Гаджеты Xiaomi: и умные, и красивые

Любой гаджет от Xiaomi — тот случай, когда сначала ты не можешь отвести от него глаз, настолько он хорош, а потом просто не можешь от него оторваться.

Потому что это реально умная техника, которая украшает и облегчает жизнь, а дела превращает в удовольствие!

Смартфон Xiaomi 11T Pro,

53 990 р.

Этот смартфон — находка для тех, кто любит видеосъемку. Благодаря профессиональной камере и передовым технологиям он обеспечивает непревзойденное кинематографическое качество, позволяет делать видео с более чем миллиардом цветов, которые выглядят естественными и динамичными. Процессор имеет рекордную производительность и эффективное энергопотребление. И зарядка до 100% занимает всего 17 минут — вы успеете полностью зарядить смартфон, пока приводите себя в порядок с утра.

Внешний аккумулятор

Redmi 18W Fast Charge Power Bank Black,

1490 р.

Скорая помощь для быстрой подзарядки смартфона или планшета, чтобы вы всегда были на связи. Этот внешний аккумулятор отличается большой ёмкостью (20 000 мАч — хватит на несколько циклов), поддерживает технологию Quick Charge 3.0 для быстрой зарядки, имеет несколько разъёмов и систему защиты от перегрева, перегрузок, перенапряжения, короткого замыкания.

Колонка Xiaomi Mi Smart Speaker,

4990 р.

Ослепительно красивый гаджет с большими возможностями. Насыщенный звук, чистый, многогранный, буквально наполняет пространство, его можно чувствовать! Полный комплект беспроводной связи позволяет слушать треки со смартфона, планшета или внешней аудиосистемы. А голосовой помощник поможет вам организовать день и возьмёт на себя часть дел: разбудит любимой песней, подскажет время в пути, напомнит о важном, найдёт ответ на вопрос, подберёт музыку, включит свет, запустит пылесос, поиграет с детьми.

Смартфон Xiaomi 11 lite 5G NE,

34 990 р.

Смартфон с тонким изогнутым корпусом, мощным аккумулятором и поддержкой 5G может стать новой изысканной деталью вашего стиля. Благодаря сверхвысокому разрешению он обеспечивает великолепное качество изображения, с насыщенными реалистичными цветами. Смотреть видео на нем — сплошное удовольствие, как и снимать собственное: встроенные фильтры позволяют получать профессиональный результат. В числе других его достоинств — боковой сканер отпечатка пальца для удобной разблокировки, мощная фронтальная камера, долговечный аккумулятор, который сохраняет емкость даже после тысячи циклов зарядки.

Капсульная кофемашина

Xiaomi SCISHARE Capsule Coffee Machine,

8599 р.

Компактная и, как все от Xiaomi, очень стильная кофемашина быстро приготовит чашку бодрящего эспрессо или ароматного американо. Прибор имеет простое и понятное управление, собственный насос с технологией быстрого нагрева и стабильной экстракции кофе, что позволяет быстро раскрыть истинный вкус кофейных зерен. Одна минута — и ваш напиток готов.

Винный набор Xiaomi CIRCLE JOY 4 в 1,

2590 р.

Набор умных винных аксессуаров — крутой подарок для любителей хороших напитков! В состав комплекта входят четыре предмета, которые помогут открыть, разлить, аэрировать и сохранить вино. Высокая производительность одной зарядки позволит открыть подряд 120 бутылок. Вакуумная пробка со шкалой сохраняет вкус и аромат открытого вина. Аэратор мгновенно насыщает напиток кислородом, раскрывая его вкус. А специальным ножом можно не только срезать этикетку с бутылки, но и использовать в качестве крышки-защиты для штопора, чтобы тот не запылился, а вы не поранились.

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch,

9900 р.

Часы классического дизайна с завораживающими бликами изогнутого стекла, высоким разрешением и уровнем яркости — чтобы информация на дисплее хорошо читалась даже на солнце, а изображения были чёткими и красочными. С ними вы сможете следить за своим здоровьем и спортивными успехами. Часы круглосуточно мониторят ваш сердечный ритм с помощью высокоточного датчика биотрекинга, следят за качеством вашего сна, предлагают 117 видов активностей, а ещё с ними можно не расставаться даже в воде — плавать в бассейне, принимать душ, бегать под дождем.

Робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2,

24 990 р.

Суперпомощник для сухой и влажной уборки, с повышенной мощностью всасывания, усовершенствованной конструкцией турбощетки и вибромодулем, который создаёт 10 000 вибраций в минуту и очищает все загрязнения. Есть датчики обнаружения препятствий и защиты от падения с высоты, чтобы этот умный малыш всегда находил верный путь. В настройках можно создать несколько карт уборки, сохранять их историю, установить виртуальные стены и запретные зоны в нужных местах, законнектить пылесос с системой умного дома. Отдыхайте — а он тихо и элегантно наведет идеальную чистоту!

Официальные магазины Xiaomi в Туле

xiaomistore.online

+7 (953) 953-00-37

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