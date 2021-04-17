Данила Козловский: «Чернобыль» - это пронзительная история любви на фоне масштабной катастрофы

Зрителям Данила Козловский представил фильм «Чернобыль», в котором он сыграл главную роль, а также стал режиссером и продюсером этой картины.

Перед туляками Данила появился стройный, подтянутый, отдохнувший и в отличном настроении. Он охотно ответил на вопросы журналистов и зрителей, а в конце встречи поблагодарил туляков за такой теплый прием и интересную беседу.

По словам Козловского, фильм «Чернобыль» — огромный труд команды.

- Невероятные профессионалы своего дела скрупулезно и подробно создавали целый мир, чтобы зритель за масштабом общей трагедии увидел судьбы конкретных людей. Их личные переживания, их выбор, сделанный в страшных обстоятельствах. Мы сделали небольшое кино в жанре «фильм о фильме». Создавая наш фильм, мы, в первую очередь, хотели показать, как трагедия меняет людей, их характеры, чувства, отношения. Какие вопросы заставляет перед собой ставить. И какие решения принимать. Показать, что героями они становятся чаще всего не потому, что это соответствует их природе, а потому, что поступить иначе они просто не могут. И в главную очередь, это пронзительная история любви, трагически разворачивающаяся на фоне масштабной катастрофы 1986 года.

— Данила, почему Вы вообще решили снять фильм о Чернобыле?

- В моей семье нет никого, кто бы имел отношение к этой трагедии. И, честно говоря, в мои планы не входило снимать это кино. Я был на съемках в Ирландии, когда получил предложение от продюсера Александра Роднянского присоединиться к проекту. Я прочитал синопсис, и эта история в меня очень сильно «попала». Два года я готовился к съемкам, изучал литературу, архивные данные, встречался с ликвидаторами… С каждым днем эта история становилась для меня всё более личной. Я понял, что уже не смогу ее не рассказать.

— Как подбирали актеров для фильма? Был кастинг или Вы уже знали, кого хотите снимать?

- Конечно, был кастинг! Я очень люблю пробы. Сам люблю ходить на пробы, и артистам всегда говорю: когда вы приходите на пробы, вы «пробуете» не себя, а меня как режиссера — сможете ли вы со мной работать. Пробы на фильм шли полгода, хотелось найти очень правильных людей для ролей, чтобы было максимальное совпадение с тем, что есть на бумаге.

— Если говорить об американском сериале «Чернобыль», там создатели касаются и правительства, и простых людей. А в вашем фильме?

- К сериалу наших заокеанских коллег я отношусь с большим уважением, они максимально серьезно подошли к этой теме и максимально уважительно по отношению к простым людям. Сериал — это попытка в пяти сериях рассказать вообще, что такое Чернобыль. Это публицистическое высказывание на эту тему, попытка исторической реконструкции, претендующая на некую документальность. И основной фокус — на исследование государственной машины лжи. У нас — история про людей, в фокусе — человек, его семья, его отношения с женщиной, в жизнь которых врывается трагедия. За 35 лет про эту катастрофу уже столько сказано. Мне захотелось рассказать про обычных людей. Для меня очень интересен жанр личной драмы на фоне глобальной катастрофы.

— Как оцениваете — все задуманное получилось?

- Чтобы объективно оценивать, что получилось, а что нет, нужно время. Дистанция, когда ты сможешь абстрагироваться от всех премьерных показов, от этого волнения, переживаний. Когда отпустишь кино, которое будет жить своей жизнью. Ведь с момента премьеры кино уже тебе не принадлежит — ты уже не можешь ни на что влиять, только наблюдать. Так что через полгода я смогу ответить на этот вопрос. Безусловно, будут вещи, которыми я буду недоволен, которые можно бы точнее и лучше сделать. В этой профессии как нигде нет предела совершенству. Но в своем главном высказывании, в эмоции мы попробовали сделать максимально, что хотели.

— В «Чернобыле» звучат песни Аллы Пугачевой. Как Вам с ней работалось?

- С ней работалось невероятно! Для меня знакомство, общение и пусть небольшая, но общая работа — это невероятное событие в жизни, которое я никогда не забуду. Так получилось, совершенно не специально, что Аллы Борисовны в нашем фильме много. Звучат ее песни, герои мечтают попасть на ее концерт, повсюду висят ее плакаты. И это вполне объяснимо. 1986 год — это эпоха Аллы Пугачевой, которая длится по сей день. Пугачева — это эпоха. Мне очень хотелось сделать что-то вместе с ней для фильма. Я показал ей картину, и она очень тепло отнеслась к фильму. Алла Борисовна исполнила «Мы в этой жизни только гости» для нашего фильма — песню, которую они предложили с Максимом, сразу после того, как мы посмотрели картину. И она это сделала абсолютно гениально.

В 1986 году, после Чернобыльской катастрофы тогдашняя власть спросила ликвидаторов: «Что мы можем для Вас сделать, что Вы хотите?» И тогда они сказали следующее: «Привезите нам апельсины и Пугачеву». Практически сразу, после аварии, Алла Борисовна приехала в Припять, чтобы дать тот самый легендарный концерт ликвидаторам недалеко от места катастрофы, на открытом воздухе. Ей сказали обязательно надеть белую шапочку, какие тогда носили ликвидаторы, чтобы защитить голову от радиационной пыли, которая оседает на волосах. Но Алла Борисовна отказалась ее надевать, заменив ее на концертный головной убор — бант и сеточку. Она сказала: «Я не могу выходить перед зрителем в шапочке».



Кадр из фильма «Чернобыль».

— Данила, фильм «Чернобыль» Вы выпустили, выдохнули — над чем работаете сейчас?

- В данный момент мы работаем над большим историческим проектом «Карамора». Это название мы взяли из рассказа Горького про молодого анархиста, но это не экранизация его рассказа, а оригинальное произведение. Начало Х. Х. века, альтернативная история России, модерн… Всех секретов раскрывать не буду (улыбается).

— Погода в Ясной Поляне дождливая, но тем нее менее вам удалось прогуляться по ней. Как впечатления?

- Впечатления замечательные! Я к своему стыду первый раз в Ясной Поляне. Сама экскурсия по дому, где жил Лев Николаевич, и березовая аллея, которая подробно описана в романе «Война и мир», и масса деталей быта, интерьера… Книги, знаменитый диван, на котором рождались дети… Это невероятное место, куда мне захотелось вернуться уже не по работе. Я узнал, что здесь есть несколько мест, где можно остановиться. Так что на пару дней сбежать сюда от московской суеты — у меня теперь это будет стоять в планах.

— Есть ли у Вас желание снять фильм по произведениям Толстого?

- Да, у меня есть такая мечта — экранизировать «Войну и мир». Хотя эти амбиции, наверное, для следующей жизни (смеется). Хотя, кто знает… На самом деле, когда ты читаешь любое произведение Льва Николаевича, то сразу хочешь его снимать — Толстой невероятно кинематографичен. Для кино он фантастический автор.

из досье myslo

Данила Валерьевич Козловский

Родился 3 мая 1985 г. в Москве.

Актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» и «Ника», театральной премии «Золотая маска».

Заслуженный артист РФ.

Окончил факультет актёрского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).

Снимался в рекламе Chanel с актрисой Кирой Найтли.

Лицо благотворительного фонда «Выход в Петербурге».

У Данилы есть дочь Ода Валентина от актрисы и модели Ольги Зуевой.

Избранная фильмография: «Мы из будущего», «Пять невест», «Шпион», «Распутин», «Шпион», «Духless», «Легенда № 17», «Дубровский», «Статус: Свободен», «Экипаж», «Викинг», «Матильда», «Тренер».