«ВкусВилл» в Туле: «Здоровое и правильное питание – это просто!»

Фото Алексея Пирязева.

Популярный среди москвичей, сторонников натуральных продуктов, магазин здорового питания «ВкусВилл» теперь есть и в Туле! В честь открытия в субботу, 25 ноября, магазин устроил настоящий праздник для своих покупателей.

Все в лучших канонах традиционного русского гостеприимства: дегустация широкой линейки продукции «ВкусВилл», аниматоры, танцы, развлекательная программа для детей и взрослых и, конечно, подарки – лотерея среди покупателей.

Магазин не самый большой по площади, но при этом удивляет богатством ассортимента.

Здесь есть всё: от хлеба, молока и мяса до кондитерки и даже бытовой химии и косметики.

Одна из основных отличительных особенностей магазина – экологичность, натуральность и честность состава всех без исключения продуктов. Здесь вы не найдете искусственных ароматизаторов, консервантов, красителей и усилителей вкуса. Если вареная колбаса, то натурального цвета отварного мяса, если молочная продукция, то срок хранения не больше пяти дней.

Поставки свежих продуктов от производителей делаются в магазины «ВкусВилл» каждый день – товары с маленьким сроком хранения не нуждаются в отдельном логистическом складе, где они могут ждать отправки по несколько месяцев. Просроченного товара в магазине не найдешь, продавцы внимательно следят за этим, и если срок годности подходит к концу, то на этот товар ставится зеленый ценник и по нему делается скидка в 40%. Если это, например, замороженная семга или горбуша, то купить её почти в два раза дешевле обычного – это очень выгодно.

Вкусовые же качества товаров «ВкусВилл» не передать словами – именно поэтому у дегустационного стола весь день толпятся гости. Отведав один продукт, хочется попробовать все! Но отведать продукт можно не только в день открытия. Такая возможность у покупателей будет каждый день – никогда не пробовал необычный соус или йогурт? Компания «ВкусВилл» уверена в качестве товаров – пожалуйста, продегустируй!

Наряду с отменным качеством продуктов ценовая политика достаточно демократичная. Это не элитный магазин, где покупку продуктов для приготовления семейного обеда можно сравнить с приобретением обеда для космонавтов. «ВкусВилл» – это супермаркет, ориентированный на обычного городского жителя. Покупатели «ВкусВилл» — это люди думающие, которым не всё равно, что они едят.

В магазине можно купить бездрожжевой хлеб, испеченный в монастырской пекарне по старорусским рецептам, серую колбасу из качественного мяса без красителей и усилителей вкуса.

Дикую рыбу, которая живет в естественной среде, а не выращивается искусственно. Мясо с небольших ферм, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Всегда в большом ассортименте кондитерские изделия, приготовленные без маргарина и разрыхлителя, на сливочном масле; пельмени, манты, голубцы, полуфабрикаты, сделанные из натуральных ингредиентов; натуральные десерты, соусы без красителей и ароматизаторов; фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов.

И конечно, в полном ассортименте представлена молочная продукция «Избёнка».

Магазин «ВкусВилл» открыт для общения, предложений и стремится не отставать от современных трендов. Одно из главных его правил – честность: если дано публичное обещание, значит, надо его исполнять. А обещание дано и опубликовано на упаковке молока – именно с этого продукта под маркой «Избёнка» в свое время начинала компания.

Пять главных обещаний «ВкусВилл»:

качественные продукты;

расширение ассортимента;

честные цены;

первоклассный сервис;

слушать и слышать.

Последние два пункта очень органично соединились при помощи современных технологий в телеграм-канале «ВкусВилл». Это сервис, который позволяет не только отслеживать свои покупки, быть в курсе всех акций, но и влиять на ассортимент магазина. Купили товар, и он разочаровал? Поставьте ему низкий рейтинг с помощью телеграм-канала, и руководство магазина будет в курсе, что покупатель не удовлетворен покупкой. Рейтинги продукции из мессенджера «Телеграм» обсуждаются каждый вторник на планерках. Далее проводится работа с поставщиком: либо он что-то меняет и улучшает продукт, либо не поставляет его в магазин.

При наличии в телефоне приложения «Телеграм» нет необходимости носить постоянно с собой скидочную карту «Давайте дружить!»: её можно отдать близким, а самому пользоваться приложением.

Ассортимент всё время расширяется, но чтобы он оказался на полках сетевых магазинов, одного честного состава и 100-процентной натуральности недостаточно. Нужен эффект «вау!» – так должны сказать все сотрудники, участвующие в первичной дегустации.

Юлия Ситникова – Есть что посмотреть. Мы хотим молочку детскую попробовать. По составу она приглянулась нам. По ценам – средний магазин. Сейчас попробуем детские продукты. Если понравится, то обязательно будем в здесь закупаться.

Даша Щекина – На дегустации понравились колбасы. Ещё творожки тут необычные есть, с тыквой например. И состав хороший. Я люблю сладкое, поэтому от такого десерта никогда не откажусь.

Дмитрий Джон-Махмат – Колбасный сыр мне очень понравился. У него 10 суток всего срок хранения. Да и в целом ассортимент радует. Теперь постоянно здесь буду закупаться. Цены, на мой взгляд, сопоставимы качеству продукции.

Руслан Олейник – Примерно год назад открыл для себя этот магазин. Он очень продвинутый в плане обслуживания клиентов. У него есть бот в телеграме, благодаря чему я отслеживаю все свои покупки, могу составлять список покупок. Пользоваться им очень удобно, и это не оставляет шансов другим магазинам. За год, сколько я закупаюсь в магазине «ВкусВилл», мне ни разу никто не нахамил – видимо, политика такая в магазине, чтобы быть более лояльными к людям. Если вернуться к боту, то с помощью него можно поставить рейтинг тому или иному продукту и узнать, как его оценивают другие покупатели. У меня, например, любимый продукт «ВкусВилл» – мороженое, оно самое вкусное из всех существующих, оно натуральное и его приятно есть. Я ему всегда ставлю пять баллов. А если мне вдруг что-то в продукте не нравится, то я ему ставлю низкую оценку. Если рейтинги у продукта низкие, то «ВкусВилл» отказывается от этого продукта. У них нет продуктов с рейтингом ниже 4 баллов. Это одна из систем контроля качества.

Плюс есть возможность выбрать один любимый продукт со скидкой 20% в течение всей недели. Я каждый день покупаю молоко, выбираю его как любимый продукт и приобретаю всегда дешевле.

Кстати, «ВкусВилл» не только поможет питаться правильно, но и подскажет массу интересных рецептов. Они есть в магазине на отдельной стойке, а также опубликованы на сайте «ВкусВилл».

Хотите удивить своих близких необычным ужином? Тогда вам во «ВкусВилл»! А на десерт можно, например, мятное мороженое, оно действительно невероятно нежное и вкусное!

Магазин «ВкусВилл»

Первые магазины продуктов для здорового питания «ВкусВилл» открылись в Москве в 2012 году. За время своего существования «ВкусВилл» доказал, что натуральные продукты могут быть доступными по цене. Основателем этих магазинов является компания «Избёнка», давно известная жителям Москвы и Подмосковья своими натуральными молочными продуктами.

Продукты «ВкусВилл» привозятся в магазины из разных областей России: Калужской, Пензенской, Костромской, Тульской, Смоленской, Тверской. Производители, которые делают продукты для «ВкусВилл», работают с соблюдением всех законодательных норм и руководствуются четким принципом — выпускать только натуральную продукцию.

Несмотря на это, перед продажей каждая партия продукции проверяется технологами компании.

«ВкусВилл»

Тула, Красноармейский пр., 10.

Горячая линия

8 - 800 - 550 - 86 - 02

(ежедневно с 9.00 до 21.00)

Также нам можно написать и получить оперативную обратную связь в боте «ВкусВилл» в Telegram

info@izbenka.msk.ru