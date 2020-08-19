Легенда дома №67

Вадим Хмельников был настоящим патриотом своего двора.

Равнодушных к Вадиму Борисовичу Хмельникову людей практически не было. Он долгие годы был бессменным председателем совета своего дома и стал самым ярким примером реальной эффективности этой должности, отдав ей без остатка почти два десятка лет своей жизни.

Из музыканта в управдомы

Дом №67 по пр. Ленина был построен в 1930 году по проекту тульского архитектора Леонида Дункеля. Тогда новенькая угловая пятиэтажка с колоннами стала самой настоящей высоткой, доминантой всего района.



Вадим Борисович ценой больших трудов смог сохранить памятник архитектуры, которым ныне является дом №67.

Вадим Хмельников родился спустя 10 лет – 3 августа 1940 года в семье конструкторов, но по стопам родителей не пошел. Еще в детстве он увлекся музыкой, закончил музыкальную школу, во время службы в армии был направлен в Наро-Фоминск в дивизионный оркестр. Там-то он в 1961 году и познакомился с будущей женой.

– У нас с ним с первого взгляда вспыхнула безумная любовь. Мы не могли надышаться друг другом. Вот, например, назначили с Вадимом встречу возле военного городка, – вспоминает вдова Вадима Хмельникова Галина Герасимовна. – Я ехала на автобусе, и он проехал без остановки. Когда я возвращалась на нужную остановку, то не увидела Вадима и решила не выходить, а он увидел, что я еду мимо. Пришла домой и вдруг слышу, кто-то переваливается через изгородь и падает. Я испугалась. Оказалось, что это Вадим окольными путями добежал до моего дома, чтобы догнать. Через год после знакомства мы поженились и приехали в Тулу. Вернулись в его родной город и дом, где он вырос, – №67 по пр. Ленина. Вадим был настоящим патриотом своего двора, улицы, Тулы. Все мне рассказывал: какой тут трек, спортсмены, какой неописуемой красоты улицы.



Вадим Хмельников, 1965 г.

По возвращении в Тулу Вадим Хмельников возглавил молодежный эстрадный оркестр при ДК оружейников, а через какое-то время перешел в цыганский ансамбль барабанщиком и отправился на гастроли по России. Спустя несколько лет ему предложили должность директора строящегося кинотеатра в Щекино, а затем кинотеатра «Искра». Новый виток карьеры Вадима Борисовича начался после окончания им финансово-экономического института – перешел на промышленное производство, долгое время работал заместителем директора «Тулачермета».

Пока Вадим Борисович работал, двор, некогда красивый, уютный, постепенно обрастал сараями, хирел, притягивая маргинальные личности.

– Двор стал настоящей проходной и уборной. Вы не представляете, что тут творилось… Бомжи с помойки приносили диван и утраивали посиделки. Вадим утром выкинет диван, а вечером его вновь притаскивали алкаши. Тут почти каждый день случались пьяные дебоши. У нашего участкового, наверное, были самые ужасные показатели. Устав от этого, Вадим, когда вышел на пенсию, взял всё в свои руки, – рассказывает Галина Герасимовна.

В 2003-м Вадим Хмельников создал домовой комитет, в 2008 году стал старшим по дому, а в 2011-м возглавил совет многоквартирного дома.

Патриот своего дела

Бесконечная любовь к своему дому и желание сохранить его заставили Вадима Борисовича по выходу на пенсию освоить новую сферу – коммунальную. Только благодаря его стараниям удалось вернуть дому былое величие. Изучив Жилищный кодекс, он приступил к делу. Приватизировал дворовую территорию и закрыл ее от посторонних, снес сараи, восстановил сломанный, а потом и демонтированный фонтан, установил детскую площадку. Заставляя работать управляющие компании и участвуя в различных программах, отремонтировал дом, убрал со стен растяжки для троллейбусов, которые буквально на части рвали дом. Жители не всегда были сразу согласны поддержать рублем предложения Вадима Хмельникова, приходилось убеждать, некоторых – заставлять, если большинство были согласны. В итоге в 2017 году старания Вадима Хмельникова оценили чиновники и дом получил статус дома образцового содержания. Тогда Вадим Борисович в интервью «Слободе» рассказывал:

«Все, кто вырос тут, старались сделать для дома и двора что-то полезное. Сейчас я тут остался один из аксакалов-аборигенов, скоро мне исполнится 77 лет (2017 год. – Прим. ред.). В 2010 году наш дом начал валиться. Вот и пришлось за всё самому браться. Собрал собственников, выбрали совет дома. Вошли в программу капремонта. Сделали его частично на наши деньги, но в основном, конечно, на деньги федерального и местного бюджетов.

Меня спрашивают: «Как вы добились всего?» А я отвечаю – работать надо, а не добиваться.

Это же наша собственность – и дом, и земля вокруг. Прихожу к главе района, показываю проект, а его функция – помочь нам войти в ту или иную программу благоустройства. Не надо лезть с требованиями куда-то в верхи. Работайте с администрацией своего округа и правильно оформляйте решения собрания. У нас есть совет дома, единолично ни одного решения не принимаю».

Рачительный хозяин и грамотный управленец, у такого каждая копейка на счету. Чтобы сэкономить деньги жильцов, по решению собственников был заведен отдельный счет, куда перечислялись деньги от провайдеров. Вадим Хмельников в интервью тогда добавлял, что многие старшие жаловались ему на беспредел со стороны провайдеров. На что он лишь отвечал: «Приходите – научу. У нас провайдеры без разрешения дырки в стенах не сверлят!»

Учитель для старших

Гордость за свой дом и скромность самого Вадима Хмельникова располагали к нему многих, а он с удовольствием делился опытом и готов был помочь всем и каждому, вспоминает вдова Вадима Борисовича.

– Он отлично знал Жилищный кодекс и прочие законодательные акты, мог к каждому найти подход. Всем помогал независимо от времени суток. Однажды звонит женщина, говорит, нужна помощь, во сколько можно с ним поговорить. А я говорю, да в любое время, Вадим Борисович ложится спать поздно, не раньше двух ночи: пока новости почитает, дела поделает, еще он кроссворды разгадывать любил. И она звонит в два часа ночи, и он ей дает консультацию. Женщина впоследствии выиграла судебный процесс со своей УК.

В 2019 году после реконструкции одного из пустующих помещений в доме открылась дворовая библиотека. В советские годы в этом помещении велся прием стеклотары, а теперь там можно сдать и получить книгу. Жители идею поддержали, по возможности каждый внес свою лепту. В итоге получилась шикарная подборка нетривиальной литературы, которая у ребятни пользуется спросом. Библиотека стала местечковым культурным центром. Так, на ее базе давний друг и сосед Вадима Хмельникова Василий Захарович, в прошлом педагог, стал заниматься со школьниками математикой. Хмельников же там же вел прием тех, кому была нужна консультация в жилищных вопросах.

Человек-легенда

3 августа Вадиму Хмельникову исполнилось бы 80 лет. Его жизнь оборвалась в феврале внезапно для многих – сердце подвело.

Вадим Борисович был не из тех, кто жаловался на плохое самочувствие, он строил планы до последнего дня.

Собирался решить вопрос с силовым кабелем и парковкой во дворе тех, кто не принимал участие в содержании дома. Уже были подготовлены материалы для собрания, но состояться ему было не суждено.

– Мы прожили с ним больше полувека. Это были прекрасные годы! Нам никогда не было скучно вместе. Я бесконечно благодарна ему за все, – говорит Галина Герасимовна Хмельникова. – Очень не хочется, что все его старания пропали даром. Он вложил все силы в этот дом…

Сейчас уже выбран новый старший по дому. Галина Герасимовна очень надеется, что дело ее супруга будет продолжено и дом сохранит статус дома образцового содержания.



