Главный секрет женского здоровья

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Здоровье женщины — это не только привлекательность, личный комфорт и чувство уверенности. Это здоровые дети и счастливая семья.

Накануне 8 Марта советы женщинам по сохранению и укреплению здоровья дают специалисты многопрофильного медицинского центра « Консультант », которые ежедневно заботятся о женском здоровье и как никто знакомы с проблемами женщин.

Алексей Олегович Ларин, заведующий маммологическим центром многопрофильного медицинского центра «Консультант».

- Если искать своего рода индикатор здоровья женщины, то первый претендент на эту роль — молочные железы. Являясь гормонально зависимым органом, молочная железа чутко реагирует на любые гормональные изменения. И если с гормонами в организме женщины непорядок, молочные железы просигнализируют об этом.

Первая, наиболее заметная и пугающая женщину реакция молочных желез на гормональные нестабильности — это боль .

. Уплотнение в молочной железе — это еще один повод для волнений и поиска ответов.

в молочной железе — это еще один повод для волнений и поиска ответов. Не менее волнующим является и появление выделений из сосков вне периода кормления ребенка грудью.

из сосков вне периода кормления ребенка грудью. Есть и другие, менее очевидные, но не менее значимые реакции молочных желез.

Давая советы тем, кто столкнулся с проблемами молочных желез, хочу начать с нескольких «НЕ». Чего не следует делать, заметив любые симптомы со стороны молочных желез?

Не следует паниковать.

Не следует пытаться решить проблему самостоятельно.

Не следует искать ответы на вопросы там, где достоверных ответов не найти. Сразу исключаем из круга советчиков сеть Интернет и «опытных» подруг и знакомых.

Не следует закрывать глаза на проблему и ждать ее самостоятельного разрешения.

Наилучшим выходом в такой ситуации будет визит в специализированный центр, где работают люди, сделавшие заботу о состоянии ваших молочных желез и вашей безопасности своей профессией.

Предмет нашей гордости — наш маммологический центр — в этом году отметит свое 12-летие.

Мы сегодня — это диагностическое оборудование экспертного класса, кабинеты врачебного приема, операционный блок, хирургический и терапевтический стационар, отделение патоморфологии. Это диагностические технологии европейского уровня. Это возможность получить помощь при широком спектре заболеваний молочных желез, включая злокачественные опухоли.

Но самое главное, чего нам удалось достичь за эти годы, — нам удалось собрать, сохранить, усилить современными знаниями наш врачебный коллектив. У нас работают 7 прекрасных опытных врачей, каждый из которых сможет стать вашим надежным помощником и советчиком.

Мы способны в кратчайшие сроки разрешить любые, даже самые сложные, клинические ситуации. Поэтому я, без ложной скромности и сомнений, рекомендую наш маммологический центр всем тем, кто столкнулся с проблемами молочных желез.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Татьяна Владимировна Васина, заведующая гинекологическим отделением многопрофильного медицинского центра «Консультант»:

- Гинекологическое отделение — одно из тех, с которых начинался медицинский центр « Консультант ». Отделение с традициями, где работает 7 опытных и квалифицированных врачей-гинекологов. Здесь лечат, а не просто консультируют. Наше отделение из числа тех, что принято называть сильными. Все эти годы мы росли вместе с нашим центром, учились, расширяли спектр и повышали качество оказываемой помощи.

А самым главным итогом нашей работы за 17 лет, нашим главным приобретением, без сомнения, являются наши пациентки — современные, умные, жизнерадостные, заботящиеся о своем здоровье. Многие из них стали нашими хорошими знакомыми и друзьями.

Дать действительно ценный совет женщине очень сложно. Дать совет другу сложно вдвойне. Думаю, самый главный совет сегодня, учитывая обстоятельства, изменившие нашу жизнь около двух лет назад, — обязательно помнить о себе. Жизнь с внутренним ощущением временности происходящего, ожидание позитивных перемен неизбежно располагают к тому, чтобы отложить плановые и, в общем-то, давно привычные дела до лучших времен.

Очень простое действие — плановый визит к врачу-гинекологу — сейчас зачастую остается забытым. В вопросах, касающихся женского здоровья, это чревато серьезными последствиями. Напомню, что опухоли женской репродуктивной системы составляют около четверти всех злокачественных новообразований у женщин. Если добавить сюда еще и рак молочной железы, также находящийся в рамках проблематики женского здоровья, то это уже составит около половины всех злокачественных новообразований у женщин-россиянок.

Поэтому мы подготовили для наших пациенток и для тех, кто хочет ими стать, специальный весенний подарок — комплекс обследований у врача-гинеколога и в нашем маммологическом центре по привлекательной цене.

Комплекс направлен в первую очередь на диагностику злокачественных новообразований, призван обезопасить наших пациенток, дать им возможность целый год, до следующего планового обследования, жить с уверенностью в своем женском здоровье.

г. Тула, ул. Коминтерна, д. 20

www.medcentr-tula.ru

Тел. +7 (4872) 701−391

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом