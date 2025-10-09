  1. Моя Слобода
Как выглядит тульский экоотель, напечатанный на 3D-принтере
Фото Александра Панова.

Как выглядит тульский экоотель, напечатанный на 3D-принтере

Съездили в Ясногорский район Тульской области и пообщались с Дмитрием Черепковым, основателем первого в России экопарка, вышедшего из-под принтера.

В Ясногорском Вележево среди полей прямо сейчас печатают 3D-дома самых причудливых форм. Едем смотреть!

IMG_3007.jpg

В 2024 году экопарк «Ясно Поле» и проект WonderDom внесли в Книгу рекордов России как первый отель в стране, напечатанный на 3D-принтере.

С чего все начиналось

В 2012 году Дмитрий Черепков купил 500 га заброшенных земель сельхозназначения под Ясногорском. Мечтал сделать точку притяжения для туристов, любителей русской природы.

КРУЖКИ.png
Дмитрий Черепков.

— Была существенная проблема: агротуризма в России в те годы не было. На сельзхозземле нельзя было размещать гостей. Пришлось переоформлять. Процесс был непростым.

Дмитрий не оставлял цель развивать агротуризм в России. Ходил на заседания в Госдуму, писал в СМИ и общественные организации, выступал на конференциях. Усилия не прошли даром — в 2021 году наконец вышел первый в России закон о сельском туризме. А теперь в России даже гранты дают на строительство глэмпингов.

Но вернемся в Вележево. Первым делом здесь построили гостиницу-теплицу и арт-объекты. Поток гостей пошел в «Ясно Поле» благодаря архитектурным фестивалям, где причудливые арт-объекты создавали художники из разных уголков страны. 

IMG_2704.jpg

Помимо гостеприимного бизнеса, Дмитрий занимается сыроварением, держит коров, лошадей и коз. За 5 лет работы его сыроварни — 35 медалей в профильных конкурсах. 

Домики на принтере

Идея печатать дома на 3D-принтере появилась три года назад.

— И мы, конечно, не были первыми. Первые дома в России напечатали еще в 2016 году ребята, которые потом уехали в Америку и теперь там ведут успешный бизнес.

Уже есть и принтеры, и оборудование для печати — люди их покупают. Но печатать на таких принтерах неудобно. Мы долгое время дорабатывали уже существующую технологию, чтобы напечатать наш первый дом.

Три домика в Вележево возвели только в 2024-м. Для проекта привлекали знаменитого архитектора Тотана Кузембаева.

Сейчас у нас уже пять разных принтеров для печати домов — каждый лучше и удобнее предыдущего. Но печать 3D-дома без активного участия человека пока невозможна.

IMG_3058.jpg
Так выглядит принтер для печати дома.

Как работает принтер

Дом печатают прямо на монолитном фундаменте. В специальной программе архитекторы и дизайнеры создают трехмерную модель здания. Эту модель «нарезают» на тонкие горизонтальные слои.

По заданной траектории принтер выливает бетонную смесь через специальное сопло, сантиметр за сантиметром. Так формируются стены.

Процесс печати — на видео:


Печатается только каркас стены, затем в пустоты заливают смесь из бетона и теплоизоляционного материала. Потом стены армируют и красят. По завершении печати рабочие обустраивают кровлю, прокладывают инженерные сети, ставят окна и двери.

IMG_3033.jpg

Дмитрий и его команда отобрали на конкурсе архитекторов около 20 проектов домов. Полностью готово уже четыре.

c8a53423-d7cc-41aa-9a24-294030043262.jpg

Дмитрий признается: никакой выгоды в том, чтобы именно печатать, а не строить дома, нет. Плюс только один — здания получаются невероятной и причудливой формы. Самому нравится!

— Потенциально печать домов может быть дешевле обычного строительства, но пока выходит только дороже: часто приходится переделывать «косяки», принтеры ломаются, их нужно ремонтировать. Случаются простои.

Когда доведем до ума технологию печати, создавая новые, более технологические принтеры, затраты уменьшатся.

IMG_3018.jpg

Средняя скорость печати каркаса двухэтажного дома на принтере — восемь суток.

Время возведения здания зависит от сложности исполнения замысла архитектора и погодных условий: печать на принтере невозможна при минусовой температуре, а также при высокой влажности. В зимнее время строительство замораживают.

Чтобы печатать стены быстрее, нужно соблюдать два момента: принтер должен успевать печатать точно, а материал нужен такой, чтобы вовремя затвердевал и не отваливался, когда смещается центр тяжести. То есть необходимо рассчитать, чтобы вязкость материала соответствовала скорости печати.

IMG_3029.jpg

Из-за причудливых форм домов у строителей часто случаются неприятности:

— Напечатать стены такой формы очень сложно. Принтер возводит дом слоями, и в какой-то момент центр тяжести материала смещается. Тогда вероятность, что стена рухнет, становится слишком высока. К сожалению, вчера у нас упала стена в 4 метра. Это очень обидно, но мы не опускаем рук и печатаем стену снова.

IMG_2881.jpg

Дмитрий анонсировал, что скоро в Вележево напечатают на 3D-принтере самое большое здание — спа-салон с бассейном. Амбициозный проект мужчина хочет завершить к следующей осени. Как он будет выглядеть — пока секрет.

Автор:
вчера, в 09:17
