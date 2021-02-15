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Тульский лучник Роман Ветров: «Мечтаю выступить на чемпионате мира!»

Тульский лучник Роман Ветров: «Мечтаю выступить на чемпионате мира!»

Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука в Орле прошли в конце января. Серебряную медаль на соревнованиях завоевал 26-летний мастер спорта Роман Ветров. 

В  финале чемпионата Роман уступил титулованному спортсмену из Челябинской области Антону Булаеву всего пять очков. В интервью Myslo Роман рассказал, что на финальном этапе у него немного сдали нервы. 
 
– Это были мои первые соревнования за год. Из-за пандемии некоторые турниры отменились, в том числе и международные. На чемпионате я неплохо отстрелял квалификацию, выбил нескольких соперников, появилась мысль, что надо бороться за золото. Приходилось себя успокаивать, чтобы не нервничать. Все эмоции, что я подавлял до финала, разом и выскочили. Покрылся мурашками, лицо покраснело, ноги стали подкашиваться…  Собраться не получилось. Немного давила обстановка – вокруг камеры, шла прямая трансляция финала. В общем, всё было так, как я видел до этого только в роликах на Ютубе. С одной стороны, радостно находиться на таком празднике, с другой – волнительно. Но своим выступлением доволен, хотя есть над чем работать. Серебряная медаль чемпионата России на данный момент самая важная для меня. 
 
 
Роман Ветров занимается стрельбой из лука с 2014 года. Говорит, его вдохновил популярный тогда американский сериал «Стрела» об Оливере Куине, который скрывался за маской супергероя Зеленая Стрела. 
 
– Тогда я задумался, а можно ли в Туле стрелять из лука. Нашел секцию и начал заниматься. Помню первое занятие, вводное. Мне так понравилось, что я пришел домой и сказал маме: «Всё, иду в большой спорт». Технику мне поставил президент федерации Михаил Силин, а потом я учился сам. Читал учебники, смотрел видео в интернете. С нами тренировался лучник из Харькова, он мастер спорта международного класса. Делился опытом и знаниями.
 
 
Рома так увлекся стрельбой из лука, что решил стать тренером. Отучился в пединституте и получил тренерское образование. К слову, этот вид спорта довольно затратный. Роман признался, что его лук стоит около 150 тысяч рублей. 
 
Сейчас стрельбой из лука занимаются более 40 туляков в возрасте от 10 до 50 лет. 
 
– Все хотят побыстрее добиться результата, но это такой вид спорта, где нужно терпение. А еще в стрельбе из лука важны стрессоустойчивость и наработанная техника. Зоркость практически ничего не решает. 
 
Впереди у Романа летний Кубок и чемпионат России, который пройдет в Алуште в марте. А самая большая спортивная мечта лучника – выступить на чемпионате мира и привезти оттуда медаль.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:29 0
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