на Phyton

Возраст: 15−19 лет.

Длительность смены: 2 недели (с 10.00 до 17.00).

Стоимость: 13 990 руб.

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Подарите своему ребёнку сказочный мир информационных технологий, который приведёт его к

успешному будущему!

Компьютерная академия «ШАГ»

Тула, ул. Советская, 23, 2-й этаж

+7 (4872) 57-48-47

+7 (930) 899-15-65 .

tula.itstep.org

«Детская Республика Поленово»

«Детская Республика Поленово» — это лагерь, расположенный на территории в 14,5 га в одном из уникальных мест России — государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике художника Василия Поленова, в 110 км от МКАД по Симферопольскому шоссе.

Лагерь окружен лесом с трёх сторон, а с четвёртой — протекает река Ока. Он расположен вдали от промышленных предприятий и оживлённых трасс. По замерам экологов, воздух на территории лагеря соответствует качеству воздуха горных курортов Швейцарии. В «Детской Республике Поленово» нет асфальта, бетона и высоких строений, вокруг водятся редкие птицы, белки, зайцы.

Это место где всё создано для детского активного отдыха на природе: игровые площадки, удобные корпуса, домики для кружков, открытый бассейн, баскетбольная площадка, футбольное, волейбольное и бадминтонное поля. Все здания, строения, спортивные и игровые площадки вписаны в неповторимый ландшафт.

Коллектив педагогов и вожатых — профессионалы, которые работают в лагере на постоянной основе. Среди мэров (вожатых) и педагогов — психологи, спортсмены, люди творческих профессий, с многолетним опытом работы в о/л, школах, д/с, спортивных секциях Москвы, Тулы и других регионов России. Большинство из них бывшие воспитанники лагеря, которые после получения высшего образования вернулись сюда работать.

Каждый ребёнок найдёт здесь

занятие по душе.

Футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, айкидо, шахматы, веревочный парк, каток, лыжные трассы (сезонно), в каждом корпусе теннисные столы. Творческие мастерские по вокалу, танцу, актерскому мастерству. Кружки рукоделия, росписи, лепки, дизайна, декора, декупажа. Катание на воздушных шарах, участие в игре «Зарница», в проектах «отряда А», встречи со звёздами кино, театра, спорта и шоу-бизнеса. И это неполный список занятий.

Как ребята живут в «Детской Республике Поленово»

1 кирпичный корпус со всеми удобствами для самых маленьких.

9 деревянных корпусов со всеми удобствами (комнаты от 3 до 5 чел. и от 8 до 11 чел.). Каждый корпус имеет своё название, например Провинция «Лимония», Провинция «Гаскония», Провинция «Монтана» и другие.

В каждом корпусе комнаты вожатых-воспитателей, которые круглосуточно находятся с детьми.

Кулеры в корпусах, 2 просторные веранды, TV с DVD.

Питание 5-разовое с разнообразным меню, включающим в себя овощи, свою выпечку, фрукты, кондитерские изделия, соки и многое другое. Основные продукты питания (яйца, хлеб, молоко, мясо, куры) закупаются в основном у местных товаропроизводителей. Из кранов течёт чистейшая артезианская вода, поступающая из скважины глубиной 78 м.

Детский оздоровительный комплекс «Поленово» может принять в смену до 330 отдыхающих. Лето разделено на 4 смены.

1 смена: 28 мая — 17 июня.

2 смена: 20 июня — 10 июля.

3 смена: 13 июля — 2 августа.

4 смена: 5 августа — 25 августа.

На территории лагеря расположено:

9 жилых корпусов,

Столовая,

Клуб,

Летняя эстрада,

Банный комплекс,

«Городок сказок»,

Бассейн (25 м. открытый),

Футбольное поле,

Площадки для баскетбола, волейбола и бадминтона,

ДР Парк .

В каждый заезд организовано посещение Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника художника В. Д. Поленова , которое входит в краеведческо-экскурсионную программу Республики.

Кроме того, в каждую смену в ДРП проводятся турниры по футболу, стритболу, баскетболу, настольному теннису, пионерболу, шахматам, шашкам, плаванию.

Визитной карточкой лагеря стали приезды именитых гостей: олимпийских чемпионов, музыкантов, актеров театра и кино. А также ежесменное подведение собственных рекордов и вручение Поленовской премии «ДРП Like» в межсезонье.

Созданный выпускниками «Отряд А» каждый день выкладывает для родителей на сайт и в социальные сети фото и видеоновости о прожитом дне.

В «Детской Республике Поленово» вам не придётся беспокоиться за безопасность своего ребёнка. Территория лагеря огорожена, ведётся круглосуточное видеонаблюдение, охрана, «тревожная кнопка» на пульты вневедомственной охраны и МЧС, в вечернее время лагерь хорошо освещён.

В лагере круглосуточно находятся врачи и медсестры, круглосуточно дежурит машина для экстренной транспортировки в больницу в случае необходимости.

С 28 мая по 17 июня (в первую смену лагеря) в «Детской Республике Поленово» пройдёт Фестиваль детского и юношеского творчества. Это фестиваль для творческих коллективов по направлениям: Театральное искусство, Музыка/Инструментальное исполнение, Хореография, Концертные программы, Выставка детских творческих работ.

Ваши дети будут в восторге от лета в «Детской Республике Поленово»!

Тульская область, Заокский район, деревня Бёхово.

110 км от МКАД по Симферопольскому шоссе (Яндекс карты).

Горячая линия: +7 (499)753−02−30

drpolenovo.ru

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Школа автомодельного спорта «Моя гонка»

Школа автомодельного спорта «Моя гонка» приглашает мальчиков и девочек от 7 до 14 лет на занятия автомодельным спортом и в городской летний лагерь!

Это первый лагерь в Туле, посвящённый автомодельному спорту.

Пожалуй, каждый родитель хочет, чтобы ребенок не просиживал летние каникулы за компьютером и «без дела» гулял на улице. Хотите быть в спокойствии, зная, что ваш ребенок находится под постоянным присмотром и занят полезным и очень увлекательным делом?

Записывайтесь в лагерь «Моя гонка»!

Этот лагерь входит в топ-5 необычных лагерей России 2019 года по версии портала Дети-Travel.ru.

Радиоуправляемые машины — интересный и захватывающий мир для ребят. В лагере кроме навыков управления спортивными автомоделями дети познают основы дизайна и соберут настоящую гоночную радиоуправляемую машину. Кроме того, они примут участие в соревнованиях и получат ценный опыт и подарки.

Что будет в лагере

Дети будут заниматься и находиться под присмотром педагогов-психологов и опытных тренеров-наставников. Каждый день ребята будут с увлечением заняты полезными и интересными делами, всё расписано буквально по минутам.

Где?

Лагерь расположен в самом центре Тулы. Вы сможете быстро добраться как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Здесь продуманное, уютное пространство класса и большой автопарк для полноценной вовлечённости детей в процесс.

Когда?

Каждый месяц лета будут проходить две познавательные смены: Дизайнерское направление и Техническое направление.

Дизайнерское направление.

3−14 июня;

1−12 июля;

29 июля — 9 августа.

Ребенок изготовит личный проект кузова. На последнем занятии он примет участие в соревнованиях на клубных моделях, но со своим личным кузовом.

Стоимость — 15 000 р.

Техническое направление.

17−28 июня;

15−26 июля;

12−23 августа.

Ребенок соберет с нуля гоночную модель.

На последнем занятии он примет участие в соревнованиях на собранной модели, но с клубным кузовом.

Стоимость — 15 000 р.

Одна смена длится 2 недели (10 будних дней) с 9.00 до 18.00.

Детей можно привозить с 8.30, а забирать до 18.30.

В каждой смене не более 20 человек.

Подарите своему сыну или дочери незабываемые каникулы в кругу ребят, увлеченных радиоуправляемыми машинами!

Зафиксируйте выгодную цену* прямо сейчас, внеся предоплату 5000 р., и получите гарантированное место для ребёнка в смене!

*В мае цена возрастёт.

Что получат ребята на занятиях?

Занятия помогают развивать умственные способности, дают навыки коммуникации, учат работать в команде.

Дети обретут любимое хобби, новых друзей и единомышленников.

На занятиях ребята в игровой форме получат полезные знания в области механики, физики, электроники и правил дорожного движения.

Научатся паять, разбираться в электромоторах и двигателях внутреннего сгорания.

Творческое развитие. На дизайнерской смене ребята учатся делать чертежи, измерять детали, работать с виниловой пленкой и краской. В зависимости от возраста и желания, спроектируют и создадут копийные конструкции и другие проекты.

Почему летний лагерь «Моя гонка» — отличный вариант провести каникулы?

4 часа активных занятий в школе автомодельного спорта в день.

Посещение культурных мероприятий: кукольный театр, Музей станка, кино и других активностей.

С вашими детьми работают только опытные тренеры-инструкторы и профессиональные педагоги.

Полезное двухразовое питание: комплексные обеды в ресторане «Мама-Миа» и полдники в школе.

Памятные сувениры каждому ребёнку о проведённой смене.

Каждую минуту дети находятся под присмотром персонала, а все их дни насыщены полезными занятиями в школе автомодельного спорта «Моя гонка» и подвижными играми на свежем воздухе.

Ребята в игровой форме получают полезные знания и развиваются, познавая современные технологии, пока вы находитесь на работе.

С лагерем «Моя гонка» ребенку не захочется просиживать летние каникулы за компьютером и без дела гулять на улице!

Запишитесь на пробное

бесплатное занятие!

Тула, ул. Жуковского, 29, 3-й этаж,

тел. 8 (953) 420-07-31

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