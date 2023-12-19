Домовенок Кузя приглашает друзей и ждет их на манеже Тульского цирка!

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Все вместе это называется шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи»! А где приключения — там всегда интересно!

По доброй традиции каждый Новый год цирк предлагает добрую, близкую сердцу каждого зрителю историю. Тем более сердцу тульского зрителя, ведь главные герои сказки — некий менеджер в исполнении клоуна Романа Бойко и домовенок Кузя — вместе ищут понравившуюся клоуну девушку, заодно предлагая зрителям своеобразный квест по истории и достопримечательностям Тулы.

Поскольку домовенок Кузя — любимый уже не одним поколением персонаж, то домовят много не бывает. В спектакле их действительно много, разных возрастов. Они участвуют в параде-прологе, подыгрывают во время исполнения номеров. Всего в спектакле занято с полсотни этих озорных персонажей в приметных красных рубахах в горошек. Как говорится, ничего себе!

— Когда мы приходим в цирк, обязательно ждем чуда. А новогодний праздник — это настоящее чудо для всех. На представлении можно будет загадать желание, познакомиться с Дедушкой Морозом, получить подарок, а может, даже дождаться момента, когда именно к вам подойдет клоун во время представления, — делится впечатлениями директор Тульского цирка Светлана Олейникова. — Зритель на представлении обязательно улыбнется и подарит свое хорошее настроение артистам, а артисты вернут его зрителям.

— Свою любимую девушку я встретил в спектакле на улицах Тулы. Но не сумел познакомиться, поэтому очень хочу ее вернуть, — рассказывает о происходящей на манеже истории клоун Роман Бойко. — Конечно же, в финале спектакля любовь победит.

У Романа, по его словам, в цирке было уже много образов, особенно в новогодних спектаклях, но вот менеджера пришлось играть впервые.

— Я был королем, раз восемь играл Бабу-ягу. Единственный герой, которого не играл никогда, — Дед Мороз. Режиссеры больше видели меня в образе Бабы-яги.

Роман Бойко, между прочим, на манеже с годовалого возраста. Просто потому, что он из цирковой династии. Соответственно, и в Туле прежде бывал не раз. В клоунаде — лет пятнадцать. Но особого секрета, как рассмешить зрителя, у него нет.

— Ты просто целиком отдаешься делу — и происходит своеобразный обмен энергии со зрителем.

Хоть на словах секрета нет, в этом и разгадка успеха. Зрители клоуну Роману радуются. Подкупает он и умением работать с залом, и незаурядным мастерством. Попробуйте-ка поднимите поштучно целый штабель кирпичиков, которые расположены горизонтально к манежу. А он это может!

Один из необычных номеров программы — боксерский поединок дрессировщика Антона Светлакова с кенгуру Риммой. Как обычно происходит в жизни, победила, конечно, женщина, отправившая в нокаут своего соперника. Но если на манеже Антон и Римма — соперники, то в жизни — лучшие друзья.

— Меня даже жена иногда немного ревнует, — с улыбкой рассказывает Антон Светлаков. — Говорит, что с ней я провожу времени значительно меньше.

И это, пожалуй, так. Любимые животные находятся под постоянным контролем.

— Видите, у меня тут видеокамера стоит, — показывает Антон. — Если вдруг что-то в вольере произойдет, я сразу прибегу. Мы с Риммой хорошо ладим. Бывает, я зайду в клетку — она меня сразу обнимает.

Римме уже тринадцать лет. Для кенгуру это очень много. В природе они живут пять-шесть лет. А вот в цирке, говорят, доживают даже до двадцати пяти: здесь всегда хороший уход, регулярное питание. Физическая нагрузка небольшая — как раз для поддержания формы. В живой природе кенгуру, кстати, тоже любят подраться, свое место под солнцем надо отстаивать с кулаками.

Римма в манеже с самого рождения, для нее это естественная среда. В чем-то своим поведением напоминает кошку. Вроде лежит себе вальяжно в вольере, спит. Но, как рассказывает Антон, в любой момент может вскочить на ноги — и сразу готова к работе.

Кенгуру у Антона Светлакова и Наталии Гончаровой — два. Римма — уже опытный артист, а вот ее партнер Мирон только осваивает мастерство, учится. Ему всего полтора года, он пришел в цирк в прошлом году. Оба они одной породы — бенетта. Несмотря на то, что Римма существенно выше, Мирон уже не вырастет. Останется таким же маленьким, как сейчас.

— Тоже своеобразный, маленький шкода, — замечает Антон.

«Шкода», впрочем, произносит с любовью. Ну а кто в детстве не шкодил?

А вот лошади из номера Екатерины Дмитриевой уже могут немного чувствовать себя туляками.

— Я застряла на машине в снегу, пыталась выехать, и ничего не получилось, — рассказала Екатерина. — Пока моя команда ехала меня спасать, увидела магазин «Тульский пряник». Зашла туда, купила пряник, начала есть, потом вдруг поняла, что лошадей тоже надо угостить. Пришла к ним, каждый съел по кусочку пряника со сгущенкой и лесным орехом. Много просто нельзя, пряник очень сладкий. А вот чай из тульского самовара они не пробовали еще.

Об одном из своих коней по имени Татем Екатерина рассказала отдельно.

— Конечно, это классно, когда ты берешь маленькое животное, например щенка, и воспитываешь его с первых месяцев. Мне не удалось взять свою первую лошадь маленькой, так сложились обстоятельства. Татема я взяла взрослым, ему было восемь лет. Под Волгоградом был огромный аул, где стояли коровы. У меня сердце екнуло, когда я издалека увидела его, стоявшим среди коров. Но сначала я подумала, что это не моя лошадь. Он огромный, как я с ним справлюсь?

Всю неделю, рассказывает, думала. Все равно хотелось забрать именно этого коня.

— Очень недобросовестные хозяева были. Я внесла предоплату, и они решили, что больше не будут его кормить. В прямом смысле. Им на него было плевать. Мне стало жутко обидно за него…

Татем первое время очень удивлялся тому, что его чешут, ласкают, кормят, за ним убирают, его моют. Его по настоящему любят. К этой любви он очень быстро привык. Знаете, животное, которое тебе благодарно, будет самым верным. Были ситуации, когда я себя очень плохо чувствовала, а нужно идти работать. Я его очень просила отработать хорошо, не капризничать. Он действительно собирался. Благодаря ему, нашей дружбе мы с ним завоевали серебро на международном фестивале «Принцесса цирка». Помню, я тогда очень нервничала, а он стоял совершенно спокойный. Отработал идеально. Я ему сказала, что буду теперь кормить конфетами всегда. По сей день он такой залюбленный, законфетенный паренек.

Екатерина говорит, что с Татемом она получила неоценимый опыт, который, возможно, пригодится и другим.

— Многие иногда говорят: «Я хочу породистую собачку, ее для меня сейчас специально выводят». Я взяла Татема уже взрослым и точно знаю: твое животное тебя дождется. Это наглядный пример того, что можно взять животное в любом возрасте и вам вместе будет хорошо. Мы любим своих коней такими, какими они нам достались.

Еще один необычный номер новогодней программы — морские котики Людмилы Чугуновой. Они проявляют чудеса гибкости и акробатических умений.

Конечно же, в программе увлекают азартом акробаты и воздушные гимнасты, эквилибристы, фокусники-иллюзионисты, совершающие обряд переодевания на глазах зрителей. Никакого мошенства: была девушка в одном платье — моментально стала в другом. В жизни бы так.

Особенно отметим, что в программе участвуют юные артисты детской цирковой студии при Тульском государственном цирке под руководством Валентины Альховик. Смена растет!

Билеты на представление можно купить на сайте Тульского цирка.

Возрастное ограничение: 0+.

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