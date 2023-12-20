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Как изменился спрос на автомобили в 2023 году
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Как изменился спрос на автомобили в 2023 году

Автомобильный сектор один из первых живо реагирует на изменения в экономике. На чем сегодня хотят ездить туляки и какие выгодные предложения делают автодилеры, Myslo рассказали в ГК «Автоимпорт».

Спрос туляков на автомобили в течение года был равномерный, и это результат грамотной, профессиональной работы дилеров и производителей. Дело в том, что ключевая ставка Центрального банка оказывает значительное влияние на покупательскую способность. При её повышении кредиты дорожают.

— Из-за подорожания кредитов часть покупателей заняли выжидательную позицию, — рассказал директор локации «Автоимпорт» в Заречье Петр Давыдов. — И правильно сделали. Совместно с производителями мы оперативно нашли выход из ситуации в виде предоставления прямой скидки на покупку автомобиля. В зависимости от марки она составляла до 500 тыс. рублей. Такое снижение стоимости позволяло существенно снижать финансовую нагрузку покупателям и сохранять автомобили доступными.

Самой популярной категорией у туляков в 2023 году стал универсальный SUV.

Это практичный автомобиль для любителей активного отдыха, позволяющий передвигаться по полям, каменистым склонам и даже бездорожью.

Это рамный автомобиль с полным приводом и большим дорожным просветом, просторным салоном и внушительным багажником, куда помещается все необходимое для путешествий.

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Общее количество автомобилей в сегменте бензиновых кроссоверов выросло на 60%, на 31% увеличился спрос на автомобили с пробегом. В целом же, согласно данным Автостата, покупатели, отказавшиеся в 2022 году от приобретения автомобиля, восполнили этот пробел в 2023-м.

Если в прошлом году все дилерские центры ГК «Автоимпорт» продали 787 машин, то в этом году показатель в 2 раза выше — 1562 единицы транспорта согласно данным на начало ноября.

— Продолжает рост и сама компания «Автоимпорт». Когда другие наши коллеги находятся в ожидании более удачного момента, мы подписываем новые дилерские соглашения и строим новые здания, чтобы покупателям было комфортно приобретать у нас автомобили под персональные потребности. Девиз нашей компании: «26 лет мы дарим людям свободу передвижения, а заботу об автомобиле берем на себя», — сказал Петр Давыдов.

В 2023 году в Туле открылось шесть автомобильных салонов: FAW, JETOUR, KAIYI, LIVAN, CHANGAN и «Москвич».

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Сегодня ГК «Автоимпорт» — это федеральная компания, являющаяся официальным представителем 32 брендов и имеющая 59 дилерских центров в Тульской, Рязанской, Орловской и Тамбовской областях.

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В новом году туляков ожидает открытие дилерских центров ещё двух новых брендов. Каких именно — пока секрет: будет сюрприз. Также появится комфортная площадка для покупки автомобилей с пробегом.

«Автоимпорт» — это не только про автомобили, но и про спорт. Олег Смирнов, основатель компании, является президентом Федерации хоккея Рязанской области и лучшим региональным представителем Ночной хоккейной лиги, в которой играет и Президент Владимир Путин. Сотрудники Группы компаний тоже ведут активный образ жизни и занимаются стритболом, волейболом, настольным теннисом, легкой атлетикой, шахматами, плаванием и многими другими видами спорта.

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— Мы стремимся активно проводить свободное время и на 2024 год уже готовим много самых разных мероприятий, — отмечает Петр Давыдов. — На них обязательно пригласим вас, вашу семью, ваших друзей, коллег. Следите за новостями от компании «Автоимпорт» —мы работаем для вас!

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ГК «Атоимпорт»

+7(4872) 57-10-00
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сегодня, в 11:14 0
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