Официальному дилеру ŠKODA «Автоимпорт» в Туле — 2 года

За это время тысячи туляков выбрали ŠKODA в качестве своего авто. Секрет успеха прост: качественный сервис, грамотное обслуживание и комфорт для клиентов.

Вот уже два года дилерский центр ŠKODA работает в составе группы компаний «Автоимпорт». Большой холдинг входит в ТОП-30 автодилеров, включает в себя 20 мировых и отечественных брендов и больше 30 дилерских центров. Автосалоны ГК «Автоимпорт» располагаются в четырех городах ЦФО: Туле, Рязани, Липецке и Тамбове.

Включение в крупный холдинг открыло перед тульским дилерским центром ŠKODA новые возможности: увеличились поставки автомобилей, повысился уровень сервиса и ужесточились требования к сотрудникам. Сейчас дилерский центр ŠKODA в Туле — современный центр, в котором можно не только купить автомобиль, но и качественно его обслуживать.

За время работы центра в составе компании «Автоимпорт» были представлены обновленные модели ŠKODA RAPID, OСTAVIA и KAROQ. Все модели разработаны с учетом главного принципа компании — Simply Clever. Это чувствуется в мелочах: в автомобилях много удобных ящичков, а пол в багажнике раздвигается таким образом, чтобы не болтались сумки.

Главное событие и подарок для клиентов и сотрудников центра к двухлетию — презентация обновленного ŠKODA KODIAQ. Это практически идеальный семейный автомобиль — в стандартном 5 местном варианте или с дополнительным третьим рядом в 7 местной версии. KODIAQ сохранил прежние достоинства и приобрёл новые. Но зачем рассказывать, если лучше один раз увидеть? Приходите в дилерский центр ŠKODA на тест-драйв и оцените новую модель сами!

Петр Давыдов, директор дилерского центра ŠKODA в Туле:

- Мы стараемся сделать максимум для комфорта клиентов. Это во всем: начиная от зоны ожидания, в которой можно спокойно выпить кофе и перекусить, до строгого соблюдения стандартов обслуживания. Мы всегда рядом: от грамотных консультаций на уровне продажи авто до последующего обслуживания и ремонта.

Наши специалисты заинтересованы в том, чтобы покупатель выбрал автомобиль, который будет отвечать всем его запросам — удобство или престиж, статусность или доступная цена. Также мы максимально стараемся сократить сроки доставки: предлагаем автомобили из наличия и поставки, чтобы клиенты как можно скорее получили машину своей мечты.

Если автомобилю нужен сервис и ремонт, в нашем дилерском центре они могут получить его быстро и удобно. При этом клиенты не испытывают неудобств: пока их машина в сервисе, они получают подменный автомобиль.

Конечно, не все бывает гладко. Но мы стараемся, всегда готовы принять конструктивные замечания и сделать работу над ошибками. Работать так нам помогает дружный и активный коллектив. Мы вместе не только на работе, но и участвуем в спортивных соревнованиях, проводим время активно. Каждый из членов команды горит работой, эту заинтересованность и 100% отдачу любимому делу чувствуют и клиенты.

Два года — только начало. Планы у дилерского центра масштабные: например, пересадить как можно больше туляков на ŠKODA.

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