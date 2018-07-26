Освежающие летние напитки: рецепты от кафе Тулы

Фото Алексея Пирязева.

Лето в самом разгаре: палящее солнце и знойный ветер – даже в тени деревьев сложно найти желаемую прохладу. Прекрасный способ освежиться – безалкогольные коктейли и сочный смузи!

Myslo узнал у лучших тульских барменов рецепты коктейлей, которые зарядят солнечным настроением, поддержат в тонусе и подарят легкую прохладу в жаркий день.

Кофейня «Куба»

Семейно-развлекательный центр «ВКубе»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70.

Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами и коктейлями — отличное место для семейного отдыха или встречи с друзьями. Свежеприготовленные легкие летние напитки и оригинальные десерты каждый день: здесь вас ждет большой выбор интересных сочетаний вкусов, о которых обязательно захочется рассказать всем.

В меню вы найдете разнообразные салаты, закуски, супы, горячие блюда, сэндвичи и авторские кофе и чаи — здесь можно не только перекусить, но и полноценно пообедать или поужинать. Что же касается коктейлей, в «Кубе» присутствуют как классические коктейли: пина колада, санрайз, мохито, флорида, так и оригинальное сочетание вкусов.

Но основной фишкой кофейни являются различные фруктовые смузи (например лаймовый, ягодный и другие).

Подаются коктейли и смузи в прозрачных бокалах как детям, так и взрослым. Такой «взрослый» подход юным клиентам обязательно придется по вкусу!

Смузи — густой напиток из свежих фруктов, ягод и овощей с добавлением сока, а также при желании можно добавить ароматные травы (например мяту), корень имбиря, сироп или молоко. Все ингредиенты размельчаются и смешиваются в блендере или миксере в различных пропорциях.

Сладкие, терпкие, с легкой кислинкой — вариативность смузи бесконечна и зависит исключительно от вкусовых предпочтений посетителей.

Бармены кофейни «Куба» каждый день делают авторские смузи, которые легко освежат и дарят чувство насыщения.

Кстати, такие фруктово-ягодные коктейли прекрасно подходят тем, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания. Смузи может стать прекрасным легким, но в то же время сытным завтраком или полноценным перекусом, после которого еще долго не захочется есть.

Смузи можно приготовить в домашних условиях. У барменов кофейни «Куба» нет единообразного рецепта, да это и не обязательно. Приготовление занимает в среднем всего две минуты:

складываем в чашу блендера ингредиенты и перетираем их до пюреобразного состояния.

Если вы выбираете овощи и фрукты, которые содержат мало сока, то коктейль рекомендуется развести водой, йогуртом, кефиром или молоком. Твердые овощи следует разрезать на небольшие кусочки либо натереть на терке. Помните, что наличие орехов, жирных сливок и банана будет способствовать набору массы тела.

Чтобы сделать напиток максимально ароматным, в него стоит добавить фрукты или ягоды с сочной мякотью — манго, грушу, банан, малину, черную смородину.

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Лаймовый смузи

Лайм — 60 г

Киви — 120 г

Яблоко — 150 г

Сироп — 50 г

Сок — 150 г

Банан — 100 г

Это один из самых популярных освежающих напитков в кофейне «Куба». Он легко готовится и при этом невероятно вкусный! Фрукты порезать и перетереть в блендере до состояния пюре, добавить сироп и сок. Всё — летний напиток готов!

Ягодный смузи

Смородина черная — 50 г

Облепиха — 25 г

Клюква — 50 г

Сироп — 50 г

Молоко — 25 г

Приготовление аналогично: ягоды перетереть блендером до состояния пюре, добавить сироп и молоко. Всё перемешать, и напиток готов.

BARY | БАРИ

Наши адреса в Туле:



ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», атриум

Работаем ежедневно с 10.00 до 22.00



ул. Первомайская, 26-а

Работаем: пн.-чт., вс. с 8.00 до 23.00, пт.,сб. с 8.00 до 24.00



пр. Ленина, 77

Работаем: пн.-чт. с 8.00 до 22.00, пт. с 8.00 до 23.00, сб. с 9.00 до 23.00, вс. с 9.00 до 22.00



Центральный парк (рядом с «Динамо»)

Работаем: пн.-вс. с 9.00 до 21.00



Красноармейский проспект, 7-б

Работаем: вс.-чт. с 8.00 до 22.00, пт.-сб. с 9.00 до 23.00 ул. Советская, 11 (креативное пространство «Искра») Работаем: вс.-чт. с 8.00 до 22.00, пт.-сб. с 8.00 до 23.00

8 (920) 7777−000

Сеть кофеен BARY | БАРИ — заведение с уютной атмосферой и своим настроением. Одна из кофеен находится в самом зеленом месте Тулы — напротив Центрального парка – тихая, небольшая и уютная, а на улице стоят столики. В «Бари» рады животным — для них всегда найдется мисочка со свежей водой.

Кофе давно вышел за пределы согревающего напитка, и для кофейни «Бари» это не исключение. В меню «Бари» вы найдёте целый ряд разнообразных прохладительных напитков, в основе которых — кофе:

айс-латте (классика среди холодных напитков: эспрессо, молоко и лёд), айс-раф, фрапучино и аффогато (две порции эспрессо и шарик ванильного мороженого).

Как традиционные, так и авторские виды кофе также имеются в меню.

Кроме кофе здесь можно найти разнообразные сочетания вкусов на основе фруктов: малина-личи, облепиха-персик, овощной микс, тоник-личи, клубника-апельсин, а также смузи и фреши. Они дарят долгожданную прохладу и оставляют приятное послевкусие.

Любой напиток приготовят для вас как на обычном молоке, так и на обезжиренном, соевом, низколактозном или миндальном.

При желании можно восстановить силы холодным чаем. Кроме этого в кофейне «Бари» на ул. Первомайской, 26-а можно заказать матча-латте. Чай матча — это японский зеленый чай. Его уникальность в большем содержании антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае. Матча улучшает концентрацию внимания, содержит в большом количестве железо, витамины А и С, снимает стресс и бодрит не хуже кофе!

Готовится матча-латте на кокосовом молоке по умолчанию, но можно приготовить его и на любом другом.

Одна из отличительных особенностей «Бари» — уникальность вкусовых сочетаний. Здесь практически все напитки авторские. Их разработал шеф-бариста кофейни Дмитрий Гарас. С читателями Myslo Дмитрий Гарас готов поделиться несколькими рецептами.

Запишите рецепт

Тоник-личи

Ристретто

Пюре из личи — 60 мл

Тоник — 130 мл

Лёд

Приготовьте ристретто (густой кофе; по количеству зерен равен эспрессо, но воды для его приготовления используется в два раза меньше. Приготовить его можно только в кофе-машине, в которой можно отмерить определенный вес зерен). Наполните стакан льдом и налейте пюре из личи, затем тоник и в конце ристретто. Украшение — долька лимона.

Овощной напиток

Томатный сок — 250 мл

Сельдерей — 20 г

Перец молотый — 0,5 г

Соус песто — 7 г

Ингредиенты порезать, положить в блендер и взбить. Украсить напиток можно листом салата.

Для тех, кто не просто хочет спастись от жары, но и перекупить, в меню есть на выбор много вкусных, оригинальных, а главное, полезных блюд.

Например, вместо традиционных сэндвичей в кофейне «Бари» есть бейглы. Они появились относительно недавно, но уже снискали любовь посетителей. Бейглы — это булочка из заварного теста с различными начинками:

1) бейгл с ветчиной из индейки, соусом песто, моцареллой, свежими томатами и салатом;

2) бейгл со слабосоленой форелью или лососем, сливочным сыром, рукколой и огурцом;

3) постный бейгл с хумусом, вялеными томатами, рукколой и огурцом.

Кондитеры кофейни создают неповторимо вкусные авторские десерты. Особенно популярна мягкая бельгийская вафля с шариком ванильного мороженого и голубикой. Легкий и невероятно нежный десерт!

Кроме лёгких перекусов и сладостей в кофейне «Бари» можно полноценно и сытно поесть.

Приходите в это уютное заведение в выходные, чтобы набраться новых сил перед рабочей неделей и получить удовольствие от чашечки кофе, чая, айс латте или лимонада за разговорами с близкими.

Начните своё утро с завтрака в «Бари»! Здесь готовят вкусные и полезные завтраки.

MR. CUP

Наши адреса в Туле:



ул. Советская, 56-а Работаем: пн.-чт. с 8.00 до 22.00, пт. с 8.00 до 24.00, сб. с 9.00 до 24.00, вс. с 9.00 до 22.00 ул. Льва Толстого, 83 Работаем: пн.-чт. с 8.00 до 22.00, пт. с 8.00 до 23.00, сб. с 9.00 до 23.00, вс. с 9.00 до 22.00

В MR. CUP всегда много посетителей: вечер с друзьями или деловая встреча — это неважно, в MR. CUP умеют и знают, как сделать для каждого время, проведенное в кофейне, особенным.

Здесь делают ставку на необычное сочетание ингредиентов и вкусов. Авторские напитки способны приятно удивить даже самых привередливых и искушённых гостей.

Бариста MR. CUP подобно истинным гурманам постоянно ищут синергии в сочетании ингредиентов и добиваются постепенного их раскрытия. Напитки многослойны по составу и имеют сложную вкусовую структуру, над которой трудились настоящие профессионалы, для которых их работа — это искусство.

Например, лимонад манго и чёрная смородина – казалось бы, тропические фрукты и обычная чёрная смородина, но именно кислотность смородины и сладость манго с добавлением апельсинового сока и фруктозы создают синергию и оказываются в балансе кислотности и сладости. Получается очень плотный напиток, который прекрасно утоляет жажду. Кстати, итоговый вкус лимонада имеет неожиданное послевкусие ежевики.

Еще одно очень интересное сочетание — лимонад клубника-огурец с добавлением сиропа каскары и лимонного фреша. Огурец придает свежести, клубника сладости, а сироп и фреш подчеркивают их, обрамляя кофейными нотками.

Бариста MR. CUP — революционеры, готовые к необычным экспериментам. Зачастую именно они задают тренды на кофейные напитки, показывая гостям, что кофе может быть более многогранным, нежели банальный американо. Например, только в MR. CUP можно попробовать кофейный напиток, приготовленный на основе сорта кофе, выращенного в Колумбии.

В его составе мусс из вишни, апельсина, грейпфрута и лёд. Очень интересное сочетание, которое дарит свежесть, бодрость и оставляет приятное вишнёвое послевкусие. Вкусовых решений на основе кофе в MR. CUP бесконечное множество.

Шеф-бариста кофейни MR. CUP Алексей Елисеев поделился с читателями рецептом простого, но в то же время очень вкусного летнего напитка, который каждый может приготовить дома.

Запишите рецепт:

Классический лимонад

Лимоны — 3 шт.

Лимонная цедра

Тростниковый сахар — 250 г

Газированная вода — 1 л

Лимоны режем кусочками, добавляем цедру, засыпаем тростниковым сахаром и оставляем настаиваться 12 часов. После в сироп добавляем газированную воду и получаем классический лимонный лимонад.

Ледяная лаванда

Черника (мороженая или свежая) — 500 г

Кондитерская лаванда – 7,5 г

Лимон (цедра и сок) — ½ шт.

Вода — 150 мл

Газированная вода — 110 мл

Сахар — 250 г

Сначала делаем сироп из черники и лаванды, для этого нам нужно чернику, лаванду, цедру и сок половины лимона положить в ковшик, залить 150 мл воды, добавить сахар. Всю эту смесь доводим до кипения и снимаем с огня. Когда остынет, взбиваем блендером и процеживаем.

Для приготовления одного стакана напитка берем 70 мл сиропа, добавляем еще 5 мл лимонного фреша и газированной воды (лучше использовать для этого «Бон Аква» или другую газированную воду — не минеральную). Напиток готов.

Но MR. CUP — это не только про кофе, но и про завтраки. Рекомендуем попробовать, например, овсяную кашу с карамелизированной грушей или пшеничную с панакоттой из вишни. Не забудьте про гранолу с домашним йогуртом, малиновым конфитюром и свежими ягодами или закажите полезные бирхер-мюсли на кокосовом молоке с семенами чиа. В MR. CUP смотрят на простые и привычные блюда по-особенному и делают из них маленькие шедевры.