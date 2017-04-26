Как сохранить женское здоровье и красоту на долгие годы

Обзор услуг, которые предоставляют тульские медицинские центры для женщин, чтобы поддержать здоровье и красоту.

Что делать, если появились проблемы с сосудами, и где пройти комплексные исследования, чтобы избежать развития заболеваний? Какие процедуры можно сделать для поддержания молодости и красоты? Расскажем в этом обзоре.

Тульский флебологический центр

Самые частые проблемы, с которыми обращаются женщины в Тульский флебологический центр — папилломы и бородавки. Это доброкачественные новообразования на коже вирусного происхождения. Когда вирус пытается выйти на кожу, та, в свою очередь, защищает себя от воздействия вируса и изменяется. Так формируются новообразования, которые вызывают не только косметический дефект, но и дискомфорт.

Главная причина возникновения папиллом и бородавок

у женщин — стресс.

Нередко папилломы могут появляться в местах, которые часто соприкасаются с одеждой или украшениями. Эти новообразования воспаляются и мешают человеку не только эстетически, но и физически. Тогда нужно обратиться к врачу, чтобы удалить папилломы или бородавки. Ну а если такие новообразования не доставляют человеку никаких неудобств, удалять их необязательно.

Врачи рекомендуют удалять новообразования с тех участков кожи, которые подвержены риску, например, частому воздействию солнца или травмированию.

Это лицо, шея, тыльная часть предплечья, а также новообразования, располагающиеся в зоне прямой кишки и гениталий. Большая вероятность, что они станут причиной проблем в будущем, даже если на данный момент не беспокоят человека.

Папиллома или бородавка может перерасти в онкологию. При этом обычно новообразование начинает менять цвет, размер, а пациент испытывает неприятные болевые ощущения. При появлении этих симптомов срочно обратитесь к врачу!

Перед удалением бородавки или папилломы врач обязательно проводит обследование. Если возникают сомнения в доброкачественности опухоли, пациента направят в специализированное отделение к врачу-онкологу.

Избыточное воздействие солнца, которым нередко злоупотребляют молодые люди, часто приводит к увеличению размеров и структуры бородавки или папилломы.

Врачи советуют не проводить под палящим солнцем больше часа и по возможности отказаться от солярия, если у вас есть доброкачественные новообразования.

Наиболее деликатный метод удаления бородавок и папиллом — лазер. В некоторых случаях он позволяет не применять даже местную анестезию. После такого удаления на коже не остается грубых рубцов. Это позволит вам сохранить красоту.

Также опытные специалисты проводят лечение различных заболеваний, связанных с патологиями сосудов:

Варикоза вен;

Тромбофлебита;

Облитерирующего атеросклероза;

Гангрены;

Трофической язвы;

Тромбоза глубоких вен;

Постфлебитического синдрома.

Преимущества Тульского флебологического центра:

Лечение варикоза без операции; Отсутствие очередей; Лечение без боли, без рубцов и шрамов; Индивидуальный подход к каждому пациенту; Использование самых современных технологий; Получение всех услуг в одном месте; Лечение без отрыва от работы и активного образа жизни.

Доверьте свою красоту и здоровье грамотным и опытным специалистам Тульского флебологического центра!

Тула, улица Декабристов, 6

Предварительная запись по телефонам:

8 (4872) 58-54-42,

8 (4872) 58-54-21,

8 (953) 953-41-24.

phlebocentr.ru

Современные технологии омоложения, центр красоты и здоровья

Мечтаете о красивой и привлекательной внешности или просто хотите придать некоторым участкам тела молодости и упругости? Добро пожаловать в медицинский центр «Современные технологии омоложения». Здесь вам рады предложить различные программы по коррекции фигуры.

Чтобы с годами лицо не портили морщины и пиг­ментные пятна, недостаточно использовать толь­ко кремы и сыворотки. Ухаживать за лицом нуж­но регулярно и комплек­сно. Многие женщины стараются под­держивать здо­ровье и красоту кожи лица раз­личными кремами и маска­ми. Та­кие методики действительно приносят пользу. Но что де­лать, если коже нужны более существенные изменения?



Татьяна Вейсалова, врач-дерматовенеролог, косметолог

— Радиочастотный лифтинг победит морщины!

Современная косметология позволяет бороться с морщи­нами совершенно безболез­ненно. Один из таких мето­дов — RF-лифтинг. Это аппаратная мето­дика, направленная на под­тяжку мягких тканей лица и тела. Чаще всего к ней при­бегают женщины старше 35 лет.

Сеансы проходят без какого-либо вмешательства, а эффект от них сравним с пластически­ми операциями.

Радиочастотный лифтинг применяется для подтяжки овала лица и области вокруг глаз. Процедура проводит­ся с помощью увлажняюще­го геля и специального аппа­рата, который повышает тем­пературу кожного покрова за счет радиочастотных волокон. Ткани глубоко прогреваются, и это способствует выработ­ке собственного коллагена и эластина. Завершается сеанс лифтинга уходовой маской и увлажняющим кремом по ти­пу кожи.

RF-лифтинг можно делать не чаще одного раза в неделю. Ко­личество процедур и мощность аппарата мы подбираем для каждого пациента индиви­дуально. Традиционно назначаем минимум 10-15 сеансов. Эффект вы увидите уже после первой процедуры, и в дальнейшем он только уве­личится в течение полугода после курса.

У радиочастотного лифтин­га есть противопоказания: он­кология, хронические заболе­вания, в том числе щитовид­ной железы, кисты и опухоли. Поэтому прежде чем прини­мать решение о процедуре, посоветуйтесь со специалис­том. Косметолог визуально осмотрит поверхность кожи и составит план процедур.

Кроме того, RF-лифтинг от­лично сочетается с инъекци­онными методиками: мезотерапией, биоревитализацией и другими, которые мы проводим в нашем центре.

Центр «Современные технологии омоложения» оказывает большой спектр услуг для красоты, здоровья и отличного настроения.

Эстетическая косметология:

Комплексная чистка лица;

Профессиональные косметические уходы;

Пилинги;

Криотерапия;

Косметический лифтинговый массаж лица.

Аппаратная косметология:

Ультразвуковой пилинг;

Ультрафонофорез;

Гальванизация/ионизация;

Микротоковая терапия;

Радиочастотный лифтинг;

Дарсонвализация;

Броссаж;

Газожидкостный пилинг;

Электроэпиляция;

Электрокоагуляция;

Электропорация;

Дезинкрустация;

Вакуумно-роликовый массаж лица и шеи (лимфодренаж).

Трихология:

Дарсонвализация;

Мезотерапия;

Газожидкостный пилинг;

Вапоризация;

Микротоковая терапия;

Криомассаж.

Коррекция фигуры:

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг);

Интралипотерапия;

Миостимуляция;

Карбокситерапия;

Прессотерапия;

LPG-массаж;

Фитобочка;

Кавитация;

Вакуумный массаж;

Массажи;

Обертывания;

Восковая эпиляция;

Спа-капсула (SOQI).

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Инъекционная косметология:

Ботулинотерапия;

Контурная пластика;

Тредлифтинг;

Биоревитализация/Биорепарация;

Интралипотерапия;

Карбокситерапия;

Рефлексотерапия;

Мезотерапия;

Мануальная терапия:

Консультация мануального терапевта;

Сеансы на аппарате для вытяжения и лечения грыжи позвоночника «Ормед-профессионал»;

Сеансы на установке для активно-пассивной механотерапии позвоночника.

Будьте здоровы и красивы с центром красоты «Современные технологии омоложения»!

Тула, проспект Ленина, 112Б

8 (4872) 255-205

sovtehom.ru

ИНВИТРО, независимая лаборатория

Здоровье – это важнейший ресурс в жизни любого человека. Качественная лабораторная диагностика позволит вам своевременно выявить хронические, генетические и другие заболевания и вовремя пройти лечение или предотвратить развитие болезни.

Независимая лаборатория ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России, основанная в 1995 г. Сегодня ИНВИТРО располагает девятью самыми современными лабораторными комплексами и крупнейшей в Восточной Европе сетью более чем из 900 медицинских офисов. Страны присутствия — Россия, Украина, Казахстан, Беларусь.

Качество лабораторных услуг ИНВИТРО подтверждено на международном уровне. Первой из российских медицинских компаний ИНВИТРО прошла программу верификации по методике «шести сигм», которую проводит американская компания Westgard QC Inc. По итогам верификации в 2016 году ИНВИТРО получила сертификат соответствия качества уровню «шесть сигм».

Независимая лаборатория ИНВИТРО этой весной в несколько раз снижает цены на комплексы анализов для женщин и мужчин!

С 1 по 31 мая 2017 г. в медицинских офисах ИНВИТРО в Туле комплексное лабораторное обследование можно пройти всего за 1299 рублей, а в г. Новомосковске – за 999 рублей.

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№ 31 – холестерин общий (холестерин, Cholesteroltotal);

№ 118 – фолиевая кислота (FolicAcid);

№ 56 – тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, ThyroidStimulatingHormone, TSH);

№ 37 – кальций общий (Ca, Calcium total);

№ 16 – глюкоза (в крови) (Glucose);

№ 869 – селен, сыворотка (Selenium, serum; Se);

№ 40 – магний (Мg, Magnesium);

№ 868 – цинк, сыворотка (Zinc, serum; Zn);

№ 48 – железо сыворотки (Fe serum, Iron serum).

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Ежедневная работа над своей внешностью может превратиться в сизифов труд, если вовремя не устранить специфические внутренние неполадки. Так, женщинам следует обращать внимание на показатели фолиевой кислоты, селена, магния и железа – веществ, необходимых для здоровья кожи, ногтей и волос, состояния костной и нервной систем.

Ну а мужчинам важно регулярно контролировать уровень гормонов, отвечающих за нормальную половую функцию (тестостерона и дегидроэпиандростерон-сульфата), а также цинка и кальция – микроэлементов, важных для роста и восстановления мышечной и костной ткани.

В офисах ИНВИТРО можно сделать эти и многие другие анализы.

В независимой лаборатории ИНВИТРО пациентам предлагается более 1700 видов исследований, это как простые и распространенные анализы, так и сложные, для уточнения диагнозов: генетические, биохимические, иммунологические, цитологические и другие.

И все их можно сдать без предварительной записи, очередей и долгого ожидания результатов, срок готовности результатов в большинстве случаев составляет всего 1 день.

Это удобно и выгодно: все анализы можно сдать в одном месте, а комплексы составлены с учетом минимальной стоимости.

В случае невозможности сдать анализы в офисе, сотрудники компании ИНВИТРО осуществляют выезд на дом для дополнительного удобства пациентов.

Для удобства пациентов офисы сети лабораторий в Туле и Новомосковске работают с 7.30 до 20.00, а также по выходным.

О готовности результатов лабораторного исследования пациент узнает из бесплатного sms-уведомления. Сами результаты можно получить по электронной почте, факсу или в личном кабинете на сайте и, конечно же, — забрать в медицинском офисе.

Берегите свое здоровье вместе с ИНВИТРО!

Тула, улица Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32

Тула, Красноармейский проспект, 21; тел. 8 (487) 256-64-07

Тула, проспект Ленина, 91А; тел.8 (487) 233-30-98

Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (487) 623-44-16

8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная

8 (4872) 25-00-55 — единая справочная

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