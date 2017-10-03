Голливудская улыбка в Туле: выбираем стоматологическую клинику

Холода - время заняться не только фигурой, но и улыбкой. Стоматологические клиники Тулы предлагают широкий спектр услуг - шаги на пути к идеальным зубам. Осталось лишь выбрать.

Инновационная стоматология на Марата-31

Инновационная стоматология на Марата-31 предлагает клиентам услугу по установке немецких дентальных имплантатов ICX.

Что такое ICX?

ICX – новая немецкая система имплантации, которая вобрала в себя лучшие технологические, конструкторские и клинические решения. Имплантаты ICX – это система дентальных конструкций, которая имеет оптимальное соотношение параметров «качество- цена».

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Из чего и где изготовлены имплантаты?

Имплантаты ICX изготовлены из титана с увеличенным пределом прочности. Разработанный с помощью компьютерного моделирования дизайн имплантатов ICX обеспечивает максимальную сохранность костной ткани по всей поверхности имплантата. Часто решающим фактором при оценке качества имплантатов выступает страна-производитель. Системы ICX производят в Германии и Швейцарии. Исключительное швейцарское качество и немецкая точность в соблюдении технологий позволили системам ICX стать одним из лидеров по надежности.

Гарантия качества

Качество систем ICX на высоком уровне, так как в процессе производства каждый элемент подвергается ручной проверке с использованием микроскопа.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В имплантатах ICX высокая прочность обеспечивается благодаря конусному соединению между имплантатом и абатментом. За счет этого происходит точное прилегание деталей и нагрузка распределяется равномерно. Именно прочность и герметичность соединения ICX способствуют сохранению ряда функций протеза и сохранению визуальной привлекательности. Такие системы не подвержены микродвижениям, они устойчивы к нагрузкам и могут похвастаться превосходной биологической совместимостью с человеческим организмом.

Имплантаты ICX - залог вашей неотразимой улыбки на долгие годы.

В Инновационной стоматологии на Марата-31 вам также помогут решить буквально любую стоматологическую проблему:

лечение;

реставрация;

имплантация;

протезирование;

удаление;

исправление прикуса;

отбеливание;

профессиональная гигиена полости рта.

Все процедуры проводятся качественно, быстро и практически безболезненно, а неприятные ощущения после манипуляций сводятся к минимуму.

Тула, улица Марата, 31

8 (4872) 77-00-76

marata31.ru

Галерея 6

Стоматологическая 3D-клиника «НоваДэнт»

К специалистам клиники «НоваДэнт» часто обращаются люди, мечтающие исправить такие недостатки своих зубов, как неровность, сколы, щели, нарушение пигментации (цвета) и т.д. Существует несколько способов решения этих проблем. Но все больше и больше туляков выбирают виниры - эстетичное протезирование, обладающее рядом преимуществ.

Что такое виниры?

Виниры применяются в стоматологической практике для устранения различных дефектов зубов и представляют собой тонкие пластинки из керамики, устанавливаемые на внешнюю часть зуба. Эти пластинки прикрепляются на фронтальную, предварительно, с минимальным травматизмом обточенную, поверхность зуба. Используя виниры, стоматологи придают эстетичный внешний вид разрушенным, непривлекательным внешне зубам. Кроме важной эстетической составляющей, виниры также являются надежной защитой зубов от кариеса.

Кому рекомендованы виниры?

Случаи, при которых стоматологами рекомендуется установка виниров:

на зубах имеются сколы эмали;

надо устранить имеющиеся щели между зубами - диастемы и тремы;

наличие врожденных аномалий на твердых тканях зуба;

изменение пигментации и яркости зубов;

есть необходимость в замещении пломб - композитных реставраций;

для корректировки оптимального положения и придания зубам идеальной формы.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До установки любой ортопедической конструкции производится предварительная обработка зуба. При обточке зуба с его поверхности снимается при помощи специального бора несколько миллиметров эмали. Если этого не сделать, винир будет увеличивать объем и толщину зуба. Даже несколько миллиметров объема будет довольно остро ощущаться во рту и отрицательно влиять на прикус, дикцию, а также на процесс пережевывания пищи. Поэтому препарирование зубов при протезировании винирами необходимо.

Как происходит процесс установки виниров?

Для фиксации виниров потребуется от двух посещений врача стоматолога-ортопеда: первый – для получения консультации и снятия слепков, второй – для самой установки. Необходимо учитывать, что данные эстетические элементы одновременно могут фиксироваться на несколько зубов.

На начальном этапе пациент должен предоставить лечащему врачу подробную информацию о том, какие в итоге результаты он планирует получить. В первую очередь, врач должен подтвердить, что использование виниров в конкретной ситуации является возможным.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сколько виниры держатся на зубах?

В основном, период их использования имеет продолжительность 5-10 лет. По окончании периода необходима замена виниров на новые.

Выбирайте лечение в проверенной стоматологии, такой как стоматологическая 3D-клиника «НоваДэнт»!

Тула, улица Демонстрации, 1-г (ТЦ «УтюгЪ», 4-й этаж)

8 (4872) 257-111

dent-tula.ru

«Центр стоматологии инновационных технологий имени Тихонова И.Е.»

Отбеливание зубов – заманчивая процедура. Наверняка, каждому хочется похвастаться ослепительной белоснежной улыбкой. Но! Многие этой процедуры остерегаются: ведь тут и там твердят, насколько это небезопасно. А вот пациенты «Центра стоматологии инновационных технологий имени Тихонова И.Е.» об этом не беспокоятся: ведь они выбирают современный метод отбеливания ZOOM 4.

Чем ZOOM 4 отличается от обычного отбеливания?

Он отличается тем, что в сравнении с предыдущими версиями отбеливающих систем Zoom, обеспечивает не только достаточно комфортные ощущения, но и высокую гарантию безопасности. Лампа Zoom-4 имеет холодный источник света, что исключает перегрев тканей зуба и десен.

Системы отбеливания, используемые до момента его введения, предполагали необходимость применения геля, состав которого имел достаточно высокую концентрацию перекиси водорода (35%), что могло негативно отражаться на эмали. В системеZoom 4 предусматривается применение геля с наличием меньшей концентрации перекиси водорода (25%). Также в состав геля включены специальные компоненты, укрепляющие эмаль и снижающие чувствительность зубов.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В чем особенности осветления зубов методом Zoom 4?

эмаль остается в исходном состоянии: не становится тоньше или слабее;

процедура по осветлению зубов осуществляется в течение одного визита к стоматологу;

зубы осветляются в максимально возможной степени;

результатом процедуры считается устойчивый, продолжительный эффект;

не предусматриваются дополнительные побочные эффекты.

Как нужно готовиться к процедуре?

Перед началом процесса отбеливания потребуется следующее: сделать чистку зубов у гигиениста, избавиться от стоматологических заболеваний; укрепить зубы путем прохождения курса по минерализации эмали.

Сколько длится отбеливание?

Каждый сеанс по отбеливанию имеет незначительную продолжительность: 15 минут. После его окончания на зубы наносится свежая порция геля с наличием микроэлементов, а затем весь процесс проводится снова еще 2-3 раза. В итоге, общая процедура по отбеливанию протекает порядка одного часа.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как работает система осветления?

В процессе осветления ультрафиолетовые лучи оказывают определенное влияние на отбеливающий гель. В результате этого освобождается активный кислород, который обладает возможностью попадать во внутреннюю составляющую эмали и затем растворять молекулы окрашивающего пигмента.

Каковы итоги?

зубы приобретают более светлый оттенок (до 8-12 тонов);

устраняются не только наружные, но также и внутренние пигменты.

Противопоказания

При проведении данной процедуры предусматриваются определенные противопоказания, детальное наличие которых необходимо уточнить у лечащего стоматолога:

кариозные процессы;

непереносимость составляющих отбеливающего геля;

применение кардиостимулятора;

использование препаратов, которые увеличивают чувствительность организма к свету;

заболевания десен;

психические расстройства;

беременность и кормление грудью;

злокачественные новообразования;

применение курса фото- и светохимиотерапии;

возраст до 18 лет.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Даже в том случае, когда у человека отсутствуют все противопоказания, то не следует процесс осветления зубов использовать слишком часто. В подобных ситуациях эмаль очень быстро становится тонкой, а зубы приобретают слишком высокую чувствительность.

Доверяйте только опытным специалистам!

Тула, ул. Революции, 17 А.

+7(4872)57-04-48.

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