ТулГУ: год побед и возможностей

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Рассказываем, почему сегодня нужно учиться в ТулГУ.

Один из крупнейших вузов нашего региона – Тульский государственный университет – становится суперсовременной площадкой для исследований, запускает новые образовательные программы, улучшает инфраструктуру для работы и жизни, становясь привлекательным для студентов не только из Тульской области, но и из других регионов и стран.

Искусственный интеллект решает

Свежая новость: премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании в Тульской области передовой инженерной школы. Она будет открыта в ТулГУ и станет заниматься созданием наземных боевых роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта. Ранее проект поддер­жало Минобрнауки России.

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования:

– Профиль тульской передовой инженерной школы чрезвычайно актуален. Разработка новых поколений роботизированных комплексов – наш вклад в укрепление обороно­способности страны, в решение национальных задач, которые сегодня стоят перед Россией. Тульский госуниверситет – один из крупнейших вузов Центрального федерального округа. Уверен, что эта возможность придаст его развитию дополнительный мощный импульс.

Для школы ТулГУ разработают новые образовательные программы по специальностям «прикладная математика и информатика», «приборостроение», «мехатроника и робототехника», «системы управления движением и навигация». К 2030 году школа выпустит 550 инженеров, готовых самостоятельно вести проекты и управлять проектной группой. По программам дополнительного образования пройдут обучение не менее 360 сотрудников предприятий ОПК.



Информационные технологии, или просто IT, – сегодня одно из самых востребованных направлений у поступающих в ТулГУ.

Искусственный интеллект в ТулГУ изучают давно, для этого вуз объединил собственный полувековой опыт подготовки кадров с компетенциями в сфере информационных технологий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В прошлом году в вузе запустили новые магистерские программы «Перспективные методы искусственного интеллекта в сетях передачи и обработки данных» и «Искусственный интеллект в кибербезопасности», открыли лабораторию виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).



Новые специальности – для всех

Информационные технологии, или просто IT, – сегодня одно из самых востребованных направлений у поступающих в ТулГУ. Университет постоянно расширяет связи с ведущими компаниями региона и страны, недавно подписан договор о сотрудничестве с оператором связи Tele2. То есть студенты получают не просто теоретические знания, но могут применять их на практике, становясь востребованными специалистами уже во время обучения.



Получить дополнительную квалификацию в сфере IT могут все студенты ТулГУ вне зависимости от специальности.

Получить дополнительную квалификацию в сфере IT могут все студенты ТулГУ вне зависимости от специальности. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровые кафедры», в котором участвует университет. То есть днём вы учитесь по основной специальности, а после обеда получаете дополнительные, очень востребованные компетенции. Занятия проходят как очно, так и онлайн, а главное – они абсолютно бесплатные.

В 2024 году ТулГУ продолжит расширять портфель образовательных программ. Впервые пройдёт набор на направления бакалавриата «химическая технология» и «нефтегазовое дело» – это очень перспективные специальности, выпускников котоых ждут на ведущих предприятиях. Также в следующем году можно поступить на новое направление «медиакоммуникации».

В Медицинском институте ТулГУ вновь проведут набор сразу на две специальности: базовую – «лечебное дело» и новую – «педиатрия».

Кроме того, университет начнёт подготовку по специальности среднего профессионального образования «финансы», поступить можно после 11-го класса и без экзаменов.

Приходят в ТулГУ и уже состоявшиеся специалисты – чтобы получить второе высшее образование или повысить квалификацию. Подготовку сотрудников университету доверяют крупнейшие предприятия региона. А ещё ТулГУ участвует в проекте содействия занятости, благодаря которому получить новую квалификацию бесплатно могут отдельные категории россиян: ветераны, женщины с маленькими деть­ми, люди предпенсионного возраста и другие. Подробнее можно узнать, обратившись в центр повышения квалификации и переподготовки ТулГУ или на сайте вуза.



Технический колледж им. С. И. Мосина ТулГУ стал участником проекта «Профессионалитет».

Отличные перспективы и у тех, кто поступает в Технический колледж имени

С. И. Мосина ТулГУ после девятого класса. Университет стал участником проекта «Профессионалитет», в рамках которого создаёт образовательно-технологический кластер «Машиностроение», запускает модернизированную образовательную программу «технология машиностроения» и дополнительные профессиональные программы. Навыки студентов смогут оценивать их будущие работодатели – кураторы на время обучения. Сплав теории и практики будет наиболее эффективным.

Студенты шагают в науку

ТулГУ – участник программы повышения конкурентоспособности российских вузов «Приоритет 2030». Университет получает поддержку на федеральном и региональном уровне, благодаря чему может модернизировать и все сферы своей деятельности.

Участие в программе позволило ТулГУ существенно развить инфраструктуру для технологических исследований и разработок. В университете открыты новые молодёжные лаборатории, в том числе по оборонным направлениям и живым системам, в которых работают талантливые студенты и аспиранты, реализуются магистерские программы.



В молодежных лабораториях ТулГУ бок о бок с опытными специалистами трудятся молодые исследователи.

ТулГУ реализует несколько стратегических проектов. В рамках проекта «Перспективное вооружение – создание научно-инженерной среды разработок перспективных средств вооружений и военной техники» специалисты создают и модернизируют системы вооружения и военной техники различного назначения. По заказу региона ведется подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

– История Тульской области неразрывно связана с укреплением обороноспособности нашей страны. Триста лет назад Тула стала родиной первого оружейного завода в России, а в 2022 году одним из первых в стране у нас был организован Центр беспилотных систем. За это время он уже подготовил сотни операторов БПЛА.

Два других стратегических проекта ТулГУ – «БиоХимТех» и «Композит – новые композитные и функциональные материалы и технологии их обработки» – посвящены тематикам экологической и медицинской биотехнологии, химической конверсии возобновляемой биомассы и оргсинтеза, а также созданию новых материалов, обладающих существенными техническими и эксплуатационными преимуществами по сравнению с традиционными.

Эти разработки очень востребованы тульской промышленностью, технологии уже работают на реальных производствах.

В молодёжных лабораториях ТулГУ бок о бок с опытными специалистами трудятся молодые исследователи. Младшие научные сотрудники – это зачастую студенты и аспиранты вуза, которые уже во время обучения трудоустраиваются в родном университете.

Чтобы было комфортно

В университете студент проводит большую часть своей жизни. Часто ребята после пар не идут домой. А куда? Многие занимаются спортом – в ТулГУ больше десятка бесплатных секций и два бассейна.



В ТулГУ больше десятка бесплатных секций.

Немало тех, кто увлечен творчеством, – поют, танцуют, ставят спектакли, играют в КВН. Для них этот год тоже был радостным: в концертном зале ТулГУ установили огромный светодиодный экран, и теперь там можно проводить самые крутые мероприятия. Что, собственно, и делают.

Один только международный фестиваль «Все флаги в гости к нам!» чего стоит. Многонациональный праздник объединил российских и иностранных студентов, которые угощали гостей блюдами национальной кухни и показывали культуру своих стран. Кстати, в ТулГУ учатся студенты из более чем семидесяти государств!



Международный фестиваль «Все флаги в гости к нам!» объединил российских и иностранных студентов.

А если просто хочется интересно провести время с друзьями по вузу, для этого в ТулГУ тоже есть места. Так и называются – студенческие пространства.

Первое открыли в прошлом году в главном учебном корпусе – идею подали сами студенты. Теперь в бывшем читальном зале библиотеки проходят встречи научного кафе, нескучные лекции. Расписание плотное. А когда нет мероприятий, там можно удобно расположиться на пуфиках и, например, сделать домашку.

В 2023 году ещё одно студпространство организовали во втором учебном корпусе ТулГУ. Принцип тот же: чтобы было где собраться или узнать что-то новое. А весной, летом и осенью можно приятно провести время в университетском студгородке, который тоже меняется к лучшему: в уходящем году между третьим и четвёртым учебными корпусами открыли новый сквер, проект которого разработали на кафедре дизайна ТулГУ.

Развитие кампуса продолжается: отремонтировано несколько общежитий вуза, обновлены фасады зданий по улице Ф. Энгельса. Ещё один важный проект университета – преобразование архитектурного облика 155-го квартала, где располагаются корпуса. Будет создан мастер-план развития территории, которая, кстати, открыта для всех горожан. Летом в студгородке гуляет немало туляков.

Как поступить в ТулГУ

В 2023 году университет полностью выполнил план приёма студентов. На первый курс поступили абитуриенты из более чем сорока регионов страны, география постоянно расширяется. ТулГУ – один из лидеров по количеству бюджетных мест в Тульской области.

Приёмная кампания 2024 года стартует летом, но уже сейчас абитуриентам пора готовиться. В первую очередь – выбрать ЕГЭ, которые будете сдавать. На большинстве специальностей ТулГУ в качестве третьего экзамена установлено несколько возможных предметов.

Поэтому разумно записываться и сдавать все четыре экзамена, это позволит выбрать лучший результат.

Некоторые предметы лучше выбирать парами для расширения вариантов поступления. Самое большое число бюджетных мест в ТулГУ доступно с набором русский язык + профильная математика + физика или информатика. Второй по распространённости комплект – русский язык, математика, химия и биология. Для подготовки к экзаменам в университете организованы подготовительные курсы, а также проходят бесплатные занятия по физике и математике.

Подробнее узнать о программах подготовки и возможностях главного вуза Тульской области можно будет в день открытых дверей весной. Следите за анонсами!

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

Олег Кравченко – За последние два года университет укрепил свои позиции в Национальном рейтинге. В 2023 году впервые вошёл в основной рейтинг Times Higher Education, в котором всего 78 российских вузов, а также в Times Higher Education Impact Rankings.

В ТулГУ созданы условия для самореализации молодых людей в научной, творческой, спортивной и социальной деятельности вне базового академического процесса. Открыты пространства для науки и творчества, спортивные объекты и коворкинги.

Большое внимание уделяем поддержке инженерных молодёжных команд: создаём научно-инновационную экосистему, в которую, кроме молодёжных научных лабораторий, войдут студенческие конструкторские бюро и другие интересные тематические проекты, привлекающие к исследовательской деятельности не только студентов, но и школьников региона.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Реклама.