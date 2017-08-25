Где в Туле удобно и доступно сдать анализы

Где сдать анализы? Каким тульским лабораториям стоит доверять? Где найти сочетание качества и доступной цены? Расскажем о нескольких лабораториях – выбирайте!

АЛЬФАМЕД, сеть медицинских центров

Компания «АЛЬФАМЕД» работает уже более 7 лет. На сегодняшний день — это одна из самых быстроразвивающихся медицинских организаций Тульской области. Профессиональный и ответственный подход, создание комфортных и уютных условий, приверженность своему делу позволили этой компании завоевать доверие множества благодарных клиентов.

Все услуги «АЛЬФАМЕД» полностью отвечают стандартам качества, проводятся опытными медицинскими сотрудниками с использованием высокотехнологичного оборудования.

Сдать анализы в нашем городе вы можете в любом из четырёх лабораторных отделений «АЛЬФАМЕД», удобно расположенных в разных районах нашего города.

Если вы не можете сами приехать для сдачи биоматериала, закажите услугу «Вызов медицинской сестры на дом».

На сегодняшний день лаборатории «АЛЬФАМЕД» предлагают своим клиентам широкий спектр медицинских анализов — более 3000 разновидностей лабораторных исследований:

Общеклинические исследования;

Биохимические анализы;

Гормональные исследования;

Онкомаркеры;

ПЦР-диагностика;

Иммунологические исследования;

Цитогенетические исследования;

Анализ на микроэлементы, витамины, кислоты, аминокислоты;

Другие виды исследований.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Хотите сделать анализы с выгодой? Воспользуйтесь услугой «Комплексное исследование». Оно включает в себя набор необходимых анализов, а стоимость этой услуги ниже в сравнении с тем же набором анализов, взятых по отдельности.

Семь причин сдать анализы в медицинском центре «АЛЬФАМЕД»:

Высокая точность результатов; Отсутствие надоевших очередей; Низкие цены на анализы в Туле; Наличие гибкой системы скидок для разных категорий клиентов; Быстрая выдача результатов исследований; Внимательное отношение к каждому посетителю; Анонимность и конфиденциальность.

Воспользуйтесь постоянными скидками и сэкономьте:

- «Посетитель сайта» – при оформлении услуги через сайт скидка 5%.

- «Возрастная» — пациентам младше 25 и старше 55 лет скидка 10%.

- «Понедельник» — каждый понедельник скидка 10%.

- «Дисконтная карта» — скидка от 5 до 30%.

Позаботьтесь о своём здоровье сегодня — обратитесь в «АЛЬФАМЕД»!

Здесь всегда рады предоставить вам квалифицированную и оперативную помощь.

Тула, ул. Демонстрации, 27, к. 1

8 (4872) 70-22-87

8 (980) 723-30-03

Тула, ул. Марата, 24-а

8 (4872) 42-84-12

8 (910) 155-30-03

Тула, ул. Болдина, 98 (ТОЦ «Магистраль»)

8 (4872) 70-32-88

8 (4872) 70-32-87

8 (980) 724-30-03

Тула, ул. Пузакова, 3

8 (4872) 74-00-85

8 (980) 728-30-03

alfamed-lab.ru

Группа ВК

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

У туляков есть возможность сдать в CMD почти все известные в нашей стране на данный момент анализы и быть уверенными, что их сделают на максимальном уровне, быстро и доступно.

В Центре молекулярной диагностики вы можете пройти ПЦР-исследования (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии (хламидиоз), микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), общеклинические, биохимические, иммунологические, аллергологические и многие другие виды анализов.

Кроме распространённых видов анализов в CMD можно пройти ряд уникальных современных исследований:

Комплекс Флороценоз — позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.

Ранняя диагностика вируса папилломы человека.

Квантифероновый тест — современный аналог пробы «Манту». В отличие от привычного исследования, современный тест не имеет противопоказаний и ограничений по времени проведения, не даёт ложноположительных результатов и побочных эффектов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все исследования в этой лаборатории выполняются специалистами высшей категории, с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др. Это гарантирует качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов.

Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.

В CMD-лаборатории ваши анализы выполнят качественно и в кратчайшие сроки!

Результаты анализов вы сможете получить не выходя из дома — прямо на сайте учреждения в личном кабинете.

Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает на базе партнёра — медицинского центра «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. В центре можно сделать УЗИ. Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.

Тула, ул. М. Горького, 1

8 (4872) 49-09-52 , 8 (4872) 79-07-95 , 8 (920) 77-555-99

Тула, ул. Лейтейзена, 6

8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40

mcm71.ru

Группа ВК

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

МЕДИКА.ЛАБ, медико-диагностический центр





Компания «МЕДИКА.ЛАБ» работает в Туле с 2014 года. На данный момент здесь возможно можно сделать более 2000 различных видов медицинских анализов по различным направлениям:

Гематология и широкий спектр изосерологических исследований

Общеклинические исследования

Биохимические исследования

Гормоны и онкомаркеры

Иммунологические исследования

Бактериологические исследования

ПЦР-диагностика

Аллергология

Цитологические и гистологические исследования

Другие виды исследований

Кроме широкого спектра стандартных исследований компания «МЕДИКА.ЛАБ» открыла новые направления:

Генетические исследования в области репродуктивного здоровья и онкопатологии (включая оценку генетической предрасположенности к онкозаболеваниям, генетическую оценку эффективности применения таргетных препаратов при лечении) в сотрудничестве с Центром инновационных биотехнологий «Аллель» (г. Москва);

Исследования системы гемостаза, включая оценку генетических факторов развития тромбофилий и контроль и оценку эффективности применения антикоагуляционной терапии НМГ.

Исследования отвечают всем стандартам качества, большинство анализов здесь делают в течение одного дня.

На следующее утро вам уже будет

известен результат!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Принцип лаборатории «МЕДИКА.ЛАБ» – доступные высококачественные медицинские анализы самому широкому кругу пациентов. Поэтому цены на исследования здесь умеренные.

Не можете приехать сами и сдать анализ в лабораторию «МЕДИКА.ЛАБ»? Выездные специалисты (фельдшеры-лаборанты и медицинские сестры) приедут к вам для взятия любого биологического материала (кроме анализов на ПЦР и исследований урогенитального тракта).

Заказ на выезд можно оформить домой, в офис или на другую согласованную территорию.

Чтобы узнать результаты исследования, не обязательно приезжать в лабораторию — можно получить их по электронной почте.

«МЕДИКА.ЛАБ» гарантирует конфиденциальность и сохранение медицинской тайны.

Действуют скидочные программы.

Каждую среду здесь действует акция: на все анализы — скидка 10%.

Чтобы воспользоваться скидкой, при оформлении заявки сообщите промокод МЕДИКАЛАБ2017 администратору.

В настоящее время в Туле работают два отделения «МЕДИКА.ЛАБ»:

Тула, Красноармейский пр., 22

лаборатория 8 (953) 183-11-77

Тула, Красноармейский пр., 6

медицинский центр 8 (4872) 70-42-59

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом