KIA Stinger – самый быстрый в истории марки! Тест-драйв

Новый KIA Stinger привлекает внимание, едва появившись на дороге. Яркий дизайн, впечатляющая мощь, спортивный характер — это всё о нем!

Ни одна модель KIA ранее не встречала столь теплого приема специалистов, клиентов и прессы и не получала столь высоких оценок, как новый KIA Stinger. Ярким подтверждением признания первого спортивного фастбека KIA мировыми экспертами стала Российская Ежегодная Национальная премия «Автомобиль года 2018», где KIA Stinger удостоен сразу двух наград — в номинации «Сегмент Гран-турер» и в специальной номинации «Новинка года».

Первый автомобиль «Гран туризмо» от KIA был с восторгом принят в самых разных регионах мира и за короткое время после выхода на рынок удостоен множества престижных наград, среди которых RedDot Design Awards 2018 и iF Design 2018.

По итогам испытаний на безопасность по методике EuroNCAP первому «гран-туризмо» KIA присвоен высший рейтинг «пять звезд».

А видеообзоры на KIA Stinger бьют все рекорды по количеству просмотров за последние месяцы.

В России KIA Stinger предлагается с двумя бензиновыми двигателями: 4-цилиндровым 2.0 T-GDI (197 л. с. или 247 л. с.) с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива и 6-цилиндровым 3.3 V6 T-GDI (370 л. с.) с двойным турбонаддувом и непосредственным впрыском. Все версии двигателя агрегатируются с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль предлагается с приводом на заднюю ось (с механической блокировкой дифференциала) или с системой полного привода.

Тест-драйв на самом быстром КИА в истории прошел настоящий любитель спорта Денис Ворошнин, организатор тульского велопарада, основатель велосипедного магазина Bikeseller.ru. Денис протестировал Stinger, когда новая модель только появилась в Туле, и отправился на нем в Никола-Ленивец — по зимней трассе, а потом и по заснеженному проселку. Об этом — в видеообзоре.

На днях Денис снова покатался на Stinger и опять стал объектом пристального внимания:

Денис Ворошнин - Stinger привлекает очень много взглядов. Пока мы делали фото, ни один человек не прошёл, не обернувшись. Купив ее, будьте готовы к тому, что водители даже на очень дорогих авто будут сворачивать себе шеи, лишь бы понять, что это за автомобиль.

И еще больше удивления возникает, когда люди понимают, что это KIA — настолько Stinger кардинально отличается от традиционного дизайна марки. Несмотря на мое ровное отношение к корейским автомобилям, не могу не признать: внешность у Stinger получилась крутая.

Эта машина однозначно вызывает эмоции не просто своим дизайном, но и тем, как она едет. Захотелось уехать на ней куда-нибудь на выходные. Я катался на Stinger целый день, и впечатления от динамики – приятные.

«Начинка» KIA Stinger не удивляет, если вы ездите на автомобилях премиум-класса. В этой машине есть все, к чему привык взыскательный автомобилист: удобная мультимедиа-система, разные режимы настройки подвески, панорамная крыша, сиденья с вентиляцией, прекрасная оптика, с которой даже в ночное время – отличная видимость.

Для кого этот автомобиль? Для всех, кто ценит спортивный характер и стильные вещи.

Stinger выглядит классно, у него интересные цвета. Если ты за его рулем, готовься быть в центре внимания!

На российском рынке KIA Stinger представлен в пяти комплектациях и девяти вариантах цветов кузова по цене от 1 899 900 до 3 229 900 рублей. Увидеть его, узнать условия покупки можно у официального дилера — в КИА Центре на Рязанской.

Пройди тест-драйв на самом быстром КИА в истории! Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4872) 526−178.

«КИА центр на Рязанской»

Тула, ул. Рязанская, 44-б.

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