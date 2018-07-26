Магазин OLMI: Дарим 500 рублей на школьную форму!*

1 сентября уже не за горами, пора собирать ребенка в школу.

Помимо покупки тетрадей, дневников, ручек, карандашей и другой канцелярии перед родителями стоит еще одна серьезная задача — покупка школьной формы для ребенка. Где купить качественную одежду для школьника?

Магазин OLMI предлагает большой ассортимент формы для учеников. Компания на рынке уже около 16 лет. Вся продукция имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза.

Для мальчиков есть огромный выбор жилетов, брюк и пиджаков.

В отличие от мальчиков, у девочек более разнообразные варианты школьной формы: им можно носить сарафаны, юбки и брюки.

Кстати, по результатам проверки «Роскачества» сарафан OLMI получил знак «Качественный товар».

Что это значит? Образцы формы соответствуют всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленным техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке.

Коллекции одежды создаются с учетом пожелания директоров школ, родителей и учеников.

Важно, что в магазинах OLMI вы найдете школьную форму как для учеников начальных классов, так и для выпускников. Возможен пошив на заказ, под индивидуальные размеры.

Качество формы:

соответствует ГОСТ, вся продукция сертифицирована;

разнообразие состава формы;

не пилингуется (не образуются катышки);

лекала разработаны по фигурам российских детей;

износостойкие ткани;

машинная стирка.

Отметим, что форму можно приобрести как в комплекте, так и отдельный элемент. Также в OLMI широкий выбор сопутствующих товаров (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.). Для школьников изготавливают нашивки (шевроны).

Для школ существуют специальные цены, скидки и акции.

*Для читателей Myslo действует акция: при покупке товара на сумму от 3000 рублей вы получите скидку 500 рублей. Для этого нужно предъявить специальный купон с нашего сайта.

Акция действует до 31 августа 2018 года включительно.

Адрес: Тула, ул. Фрунзе, 7.

Телефон 8(4872)25-55-06.

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*Подробности акции уточняйте в магазинах OLMI.