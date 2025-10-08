  1. Моя Слобода
Тульская птицефабрика: забота о качестве начинается с заботы о сотрудниках
erid: F7NfYUJCUneTSy5sUCKz; Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская птицефабрика: забота о качестве начинается с заботы о сотрудниках

Уже c семи утра на птицефабрике «Тульская» кипит работа: в цехах и на складах сотрудники понимают, что от вклада каждого зависит общий результат. Здесь ценят не только качество продукции, но и тех, кто его обеспечивает, — людей.

В цехе сортировки трудится около ста человек: укладчики-упаковщики, грузчики, кладовщики, водители погрузчиков. Руководит этим большим подразделением Павел Глебов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5a/dd/ccc6-eff6-4987-a92e-871ea79509c0/46ad843d-fa4c-41f2-8ba6-83b7c27ace7c.jpg

Он пришел сюда в конце 2021 года слесарем-ремонтником, но вскоре заинтересовался организацией работы склада, взаимодействием с заказчиками и постепенно вырос до руководителя цеха:

— За четыре года предприятие сильно укрепило свои позиции. Мне приятно, что здесь понимают: каждое достижение — это результат работы всей команды. Руководство ценит сотрудников, создает условия, в которых чувствуешь уверенность и стабильность, — рассказывает Павел.

_ZYB6426.jpg

Наталья Симонова работает укладчиком-упаковщиком уже три года. До этого она много лет трудилась в торговле, но знакомые посоветовали попробовать себя на фабрике:

— Друзья рассказали, что тут хорошо. Пришла, какое-то время обучалась; обучение очень понятное, вникала в особенности. Наставники поддерживают и помогают влиться в коллектив. Ну и сегодня могу сказать, что мне тут нравится все: и атмосфера коллектива, и условия. Все тут здорово!

На фабрике уверены: чтобы продукция была качественной, команда должна работать в хороших условиях. Поэтому здесь особое внимание уделяют людям. Заработная плата всегда выплачивается вовремя и регулярно индексируется. Чем дольше человек работает на фабрике, тем выше его надбавка за стаж. Каждому сотруднику предоставляется корпоративный полис ДМС, причем можно выбрать расширенный вариант со стоматологией.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5a/dd/ccc6-eff6-4987-a92e-871ea79509c0/021f2498-96e3-4dee-b977-55d8854f8aeb.jpg

Руководство думает и о быте сотрудников: для специалистов из других городов предусмотрена компенсация жилья, а до работы можно добраться на корпоративных автобусах. Они ходят по трем маршрутам в Туле и даже до Венёва — рядом конечная остановка 34 и 12-го маршрутов. На птицефабрике есть большая парковка для сотрудников. Руководители получают топливные карты, что облегчает их ежедневные поездки. На фабрике также заботятся о постоянном развитии персонала, чему служат регулярные обучения за счёт компании. Кроме того, здесь предусмотрено бесплатное питание, выдача спецодежды, а каждый месяц сотрудники получают продуктовые пайки — 120 яиц и несколько тушек кур.

Особое внимание уделяется и атмосфере — корпоративная жизнь здесь разнообразная: проводятся экскурсии, спортивные соревнования, семейные праздники и конкурсы для детей. К началу учебного года сотрудники с детьми получают материальную поддержку, а на Новый год — подарки.

_ZYB6784.jpg

Сегодня на фабрике трудится около 420 сотрудников, и коллектив продолжает расти.

_ZYB7036.jpg

— Мы приглашаем на работу всех — с опытом и без. В каждом подразделении вся работа стандартизирована, поэтому мы легко научим всему необходимому сами. За новым работником будет закреплен наставник — опытный сотрудник, который поможет ему освоиться на рабочем месте и изучить все нюансы, — рассказала Наталия Калинич, руководитель отдела кадров. — В процессе работы сотрудники регулярно проходят дополнительное обучение для повышения квалификации. Благодаря этому на фабрике можно начать карьеру без опыта и постепенно вырасти — и профессионально, и по должности.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5a/dd/ccc6-eff6-4987-a92e-871ea79509c0/b7da9bbe-73b2-44b3-866f-71cfa4e66d43.jpg

Птицефабрика «Тульская» — это не только производство, но и место, где ценят труд каждого. Здесь люди работают в стабильной компании, чувствуют поддержку и знают, что вместе создают дело, которым можно гордиться.

Ознакомиться со всеми актуальными вакансиями можно на сайте птицефабрики «Тульская» или на tula.hh.ru.

Реклама. АО Птицефабрика «Тульская».
вчера, в 13:41
