Призвание – служить делу и людям

Призвание – служить делу и людям

Истории тех, кто трудом и отношением к работе показывает пример служения делу и людям, публикуются в рамках всероссийского марафона «Служение». Он проводится в третий год подряд. Тульская область входит в число активных его участников.

Люди, посвятившие муниципальной службе десятки лет, и молодые сотрудники, только начинающие свой профессиональный путь. Специалисты, занятые делом воспитания подрастающего поколения или создания активного досуга для представителей старшего возраста, отвечающие за развитие культуры или организацию мероприятий самой разной направленности, за сферу земельных отношений или кадровую работу. Всех их объединяет одно — искреннее стремление сделать жизнь людей лучше.

Уроженка Воловского района Ирина Старикова в 2009 году пришла в районную администрацию для прохождения производственной практики.

Ирина Старикова.jpg

Получив диплом и пройдя испытательный срок, начала работать специалистом первой категории. Сегодня Ирина Александровна возглавляет комитет имущественных и земельных отношений администрации Воловского муниципального округа. Ее историю в рамках марафона «Служение» рассказал временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Пиший.

— За 15 лет работы в администрации моя жизнь кардинально поменялась, — рассказывает героиня истории. — Я вышла замуж, у меня двое замечательных детей. Окончила бакалавриат и магистратуру, прошла несколько курсов повышения квалификации. В любой работе есть свои сложности, и каждый человек требует к себе особого внимания. Поэтому главное — детально разобрать проблему, с которой обратился гражданин, и максимально положительно ее решить.

Видео полностью смотрите здесь:

Молодая, инициативная и полная идей руководитель молодежного центра «Арт-резиденция 4338» в Одоевском районе Елена Шеламова стояла у истоков создания и развития «Движения Первых».

Елена Шеламова.png

Сегодня движение объединяет уже свыше 450 активистов, которые участвуют в различных мероприятиях и акциях.

— Самое главное для привлечения детей — не делать для них мероприятие ради мероприятия, — уверена Елена Борисовна. — Мы стараемся организовать для них нечто интересное: помимо основных мероприятий движения, на базе нашего молодежного центра проводим познавательные квизы, творческие вечера, патриотические акции, занимаемся социальным проектированием, планируем организовать кружок военно-тактических игр. Ребята, которые активно участвуют в деятельности «Движения Первых», это уже лидеры, у каждого из них — большое будущее.

Видеоисторию на своей странице опубликовал глава администрации Одоевского района Вадим Волков: 

Людмила Фетисова в этом году отмечает юбилей трудовой деятельности — на протяжении 35 лет она работает библиотекарем абонемента в Детской библиотеке Веневского района.

Людмила Фетисова.png

— Еще будучи школьницей, я посещала школьную библиотеку и всегда сама хотела здесь работать, — говорит Людмила Валентиновна. — Я благодарна своим наставникам и учителям, которые привили мне любовь к чтению, показали, каким должен быть библиотекарь. В библиотеке всегда уютно, проходят различные мастер-классы, интересные театрализованные представления, где я исполняю роли Бабы Яги, Кота ученого, Кота Матроскина. А еще у нас есть музей Домовенка Кузи — «Домовенок и компания». Мне очень нравится общаться с детьми: они все разные, и к ним нужен особый подход. Я очень люблю свою библиотеку и свой город.

Видео полностью смотрите здесь:

«Душа поселка Славный» — с этих слов начинается видео о человеке, который является ярким примером преданности своему делу и безграничной любви к людям. Это специалист по творческим направлениям местного дома культуры Ольга Лазарева.

Ольга Лазарева.png

Ольга Викторовна живет работой, вкладывает всю душу, талант и энергию в развитие культуры. Обаяние, музыкальный слух и прекрасный голос Ольги Лазаревой украшают мероприятия поселка и региона, в которых она участвует. Выступает в составе ансамбля ложкарей, певчей в храме. Руководит творческими коллективами разных возрастов: от юных жителей Славного до людей старшего поколения. Организует выездные мероприятия и концерты, театральные встречи и форумы волонтеров «серебряного» возраста.

Дарить людям радость и хорошее настроение, важные для каждого человека душевное общение и теплоту, быть в гуще событий и в ежедневном творческом поиске — во всем этом Ольга Викторовна нашла свое призвание — служение людям и делу.

Видеоисторию смотрите здесь:

Начальник отдела по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива администрации Кимовского района Наталья Юрчикова посвятила муниципальной работе 29 лет своей профессиональной деятельности, и сегодня в ее ведении — множество разнообразных направлений.

Наталья Юрчикова.jpg

— Наталья Анатольевна не только щедро делится бесценным опытом с молодыми коллегами, но и сама учится у них, находя в диалоге поколений свежие идеи и нестандартные подходы к работе, — отмечает глава администрации Кимовского района Евгений Суханов.

— Работа в администрации трудная и ответственная, но очень интересная, — говорит героиня видео. — Разбираться приходится во всем и сразу. Современные реалии требуют от муниципальных служащих быстрой адаптации к постоянно меняющимся условиям, умения решать нестандартные проблемы, нести ответственность за результат. Главная моя опора — слаженная работа моего коллектива, их поддержка, профессионализм и готовность в любой момент прийти на помощь.

Видео полностью смотрите здесь:

С октября 2022 года в Суворовском районе функционирует Центр поддержки военнослужащих и их семей. Создание Центра проходило при поддержке администрации района и общественников.

Светлана Манухина.png

— С тех пор как наши ребята находятся в зоне проведения СВО, неравнодушные, активные суворовцы объединились с целью помощи. Под руководством Манухиной Светланы Федоровны собираются благотворительные средства, формируются посылки и передаются на передовую, в госпитали, жителям освобожденных территорий, родственникам защитников, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях и детям участников СВО, — рассказал в рамках марафона «Служение» глава администрации Суворовского района Юрий Фомичев. — В трудную минуту все объединились и служат своей родине, а Президент России Владимир Владимирович Путин является примером неукоснительного и безоговорочного служения стране. Наша сила — в единстве и сплоченности.

Видео полностью смотрите здесь:

Еще больше историй марафона «Служение» смотрите в соцсетях по хештегам #ВАРМСУ, #МарафонСлужение и #МарафонСлужение71.

вчера, в 16:36 0
