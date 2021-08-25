Актуальное об ипотеке: стоит брать или ждать снижения ставок?

На каких условиях сейчас можно взять льготную ипотеку? Как сэкономить семьям с детьми? И кто поможет подобрать лучшие условия?

Все об ипотеке Myslo рассказала руководитель ипотечного отдела агентства недвижимости «Этажи» Диана Дмитриева:



Диана Дмитриева, специалист компании «Этажи»:

— На каких условиях сейчас можно получить ипотеку? Какие ставки самые выгодные?

— Наиболее выгодные условия конечно по субсидируемым программам от государства, такие как сельская ипотека от 2.7%, господдержка от 5.3%, семейная ипотека от 4.85%, также во многих банках есть узконаправленные программы, например на строительство дома, молодая семья, а также не стоит забывать об акциях со стороны застройщиков (ипотека от 0,1% или ипотека через год). В связи с изменениями условий ипотеки с господдержкой и ростом ключевой ставки ЦБ и как вследствии небольшого снижения спроса на ипотечные кредиты, происходит изменение рынка жилищного кредитования - банки расширяют линейки своих продуктов, упрощают процессы предоставления документов и если ранее без подтверждения дохода можно было подать заявку при первоначальном взносе от 40-50%, то уже сейчас это стало возможным от 15-20%.

— 1 июля программа льготной ипотеки изменилась. Какие условия действуют сейчас?

— Правительство продлило льготную ипотеку на квартиры в новостройках еще на год. Государственная программа будет действовать до 1 июля 2022 года, но ее основные параметры поменялись. Максимальная сумма кредита для всех российских регионов теперь составляет — 3 млн рублей.

Получить господдержку по ипотеке можно как на строящееся жильё, так и на готовое, если его реализует сам застройщик. Процентная ставка по программе за последние два месяца в среднем увеличилась на 0,4%. Раньше она была от 5,0%, сейчас — от 5,3% до 7% годовых.

Основное требование к заемщику — наличие российского гражданства.

— Есть ли какие-то выгодные условия для семей с детьми?

— Да, есть так называемая семейная или детская ипотека. До 1 июля 2021 года чтобы стать участником программы нужно было соответствовать нескольким критериям:

Второй или любой последующий ребенок должен появиться на свет в период с 2018 по 2022 год.

Родитель должен быть гражданином Российской Федерации, как и его дети.

Особые условия распространялись на ребенка-инвалида. Даже если такой ребенок в семье один, семья могла участвовать в программе. Причем год рождения уже не имел значения.

Максимальная сумма ипотеки для Тульского региона составляла 6 млн рублей.

c 1 июля программа «Семейная ипотека» распространяется и на семьи с одним ребенком, если тот родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма ипотеки осталась прежней, а вот процент увеличился в среднем на 0,2-0,3% и составляет в среднем 5%годовых. Кстати многие наши клиенты уже обратились к нам о подборе вариантов для рефинансирования ипотеки после изменения таких существенных изменений в программу.

— Ставки растут. Стоит ли брать ипотеку сейчас, или есть шанс, что проценты понизятся?

— Оснований для снижения в ближайшем будущем нет. Растет инфляция, за счет нее поднимается ключевая процентная ставка, по статистике, это всегда ведет к повышению ставок по ипотечным займам. Пока банки еще не существенно подняли ставки, но это неизбежно. Так что ждать не стоит.. Есть банки которые фиксируют принятые положительные решения до 4х месяцев по текущим условиям, так что подать сейчас, получить решение и потом подбирать объект недвижимости один из лучших вариантов на текущий момент.

— Можно ли сейчас взять ипотеку без первого взноса?

— Некоторые банки предлагают такие программы. Но есть подводные камни. Во-первых, процентная ставка на таких условиях будет выше, во-вторых, не все объекты кредитования подходят под залог по этим программам, ну и конечно необходимо понимание что ипотека без первого взноса это вовсе не означает, что при оформлении не потребуются дополнительные расходы (оценка, страховка и пр.расходы) .

Также распространено использование сертификатов, например, материнского капитала или сертификат молодой семьи, в качестве первого взноса. такие программы, как сертификат в первоначальный взнос без своих денег не очень распространены, но возможны в ряде банков.

— От чего зависят шансы на одобрение ипотеки?

— По большей части влияет кредитная история. И лучше, если ее вообще не будет, чем оформленные микрозаймы, но выплаченные вовремя. Сейчас многие люди сталкиваются с тем, что плохая кредитная история в одном из банков не дает им возможность оформить не только потребительский кредит, но и ипотеку. Все остальное — платежеспособность, размер первоначального взноса, наличие официального места работы— второстепенны, но не менее важны. Разные банки при рассмотрении заявки ориентируются на свои внутренние регламенты, поэтому получив отказ в одном, можно и нужно пробовать в других. Банк не комментирует причину отказа, но проверить кредитную историю заранее можно самостоятельно через портал Госуслуг или через нас. Мы работает более чем с 15 банками, в том числе которые не представлены в Тульской области, поэтому уверенно могу сказать, что шанс одобрения существенно увеличивается, если знать как и в какой банк с конкретной ситуацией можно обратится. Шанс одобрения по нашей статистике порядка 85-90%, но высокий уровень достигается не только профессионализмом сотрудников, но и обращением клиента сразу к нам - решение вопроса всегда эффективнее, чем исправление уже сложившихся ситуации.

— Чем может быть полезен ипотечный брокер?

— Ипотечный брокер — это эксперт, который владеет знаниями об ипотечных продуктах всех банков. Он консультирует и помогает выбрать наиболее выгодные условия для Вас. В компании «Этажи» все ипотечные брокеры проходят обязательную сертификацию и подтверждают свои знания. Ипотечные брокеры подскажут от каких дополнительных условий банков можно отказаться, а какие наоборот окажутся полезными.

Хороший ипотечный брокер не только сбережет время, но и поможет сократить процентную ставку и сэкономить деньги.

Экономия от работы с ипотечным брокером может составлять несколько сотен тысяч рублей. Это в несколько раз окупает затраты на оплату услуг специалиста.

– Онлайн-заявка возможна?

– Компания «Этажи» предоставляет такую возможность. Сидя в комфортной обстановке, за чашкой чая и кофе, можно подать заявку на ипотеку через сайт tula.etagi.com/ipoteka. После с вам свяжется сотрудник агентства и сообщит результат рассмотрения. Тут же вы можете не спеша обсудить информацию с родственниками и после принять окончательное решение. Удобно!

Тула, ул. Советская, 74.