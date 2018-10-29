Красивый и уютный дом: услуги дизайна и ремонт
Обзор тульских компаний, которые помогут вам сделать свой дом или офис уютным и удобным.
EGO
Студия дизайна EGO занимается несколькими направлениями работы, сочетающих в себе всё необходимое для создания красоты и удобства в домах, квартирах, нежилых помещениях, а также на территориях возле зданий:
- Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
- Архитектурное проектирование.
- Проектирование ландшафтного дизайна.
- Комплектация объектов мебелью, освещением и отделочными материалами от ведущих мировых брендов.
- Создание 3D-визуализации архитектурных объектов и дизайна интерьера.
Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.
Дизайн-проект, представленный на видео.
Компания подходит к своей работе комплексно: здесь вы можете заказать как стандартный дизайн-проект, так и пакеты, включающие проектные работы и работы по реализации под ключ, с авторским сопровождением и контролем закупок всех комплектующих интерьера.
Достижения компании EGO:
- Сохранили нервные клетки 89 заказчикам;
- Разработали 15 600 кв. метров интерьера;
- Сэкономили 7 950 000 руб. средств своих заказчиков.
В студии EGO вам предложат три основных пакета услуг:
Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект).
- Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;
- 3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);
- Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);
- Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).
Стоимость — 1190 р./м2.
Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение).
- Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);
- Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;
- Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).
Стоимость — 1890 р./м2.
Пакет «Сервис» (вы уезжаете, специалисты всё делают сами).
- Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);
- Все отделочные и инженерные работы «под ключ»;
- Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.
Стоимость — 19 990 р./м2.
Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков. Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.
Дизайн-проект, представленный на видео.
Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.
Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.
Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21
8 (919) 076-43-06
Мебель из IKEA. Доставка в Тулу 7-5-3%.
Шведская мебель IKEA известна во всём мире. Это широкий выбор современных, удобных и функциональных моделей разнообразной мебели для всех помещений квартиры, дома или офиса. Здесь можно купить практически всё для того, чтобы обустроить жильё: от мебели для кухни и спальни до бытовой техники и посуды.
Компания «Мебель из IKEA» привезёт вам любые товары, которые есть в IKEA.
Теперь для того, чтобы купить товары IKEA, не нужно ехать в Москву, стоять в пробках, искать в магазине нужный товар и тратить кучу времени в очередях. Всё это сделают за вас!
Выберите то, что вам нужно, на сайте, сделайте заказ и ожидайте доставку. Экономьте своё время, нервы и деньги.
Заказать очень просто.
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Зарегистрироваться на сайте IKEA. Выбрать товар в каталоге или на сайте. Добавить товар в список покупок. Нажать в конце списка «распечатать» и сохранить PDF-документ. Отправить документ в л/с администратору группы или на почту Levkina.ec@gmail.com (в теме письма указать фамилию, имя, телефон, в тексте письма — если есть какие-то пожелания (доставка до подъезда и пр.). Ожидать ответного письма с датой доставки товара, итоговой суммой заказа и реквизитами для перечисления средств. Если есть вопросы, звонить по телефону
8 (905) 114-33-77.
- Прийти (по договорённости заранее) в офис. Оформить заказ с помощью консультанта. Оплатить и ждать заказ.
Доставка товара осуществляется по Туле и Тульской области.
Стоимость доставки товара в Тулу — 7% от суммы заказа. Минимальной и максимальной суммы нет.
При заказе свыше 45 000 руб. — стоимость доставки 5%.
При заказе свыше 100 000 руб. — стоимость доставки 3%.
Вы можете забрать заказ сами или заказать доставку домой. Доставка по городу — 200-400 руб. Стоимость доставки товара по Тульской области и в другие регионы рассчитывается отдельно.
Максимальный срок доставки – 5-7 дней.
Сборка.
Конструкция мебели ИКЕА предполагает самостоятельную сборку. Однако если вы предпочитаете услуги профессионалов, специалисты компании соберут всё, что вы заказали. Можно заказать как простую сборку, так и полную установку мебели и подключение встраиваемой техники.
Стоимость услуг по сборке – от 10% до 13% от стоимости собираемой мебели.
Если купленный вами товар не подошёл, его можно обменять или вернуть в течение 360 дней с момента покупки, с учётом сохраненной оригинальной упаковки и фабричными ярлыками (кроме некоторых товаров).
Выбирайте то, что вам понравилось на сайте IKEA , и заказывайте!
Компания «Мебель из IKEA» – это:
- Более 10 000 успешно выполненных заказов;
- Более 50 000 доставленных товаров;
- 100% гарантия получения.
Тула, ул. Оборонная, 85, цокольный этаж, пав.1
8 (930) 89-33-999, 8 (905) 114-33-77.
ИП Левкина, ОГРН 304710734400172, телефон: 8 (905) 114-33-77.
Дизайнер интерьера Тамара Романенкова
Тамара Романенкова — дизайнер интерьера с архитектурным образованием. С 2010 г. работала в нескольких архитектурных студиях, а с 2014-го успешно работает частным дизайнером интерьера, выполняя проекты в Туле и Москве.
Работает в разных стилях. Считает, что «стиль должен отражать личность заказчика и соответствовать атмосфере помещения».
При создании интерьера особое внимание уделяет планировочному и функциональному решению.
Её работа — сделать дом функциональным и уютным
именно для вас.
Планировка помещения, мебель и предметы декора должны составлять единую и гармоничную композицию, созданную под конкретного человека или семью.
Грамотно сделанный дизайн-проект — это не очередная статья расходов, а ваша возможность сэкономить время и деньги и уберечь себя от
лишних стрессов.
Тамара разработала и реализовала уже множество проектов. Все их можно посмотреть здесь.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от площади, сроков и сложности объекта.
Услуги:
- Полный дизайн-проект (составление основы будущего интерьера — планировочной организации объекта, 3D-визуализация помещений объекта, составление рабочих чертежей).
- Консультация с выездом на объект (помощь в подборе отдельных элементов интерьера и сочетании материалов при самостоятельном ремонте).
- 3D-визуализация отдельных помещений.
- Подбор отделочных материалов, мебели и пр.
- Авторский надзор.
Кроме дизайна интерьера Тамара Романенкова занимается декорированием мероприятий ростовыми цветами. Хотите оформить ваш праздник огромными фантастическими пионами? Обращайтесь к мастеру!
8 (953) 427-41-23