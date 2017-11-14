Самые мускулистые туляки и тулячки: кто они?

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году за звание лучших сражались 77 спортсменов из Тульской и Московской области, а также Ростова-на-Дону, Курска, Рязани, Брянска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Ярославля, Твери и Саратова.

Участники соревновались в четырех дисциплинах – менс физик, бодифитнес, бодибилдинг и фитнес-бикини. Строгое жюри оценивало физическую форму спортсменов: общие пропорции, двойной бицепс спереди, широчайшие мышцы спины спереди, грудь сбоку, спинной бицепс сзади, трицепс сбоку и пресс-бедро.

– В этом году чемпионат «Мистер и Мисс Тула» прошел уже в 31-й раз. За это время соревнования вышли на серьезный уровень. С каждым годом участников становится всё больше. Спортсмены приезжают к нам из разных городов, поэтому борьба за призы разворачивается нешуточная, – рассказывает президент Федерации бодибилдинга, организатор чемпионата Андрей Павловский. – Главным украшением соревнований по традиции стали участницы в категории фитнес-бикини. Кстати, в последние годы вымерла категория женского бодибилдинга, и это радует. Девушки пытались изменить свой обмен веществ, что негативно сказывалось на их здоровье. А фитнес-бикини – это правильный и безопасный спорт.

Среди участников чемпионата было много представителей Тульской области, однако занять первое место в своей категории удалось только Владимиру Мачневу из Щекино. Он стал первым в категории «Бодибилдинг до 85 кг».

– В спорте я всю жизнь, занимался всеми возможными видами с самого детства. Бодибилдингом занимаюсь около года, и с осени 2016 года начал готовиться к соревнованиям. К весне я уже был в хорошей форме, – рассказывает Владимир Мачнев. – При подготовке пришлось изменить питание, полностью отказаться от соли, например. Но придерживаться диеты несложно, силы дает непреодолимое желание выиграть. Конечно, оттого что потребляешь только простую еду, иногда появляется вялость. Мы шутим, что питаемся едой для смертников: только диетические и правильные продукты – рис, гречка, курятина, яйца. А после соревнований расслабляюсь, поэтому за два дня набираю порядка 5-8 кг. Но все это стоит того, чтобы получить заветную медаль. Когда видишь результат, прогресс от занятий, то появляются новые силы двигаться вперед и совершенствоваться.

Многие спортсмены приняли участие в подобного рода соревнованиях впервые. Евгения Полякова из Тулы не заняла призового места, но всё равно в восторге от чемпионата.

– Это первые мои соревнования. И я довольна своим выступлением. Когда выходишь на сцену, получаешь настоящий кайф, понимаешь, к чему стремился, так что сегодняшнее выступление – только начало. Мне непросто было подготовиться, я тренируюсь пять раз в неделю по два часа, но мне все равно доставляет это удовольствие. Без спорта я уже не чувствую себя человеком, – говорит Евгения Полякова. – Я работаю парикмахером, а в бодибилдинг пришла, потому что хотелось внимания, хотелось почувствовать себя красивой. Мои клиенты поддерживают меня, по возможности подстраиваются под мой график. А некоторые даже пришли поболеть за меня на чемпионат.

Но были на чемпионате и уже хорошо знакомые тулякам участники. Туляк Алексей Карась уже в третий раз стал серебряным призером чемпионата «Мистер и Мисс Тула» в категории «Бодибилдинг свыше 95 кг».

– Я участвую в соревнованиях уже четыре года. За это время сменил работу инженера и стал тренером. Поэтому спорт занимает почти все мое время. Для себя тренируюсь в среднем по полтора часа в день, – говорит Алексей Карась. – Я уже несколько лет подряд занимаю второе место, но у меня нет претензий к судьям и участникам. Я адекватно расцениваю конкурентов. Соперники мы только на сцене, а в жизни со многими спортсменами складываются хорошие отношения. В Туле, кстати, много бодибилдеров, но не все они участвовали в сегодняшнем чемпионате. Перед соревнованиями ведь нужна серьезная подготовка – около трех месяцев сушки, а это непросто.

Галина Гольцова, Брянск:

– На соревнованиях увидела свои недоработки и осталась недовольна результатом. Однако мне всё равно нравится моя форма. Для спортсмена очень важно, насколько он отдает себя на сцене, как преподносит себя и как его воспринимают зрители. Судьи оценивают по-своему, но когда мы приезжаем домой, нам важно слышать мнение наших друзей и родственников. Ради этого и стоит выступать. Когда-то я занималась обычным фитнесом, но потом поняла, что нужно добиваться конкретных результатов, показывать их людям. Вообще выйти на соревновательный уровень может каждый, главное – желание и упорство.

Олег Дедов, Кашира:

– Я занимаюсь уже восемь лет. Захотел двигаться дальше, поэтому приехал на чемпионат. Впервые участвовал и сразу добился высокого результата – второе место в категории "Бодибилдинг до 95 кг". Честно говоря, я сам удивлен. Соревнования дали мне многое – я узнал новое о диете и подготовке. Собираюсь продолжить принимать участие в чемпионатах по бодибилдингу.

Евгения Евсюхина, Жуков:

– Я заняла второе место в категории фитнес-бикини до 166 см. Конечно, я надеялась на высокий результат, когда ехала в Тулу. Без такого настроя на соревнованиях делать нечего. Но при этом нужно понимать, что это непредсказуемый спорт, что ты можешь не понравиться жюри, и с этим ничего не поделать. На сцене нужно выложиться на полную. Сегодня, например, я даже не смотрела на соперников, решила выступить и просто получить удовольствие от сцены и людей. Скажу честно, мне всегда нравятся все спортсмены, у нас за кулисами вообще достаточно дружелюбная обстановка.

Абсолютным чемпионом в категории бодибилдинг был признан Николай Парамонов из Москвы.

А в категории фитнес-бикини лучшей стала Эльвира Жупикова.

– Если честно, к чемпионату я готовилась всего неделю, потому что всегда нахожусь в соревновательной форме, которую я называю «За неделю до старта». Это мой образ жизни. При этом не могу сказать, что я в чем-то себе отказываю, иногда немного ограничиваю, но не больше. Я стараюсь посещать все соревнования и во многих занимаю призовые места. В Туле я, кстати, никогда не была, поэтому мне было еще и интересно посмотреть город. Надеюсь, что время и силы на экскурсию останутся.

Итоги турнира:

Категория MENS PHYSIQUE

1. Романов Денис (Москва)

2. Цепкин Игорь (Тула)

3. Кудахтин Вячеслав (Тула)

4. Никитенко Алексей (Тула)

5. Никандров Александр (Смоленск)

6. Купреенко Олег (Брянск)

Категория БОДИФИТНЕС

1. Щербатых Ольга (Ростов-на-Дону)

2. Мазина Юлия (Тула)

3. Махароблидзе Моника (Тула)

4. Жукова Вера (Тула)

5. Лебедева Мария (Москва)

6. Самосенкова Александра (Тула)

Категория БОДИБИЛДИНГ до 85 кг.

1. Мачнев Владимир (Щекино)

2. Семенов Герман (Тула)

3. Худяков Дмитрий (Тула)

4. Людантин Александр (Тула)

5. Ахромин Александр (Рязань)

6. Бородуля Алексей (Москва)

Категория БОДИБИЛДИНГ до 95 кг.

1. Гаврилов Максим (Санкт-Петербург)

2. Дедов Олег (Кашира)

3. Акимов Юрий (Брянск)

4. Овчинников Андрей (Клин)

5. Суриков Дмитрий (Тула)

6. Образумов Дмитрий (Москва)

Категория БОДИБИЛДИНГ +95 кг.

1. Парамонов Николай (Москва)

2. Карась Алексей (Тула)

3. Галушко Антон (Москва)

4. Шель-Фетенгоф Денис (Клин)

5. Силаев Руслан (Смоленск)

6. Садов Алексей (Москва)

Категория ФИТНЕС-БИКИНИ до 166 см.

1. Жупикова Эльвира (Тамбов)

2. Евсюхина Евгения (Жуков)

3. Белик Анна (Москва)

4. Савченко Валерия (Балашиха)

5. Мелкумова Ангелина (Тула)

6. Суденкова Лилия (Тула)

Категория ФИТНЕС-БИКИНИ +166 см.

1. Голобородько Юлия (Ярославль)

2. Черная Юлия (Москва)

3. Шилина Ольга (Балашиха)

4. Данилова Екатерина (Ефремов)

5. Базуева Ольга (Чехов)

6. Образумова Олеся (Москва)

Категория БОДИБИЛДИНГ, абсолютный чемпион — Парамонов Николай (Москва).

Категория ФИТНЕС-БИКИНИ, абсолютная чемпионка — Жупикова Эльвира (Тамбов).