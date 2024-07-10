Как продвигается стройка ЖК «Современник в Петровском»?

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Прогулялись по стройплощадке и оценили квартиры вместе с молодой семьей.

«Современник в Петровском» — это комфортный и стильный жилой комплекс вдали от городской суеты. Территория, на которой сейчас строят дома, сочетает в себе очарование загородной жизни, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Здесь есть где погулять с детьми, отсюда удобно добираться на работу, а школы и детские сады — в шаговой доступности. В «Современнике в Петровском» удобно! Неудивительно, что большая часть будущих жителей ЖК — молодые семьи.

Сдавать дома девелопер планирует уже в конце 2024 года. Мы отправились на стройку, чтобы оценить планировки и скорость строительства. А чтобы понять, насколько жилой комплекс в реальности соответствует потребностям молодой семьи, мы пригласили с собой Елену, Никиту и их очаровательных дочерей — Нелли и Николь Бакакиных.

На стройплощадке «Современника в Петровском» кипит работа. На дворовой территории скоро появятся спортивная и воркаут-площадки, велодорожки, гамаки, качели и лавочки. Также здесь посадят деревья и кустарники, центром притяжения станет большая пушистая ель.

Территория двора будет большой, что позволит разместить здесь вместительную парковку вдоль яблоневой аллеи. Места хватит всем жителям!

Работа с фасадами завершена, уже видно, какими яркими и стильными будут дома.

В домах устанавливаются высокоскоростные лифты и в некоторых местах уже проводится чистовая отделка. Входная группа в домах будет светлой, большие окна наполнят подъезд солнечным светом.

Места общего пользования обещают быть очень эстетичными. Отделочники уже начали класть плитку натуральных оттенков.

Дома возводятся из газобетонных блоков, сверху их покрывает слой утеплителя, затем — армированная сетка, на которую кладется мокрая штукатура. Такое сочетание гарантирует, что в квартирах будет тепло.

Теперь оценим планировочные решения. Молодым семьям наверняка придутся по душе квартиры с двумя спальнями. В них предусмотрены две отдельные просторные спальни, большое пространство под хранение вещей и эргономичная кухня-гостиная, которая станет отличным местом для уютных семейных вечеров.

В квартирах уже проведена предчистовая отделка: финишная стяжка полов и выведенные «под маяк» стены. Электрощит и слаботочные системы уже заведены в квартиру — не нужно будет штробить стены, чтобы проложить необходимые коммуникации.

Будущим жителям останется сделать только косметический ремонт. А значит, переехать в новую квартиру можно будет довольно быстро.

Что важно — в квартирах предусмотрено индивидуальное отопление. Будущие жители не будут зависеть от графика работы котельных, погоду в доме они будут устанавливать сами.

Очевидный плюс квартир — большие окна и панорамные балконы, с которых открывается отличный вид. И что важно, за домами находится частный сектор, а значит, высотного строительства здесь точно не будет.

Чем ближе к сдаче домов, тем меньше в них остается квартир. Пока еще у вас есть шанс забронировать квартиру в «Современнике в Петровском».

Увидеть будущее жилье можно не только на картинке, но и воочию. На объект можно попасть со специалистом, для записи на экскурсию звоните по телефону 8 (4872) 706-706 или приезжайте в офис: г. Тула, ул. Демонстрации, 20-б.

smart-tula.ru

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