Красивый и уютный дом: услуги дизайна и ремонт

Обзор тульских компаний, которые помогут вам сделать свой дом или офис уютным и удобным.

EGO

Студия дизайна EGO занимается несколькими направлениями работы, сочетающих в себе всё необходимое для создания красоты и удобства в домах, квартирах, нежилых помещениях, а также на территориях возле зданий:

Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.

Архитектурное проектирование.

Проектирование ландшафтного дизайна.

Комплектация объектов мебелью, освещением и отделочными материалами от ведущих мировых брендов.

Создание 3D-визуализации архитектурных объектов и дизайна интерьера.

Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.

Дизайн-проект, представленный на видео.

Компания подходит к своей работе комплексно: здесь вы можете заказать как стандартный дизайн-проект, так и пакеты, включающие проектные работы и работы по реализации под ключ, с авторским сопровождением и контролем закупок всех комплектующих интерьера.

Достижения компании EGO:

Сохранили нервные клетки 89 заказчикам;

Разработали 15 600 кв. метров интерьера;

Сэкономили 7 950 000 руб. средств своих заказчиков.

В студии EGO вам предложат три основных пакета услуг:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект).

Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;

3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);

Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);

Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Стоимость — 1190 р./м2.

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение).

Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);

Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;

Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Стоимость — 1890 р./м2.

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, специалисты всё делают сами).

Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);

Все отделочные и инженерные работы «под ключ»;

Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Стоимость — 19 990 р./м2.

Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков. Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Дизайн-проект, представленный на видео.

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21

8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

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Мебель из IKEA. Доставка в Тулу 7-5-3%.

Шведская мебель IKEA известна во всём мире. Это широкий выбор современных, удобных и функциональных моделей разнообразной мебели для всех помещений квартиры, дома или офиса. Здесь можно купить практически всё для того, чтобы обустроить жильё: от мебели для кухни и спальни до бытовой техники и посуды.

Компания «Мебель из IKEA» привезёт вам любые товары, которые есть в IKEA.

Теперь для того, чтобы купить товары IKEA, не нужно ехать в Москву, стоять в пробках, искать в магазине нужный товар и тратить кучу времени в очередях. Всё это сделают за вас!

Выберите то, что вам нужно, на сайте, сделайте заказ и ожидайте доставку. Экономьте своё время, нервы и деньги.

Заказать очень просто.

Зарегистрироваться на сайте IKEA. Выбрать товар в каталоге или на сайте. Добавить товар в список покупок. Нажать в конце списка «распечатать» и сохранить PDF-документ. Отправить документ в л/с администратору группы или на почту Levkina.ec@gmail.com (в теме письма указать фамилию, имя, телефон, в тексте письма — если есть какие-то пожелания (доставка до подъезда и пр.). Ожидать ответного письма с датой доставки товара, итоговой суммой заказа и реквизитами для перечисления средств. Если есть вопросы, звонить по телефону 8 (905) 114-33-77 . Прийти (по договорённости заранее) в офис. Оформить заказ с помощью консультанта. Оплатить и ждать заказ.

Доставка товара осуществляется по Туле и Тульской области.



Стоимость доставки товара в Тулу — 7% от суммы заказа. Минимальной и максимальной суммы нет.

При заказе свыше 45 000 руб. — стоимость доставки 5%.

При заказе свыше 100 000 руб. — стоимость доставки 3%.

Вы можете забрать заказ сами или заказать доставку домой. Доставка по городу — 200-400 руб. Стоимость доставки товара по Тульской области и в другие регионы рассчитывается отдельно.

Максимальный срок доставки – 5-7 дней.

Сборка.

Конструкция мебели ИКЕА предполагает самостоятельную сборку. Однако если вы предпочитаете услуги профессионалов, специалисты компании соберут всё, что вы заказали. Можно заказать как простую сборку, так и полную установку мебели и подключение встраиваемой техники.



Стоимость услуг по сборке – от 10% до 13% от стоимости собираемой мебели.

Если купленный вами товар не подошёл, его можно обменять или вернуть в течение 360 дней с момента покупки, с учётом сохраненной оригинальной упаковки и фабричными ярлыками (кроме некоторых товаров).

Выбирайте то, что вам понравилось на сайте IKEA , и заказывайте!

Компания «Мебель из IKEA» – это:

Более 10 000 успешно выполненных заказов;

Более 50 000 доставленных товаров;

100% гарантия получения.

Тула, ул. Оборонная, 85, цокольный этаж, пав.1

8 (930) 89-33-999, 8 (905) 114-33-77.

iketula.ru

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ИП Левкина , ОГРН 304710734400172, телефон: 8 (905) 114-33-77 .

Дизайнер интерьера Тамара Романенкова

Тамара Романенкова — дизайнер интерьера с архитектурным образованием. С 2010 г. работала в нескольких архитектурных студиях, а с 2014-го успешно работает частным дизайнером интерьера, выполняя проекты в Туле и Москве.

Работает в разных стилях. Считает, что «стиль должен отражать личность заказчика и соответствовать атмосфере помещения».

При создании интерьера особое внимание уделяет планировочному и функциональному решению.

Её работа — сделать дом функциональным и уютным

именно для вас.

Планировка помещения, мебель и предметы декора должны составлять единую и гармоничную композицию, созданную под конкретного человека или семью.

Грамотно сделанный дизайн-проект — это не очередная статья расходов, а ваша возможность сэкономить время и деньги и уберечь себя от

лишних стрессов.

Тамара разработала и реализовала уже множество проектов. Все их можно посмотреть здесь.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от площади, сроков и сложности объекта.

Услуги:

Полный дизайн-проект (составление основы будущего интерьера — планировочной организации объекта, 3D-визуализация помещений объекта, составление рабочих чертежей).

Консультация с выездом на объект (помощь в подборе отдельных элементов интерьера и сочетании материалов при самостоятельном ремонте).

3D-визуализация отдельных помещений.

Подбор отделочных материалов, мебели и пр.

Авторский надзор.

Кроме дизайна интерьера Тамара Романенкова занимается декорированием мероприятий ростовыми цветами. Хотите оформить ваш праздник огромными фантастическими пионами? Обращайтесь к мастеру!

8 (953) 427-41-23

dis71.com

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