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Как продвигается стройка ЖК «Современник в Петровском»?
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Как продвигается стройка ЖК «Современник в Петровском»?

Прогулялись по стройплощадке и оценили квартиры вместе с молодой семьей.

«Современник в Петровском» — это комфортный и стильный жилой комплекс вдали от городской суеты. Территория, на которой сейчас строят дома, сочетает в себе очарование загородной жизни, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Здесь есть где погулять с детьми, отсюда удобно добираться на работу, а школы и детские сады — в шаговой доступности. В «Современнике в Петровском» удобно! Неудивительно, что большая часть будущих жителей ЖК — молодые семьи. 

Сдавать дома девелопер планирует уже в конце 2024 года. Мы отправились на стройку, чтобы оценить планировки и скорость строительства. А чтобы понять, насколько жилой комплекс в реальности соответствует потребностям молодой семьи, мы пригласили с собой Елену, Никиту и их очаровательных дочерей — Нелли и Николь Бакакиных. 

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На стройплощадке «Современника в Петровском» кипит работа. На дворовой территории скоро появятся спортивная и воркаут-площадки, велодорожки, гамаки, качели и лавочки. Также здесь посадят деревья и кустарники, центром притяжения станет большая пушистая ель.

Территория двора будет большой, что позволит разместить здесь вместительную парковку вдоль яблоневой аллеи. Места хватит всем жителям!

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Работа с фасадами завершена, уже видно, какими яркими и стильными будут дома.

В домах устанавливаются высокоскоростные лифты и в некоторых местах уже проводится чистовая отделка. Входная группа в домах будет светлой, большие окна наполнят подъезд солнечным светом.

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Места общего пользования обещают быть очень эстетичными. Отделочники уже начали класть плитку натуральных оттенков.

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Дома возводятся из газобетонных блоков, сверху их покрывает слой утеплителя, затем — армированная сетка, на которую кладется мокрая штукатура. Такое сочетание гарантирует, что в квартирах будет тепло.

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Теперь оценим планировочные решения. Молодым семьям наверняка придутся по душе квартиры с двумя спальнями. В них предусмотрены две отдельные просторные спальни, большое пространство под хранение вещей и эргономичная кухня-гостиная, которая станет отличным местом для уютных семейных вечеров.

В квартирах уже проведена предчистовая отделка: финишная стяжка полов и выведенные «под маяк» стены. Электрощит и слаботочные системы уже заведены в квартиру — не нужно будет штробить стены, чтобы проложить необходимые коммуникации.

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Будущим жителям останется сделать только косметический ремонт. А значит, переехать в новую квартиру можно будет довольно быстро.

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Что важно — в квартирах предусмотрено индивидуальное отопление. Будущие жители не будут зависеть от графика работы котельных, погоду в доме они будут устанавливать сами. 

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Очевидный плюс квартир — большие окна и панорамные балконы, с которых открывается отличный вид. И что важно, за домами находится частный сектор, а значит, высотного строительства здесь точно не будет.

Чем ближе к сдаче домов, тем меньше в них остается квартир. Пока еще у вас есть шанс забронировать квартиру в «Современнике в Петровском».

Увидеть будущее жилье можно не только на картинке, но и воочию. На объект можно попасть со специалистом, для записи на экскурсию звоните по телефону 8 (4872) 706-706 или приезжайте в офис: г. Тула, ул. Демонстрации, 20-б.

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Фотограф:
вчера, в 13:15
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