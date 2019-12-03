Американская звезда R&B Джек Фриман в Туле: о борще, Maroon 5 и страсти к хип-хопу

Фото Максима Рощина.

На днях в нашем городе побывал необычный гость — американский певец Джек Фриман. Артист рассказал Myslo, как уверенно покоряет музыкальный Олимп у себя на родине в США.

Джек участвовал в престижном конкурсе молодых исполнителей наподобие российского шоу «Голос» и сотрудничал с известными хип-хоп и R&B музыкантами Америки.

Перед выступлением в Concert Hall артист пообщался с туляками в студии Radio Record и спел одну из своих песен. Его голос звучит очень по-европейски, будто бы с экрана MTV сошел Ашер и поет буквально в нескольких метрах от тебя.

В Тулу артист попал почти на полгода раньше, чем планировал. Три недели назад менеджер из продюсерского центра предложил ему провести небольшой тур в России, на что Джек охотно согласился. До приезда в Тулу Джек побывал в Алма-Ате и провел два дня в Москве.

Ведущие спрашивали иностранного гостя о том, какое впечатление произвела на него Россия и как ему русские девушки.

— Из местной кухни на днях пробовал борщ, в Алма-Ате пробовал стейк из конины. Я пробовал водку. Девушек в традиционной одежде не видел. В целом у меня очень хорошее впечатление о России. Это хорошее место, но нужно как-то привыкнуть к тому, что здесь холодно. Меня спасает большая куртка. В принципе здесь очень здорово, и я хотел бы снова приехать сюда.

Россия произвела на Джека большое впечатление, но он не готов бросить всё, остаться здесь и влюбиться в русскую девушку, зато с удовольствием споет для них:

– В основном мои песни слушают девушки, но я стараюсь построить выступление так, чтобы мужчины, которые пришли со своими половинками, вернулись домой счастливыми и довольными, и поэтому благодарю молодых людей, которые приходят на мои концерты.

Хип-хоп и R&B сыграл в жизни исполнителя важную роль. Джек вырос на песнях американских рэперов, поэтому, когда начал заниматься музыкой, не раздумывая выбрал это музыкальное направление.

Слава привела Джека к интересным знакомствам в мире шоу-бизнеса:

— Я знаком с Энтони Хэмильтоном (известный американский боец. – Прим. авт.), Джоном Леджендом, Спайком Ли, работал с легендарными американскими рэперами. В Остине мы проводили фестиваль вместе с Арией Джованни, женой американского гитариста John 5.

Но при этом популярность не вскружила музыканту голову и он не успел подхватить «звездную болезнь». В свободное время он живет как обычный человек: любит посмотреть с друзьями телевизор, сходить в кино, путешествовать и осматривать достопримечательности.

В студии Radio Record Джек признался, что мечтает поработать со Стивом Уандером и Джей Зи. Во время своего турне по России музыкант успел послушать русские песни:

— Я не знаком с творчеством российских исполнителей, но из тех, кого мне довелось слышать, понравился Isaac Nigh­ti­ngale (Вадим Капустин. – Прим. авт.) — это исполнитель из Москвы.

Мы поговорили с Джеком после эфира. Своим примером Джек доказал, что популярным может стать любой, у кого есть талант.

— Туляки не знакомы с Вашим творчеством, но Вы популярный артист в своей стране: участвовали в престижном музыкальном проекте, работали с крутыми артистами и записали саундтрек к сериалу. А с чего всё начиналось?

— Моя музыкальная карьера началась десять лет назад. Я играл в американский футбол, и в какой-то момент произошло эмоциональное выгорание. Поскольку мне всегда нравилось заниматься музыкой, я переключился на это направление и начал сотрудничать с рэперами и другими музыкантами в Хьюстоне. Стал известен, заработал себе имя, репутацию и начал сольную карьеру. Постепенно я пришел к нынешнему состоянию и занимаюсь тем, что мне нравится. Надеюсь, что в 2020 году я буду больше выступать и больше ездить и продолжу развиваться в этом направлении.

— Как Вы попали в проект The AX Collective (популярный проект для молодых исполнителей в Америке. – Прим. авт.)?

— Я выслал видеозапись нашей песни, и Джон Ледженд отобрал мою заявку в пятерку исполнителей, которые будут выступать на фестивале South by Southwest (ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США. – Прим. авт.). Мне позвонили в тот момент, когда я уже и забыл, что отправлял заявку. Участие в проекте, фестиваль и само общение с Джоном Леджендом – это отличный опыт. Нам создали все условия для успеха, и всё получилось.

— Чем отличаются Ваши поклонники в России? Всё-таки музыка в стиле блюз и R&B мало распространена среди российских слушателей…

— Разница между аудиторией в России и Америке заключается в одном: в Америке кричат и аплодируют и в процессе исполнения, российские же поклонники более сдержанные, они аплодируют в самом конце, из-за этого не всегда понятно, нравятся ли им мои песни. Но за два дня я уже успел к этому привыкнуть.

— Вы стояли на одной сцене с бэк-вокалистом Maroon 5… Какие эмоции?

— Было очень здорово. Пи Джей очень талантливый исполнитель, он выступает с Maroon 5, но его сольные проекты тоже отличные. В воскресенье, когда я вернусь в Хьюстон, мы выступим вместе на одном концерте, а потом он отправится в свой тур. Я воспринимаю его как наставника, он очень многому меня научил.

— Что пожелаете тулякам?

— Я желаю им всего хорошего. Надеюсь, что концерт всем понравится, и я обязательно приеду снова. Большое спасибо, что так хорошо меня встретили!

В следующий раз Джек решил не мерзнуть, а приехать к нам весной или летом. Ожидать его можно в июне 2020 года в Москве. Если менеджер всё организует, возможно, Джек снова выступит в Туле.

Из досье Myslo

Джек Фриман

Родился 8 ноября 1988 г. в Хьюстоне, штат Техас, США.

В юности занимался американским футболом, а в последние 10 лет посвятил себя музыке.

Исполнитель песен в стиле соул, хип-хоп и R&B. Музыкант вносит вклад в музыкальную культуру родного города, сотрудничая с хип-хоп-артистами Scarface, Kyleon и Le$.

В 2016 году Джек участвовал в престижном музыкальном конкурсе The AX Collective.

Выступления Джека Фримана открывали концерты солистов Maroon 5 и The Jackson 5, американского R&B певца Энтони Хэмильтона, автора песни Love is Брайана Макнайта, Лайфа Дженнингса и др.

Свою манеру исполнения Джек перенял у таких артистов, как Донни Хэттевей, Ди Энджело, рэп-дуэт OutKast, певица Чака Хан и рэпер Scarface.