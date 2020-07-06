Где в Туле заказать химчистку мебели

Компания Сlean Tula уже восемь лет радует своих клиентов качественной работой.

Зачастую многие не знают об услугах выездной химчистки. Но ведь только так вы сможете освежить мебель и придать ей первозданный вид. Самостоятельно это сделать без помощи профессионалов достаточно сложно.

В команде Сlean Tula три бригады мастеров. Они знают, как работать с определенными видами тканей и обивочными материалами.

Компания предоставляет услуги профессиональной химчистки любой мягкой и кожаной мебели, матрасов, ковровых покрытий, детских колясок, автолюлек, салона автомобиля от всех видов загрязнений. Ребята также сотрудничают с кинотеатрами, кафе, кальянными.

Химклинеры Сlean Tula используют чистящие средства американского (Chemspec) и немецкого (Kiehl) производства. Они сертифицированы, безопасны для детей и домашних животных. В процессе чистки остатки будут полностью удалены из обивки мебели.

Средства не имеют резких и неприятных запахов. В процессе чистки можно находиться в комнате.

Для профилактики от пыли и клещей компания рекомендует чистить мебель раз в полгода.

Почему туляки выбирают Сlean Tula?

Гарантия результата. Мастер проведет чистку самого проблемного участка, и только если результат вас устроит, он продолжит работу.

Фиксированная цена. Стоимость услуги оговаривается на начальном этапе и не будет меняться в процессе работы в зависимости от степени загрязнения мебели.

Безопасность. Мастера используют только сертифицированные нетоксичные средства без резких запахов.

Высокая квалификация. Каждый мастер прошел обучение внутри компании и сдал аттестацию.

Защита. Технология очистки не повреждает обивку и цвет мебели.

Оперативный выезд на объект.

Уверенность. Если результат вас не устроит, вам проведут повторную чистку БЕСПЛАТНО или вернут деньги.

Цены на услуги

химчистка мягкой мебели – от 500 рублей,

ковров – от 150 рублей,

пледов – от 300 рублей,

детских автокресел – от 600 рублей,

салонов автомобилей – от 1200 рублей.

К примеру, чистка дивана-книжки вам обойдет в 2000 рублей, углового дивана без выдвижной части — 2300 рублей, с выдвижной — 2800 рублей.

Химчистка подушек от дивана — 150 рублей маленькая, 250 — большая.

Кресло — 800 рублей, кресло-стул 600 рублей, стул — 300 рублей.

Для новых клиентов Сlean Tula предоставляет скидку на услуги 10%, для постоянных — 15%.

Выезд по Туле бесплатный при заказе от 2000 рублей. При заказе от 3000 рублей чистка двух подушек — бесплатно!

Отзывы клиентов

Самое главное для команды Сlean Tula — довольные клиенты. И за время работы компании таких накопилось очень много!

– Клиенты нас часто благодарят и за то, что мы, в отличие от других компаний, очень приветливые и опрятные. Приходим в масках и перчатках, с собой у нас сменная обувь. После выполнения заказа мы убираем за собой, в том числе, моем полы, — говорит команда Сlean Tula.

Как заказать химчистку?

Нужно всего лишь связаться с менеджером любым удобным для вас способом: позвонить или написать в WhatsApp или Telegram по телефону +7 (960) 606-99-44.

Не откладывайте чистку мебели на потом! Обращайтесь к крутым ребятам из Сlean Tula!

Адрес: Тула, пр. Ленина, 102, офис 3.

Телефон +7 (960) 606-99-44.

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