Shortparis погрузили туляков в сумеречный театрализованный арт-панк

Фото Алексея Пирязева.

Шаманизм, древняя театральная магия, медитативные тексты – такой музыкальный фуршет ждал тех, кто осмелился выйти из зоны комфорта и пропасть в неизведанном.

Вечером 27 октября в кластере «Октава» петербургская группа Shortparis впервые предстала перед тульской публикой.

The Village и Meduza наперебой хвалят питерцев, называя их лучшей и самой дикой концертной группой страны на данный момент. Одно из главных особенностей группы — неповторяемость сценического действа. Сочинение музыки — отдельно, концерт — отдельно. Сознательное разграничение деятельности на разные сферы вызывает, как минимум, неподдельный интерес.

Ещё одна особенность — это смещение «центра» музыкального шоу. Обычно таким центром является вокалист, здесь же главную роль играет переживаемый опыт во время выступления, личность участников в этом процессе минимальна, но гармонична. По сути музыканты — ретрансляторы энергии вселенной и музыки космоса.

Петербургский коллектив Shortparis появился на свет в 2012 году, выпустил за шесть лет два альбома и спокойно завоевывает любовь критиков и публики на любых площадках. Группа открывала петербургские концерты английских коллективов The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babes и берлинцев Easter. Участники международных музыкальных фестивалей: Tallinn Musiс Week (2017), SKIF (2013, 2015), STEREOLETO 2016 и Mercedez-Benz Fashion Week Russia (2016); победители премии «Золотая Горгулья» в номинации «Экспериментальный проект»

Концерт ещё не начался. «С-с-страшно», — говорит женский голос в просторном помещении. Шум из колонок, народ подтягивается ближе к сцене, на экране крупным планом глаза – мужские, потом женские.

Народ нервничает, чего ждать, неизвестно и непонятно, тут можно сойти с ума, умереть от скуки или уйти и не узнать, как начался и чем закончился концерт или перформанс. Тут вообще ничего нет. Это-то и страшно.

Концерт состоялся. Опыт получен. Это было самое необычное, странное и мощное выступление. Не могу сказать, что понравилось, и рекомендую к просмотру и переживанию. Вообще ничего не могу сказать. У меня шок. Это всё за гранью понимания.