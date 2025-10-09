Как выглядит тульский экоотель, напечатанный на 3D-принтере

Фото Александра Панова.

Съездили в Ясногорский район Тульской области и пообщались с Дмитрием Черепковым, основателем первого в России экопарка, вышедшего из-под принтера.

В Ясногорском Вележево среди полей прямо сейчас печатают 3D-дома самых причудливых форм. Едем смотреть!







В 2024 году экопарк «Ясно Поле» и проект WonderDom внесли в Книгу рекордов России как первый отель в стране, напечатанный на 3D-принтере.

С чего все начиналось

В 2012 году Дмитрий Черепков купил 500 га заброшенных земель сельхозназначения под Ясногорском. Мечтал сделать точку притяжения для туристов, любителей русской природы.



Дмитрий Черепков.

— Была существенная проблема: агротуризма в России в те годы не было. На сельзхозземле нельзя было размещать гостей. Пришлось переоформлять. Процесс был непростым.

Дмитрий не оставлял цель развивать агротуризм в России. Ходил на заседания в Госдуму, писал в СМИ и общественные организации, выступал на конференциях. Усилия не прошли даром — в 2021 году наконец вышел первый в России закон о сельском туризме. А теперь в России даже гранты дают на строительство глэмпингов.

Но вернемся в Вележево. Первым делом здесь построили гостиницу-теплицу и арт-объекты. Поток гостей пошел в «Ясно Поле» благодаря архитектурным фестивалям, где причудливые арт-объекты создавали художники из разных уголков страны.

Помимо гостеприимного бизнеса, Дмитрий занимается сыроварением, держит коров, лошадей и коз. За 5 лет работы его сыроварни — 35 медалей в профильных конкурсах.

Домики на принтере

Идея печатать дома на 3D-принтере появилась три года назад.

— И мы, конечно, не были первыми. Первые дома в России напечатали еще в 2016 году ребята, которые потом уехали в Америку и теперь там ведут успешный бизнес.

Уже есть и принтеры, и оборудование для печати — люди их покупают. Но печатать на таких принтерах неудобно. Мы долгое время дорабатывали уже существующую технологию, чтобы напечатать наш первый дом.

Три домика в Вележево возвели только в 2024-м. Для проекта привлекали знаменитого архитектора Тотана Кузембаева.

Сейчас у нас уже пять разных принтеров для печати домов — каждый лучше и удобнее предыдущего. Но печать 3D-дома без активного участия человека пока невозможна.



Так выглядит принтер для печати дома.

Как работает принтер

Дом печатают прямо на монолитном фундаменте. В специальной программе архитекторы и дизайнеры создают трехмерную модель здания. Эту модель «нарезают» на тонкие горизонтальные слои.



По заданной траектории принтер выливает бетонную смесь через специальное сопло, сантиметр за сантиметром. Так формируются стены.

Процесс печати — на видео:



Печатается только каркас стены, затем в пустоты заливают смесь из бетона и теплоизоляционного материала. Потом стены армируют и красят. По завершении печати рабочие обустраивают кровлю, прокладывают инженерные сети, ставят окна и двери.





Дмитрий и его команда отобрали на конкурсе архитекторов около 20 проектов домов. Полностью готово уже четыре.





Дмитрий признается: никакой выгоды в том, чтобы именно печатать, а не строить дома, нет. Плюс только один — здания получаются невероятной и причудливой формы. Самому нравится!

— Потенциально печать домов может быть дешевле обычного строительства, но пока выходит только дороже: часто приходится переделывать «косяки», принтеры ломаются, их нужно ремонтировать. Случаются простои.

Когда доведем до ума технологию печати, создавая новые, более технологические принтеры, затраты уменьшатся.

Средняя скорость печати каркаса двухэтажного дома на принтере — восемь суток.

Время возведения здания зависит от сложности исполнения замысла архитектора и погодных условий: печать на принтере невозможна при минусовой температуре, а также при высокой влажности. В зимнее время строительство замораживают.

Чтобы печатать стены быстрее, нужно соблюдать два момента: принтер должен успевать печатать точно, а материал нужен такой, чтобы вовремя затвердевал и не отваливался, когда смещается центр тяжести. То есть необходимо рассчитать, чтобы вязкость материала соответствовала скорости печати.

Из-за причудливых форм домов у строителей часто случаются неприятности:

— Напечатать стены такой формы очень сложно. Принтер возводит дом слоями, и в какой-то момент центр тяжести материала смещается. Тогда вероятность, что стена рухнет, становится слишком высока. К сожалению, вчера у нас упала стена в 4 метра. Это очень обидно, но мы не опускаем рук и печатаем стену снова.

Дмитрий анонсировал, что скоро в Вележево напечатают на 3D-принтере самое большое здание — спа-салон с бассейном. Амбициозный проект мужчина хочет завершить к следующей осени. Как он будет выглядеть — пока секрет.