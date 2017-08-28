Новые окна и красивый балкон – уют и тепло в вашем доме

В какой компании заказать новые окна для своего дома? Кому доверить расширение, ремонт и остекление старого балкона? Предлагаем вам на выбор три варианта тульских фирм по установке пластиковых окон и дверей и остеклению балконов.

Ореол, торгово-монтажная компания

«Ореол» – опытная компания, которая работает на тульском рынке пластиковых окон уже 12 лет. Специалисты компании быстро, аккуратно и качественно установят окна и двери любой модели, а также обустроят балкон или лоджию.

Заказывайте в «Ореол» окна различной конфигурации и цвета из профиля КВЕ с использованием австрийской фурнитуры МАСО и стеклопакетами, которые изготавливаются по новой технологии «теплого края» с использованием герметизирующей ленты DuraSeal (США). Здесь вам предоставят богатый выбор от самых скромных и доступных моделей окон, до дизайнерских решений.

Мастера проведут монтаж в течение 3-5 дней с момента заключения договора.

Заказ можно оплатить сразу или оформить беспроцентную рассрочку на срок до 6 месяцев.

Окна и двери от компании «Ореол» прочны, износоустойчивы и хорошо адаптированы к российскому климату. Они надёжно защищают помещение от шума и пыли.

Поставьте один раз качественные окна от компании «Ореол», и этим вы сократите дальнейшие затраты

на ремонт и переделку.

Компания «Ореол» занимается также остеклением балконов и лоджий, используя «теплое остекление» профилем КВЕ (распашное остекление) и «холодное остекление» алюминиевым профилем PROVEDAL.

А ещё здесь можно заказать изготовление и установку металлических решеток на окна.

Благодаря окнам и балконам от компании «Ореол» в вашем доме станет тихо, уютно и тепло.

Тула, улица Оборонная, 12, офис 1

8 (4872) 70-15-75, 8 (4872) 30-42-32, 8 (920) 744-38-38

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

Хотите, чтобы ваши новые окна надёжно служили вам не один десяток лет, не теряя при этом все свои эксплуатационные характеристики, защищая и оберегая помещение от холода и сырости? Компания «Эконом-сервис» предлагает надёжные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известного производителя с проверенной репутацией – Rehau.

Монтажники компании быстро и аккуратно проведут демонтаж старых конструкций и установку новых, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки. Вы сможете обратиться в эту компанию и в дальнейшем, для периодической настройки фурнитуры, замены резиновых уплотнителей, и других необходимых работ по обслуживанию.

В «Эконом-сервис» можно заказать как окна обычной формы, так и застеклить оконные проёмы нестандартной формы и установить окна с необычной конструкцией открывания.

Вы сможете воплотить самые смелые дизайнерские решения в доме и квартире!

Выбирайте классические бюджетные варианты или закажите в этой компании металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома.

«Эконом-сервис» установит для вас как обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна, так и окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

К качественным оконным блокам «Эконом-сервис» предлагает и долговечные и прочные подоконники от производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево. Эти подоконники обладают повышенной прочностью за счёт уникальных внутренних рёбер жесткости, а также устойчивостью к нагрузкам, царапинам и влаге. Вы сможете легко чистить их идеальную глянцевую поверхность без применения специальных средств.

Вся продукция компании сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Компания «Эконом-сервис»

предлагает установку окон

в рассрочку до 6 месяцев. Первоначальный взнос всего 10%!

Тула, улица Мосина, 29, 2 этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44

eks-okna.ru

Нивельпласт, производственно-монтажная фирма

ПКФ «Нивельпласт» – одна из самых опытных компаний, она работает уже более 20 лет.

За долгие годы успешной работы в Тульской области эта компания приобрела колоссальный опыт и знания и заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

В изготовлении окон здесь используют только сертифицированные комплектующие, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку. Весь персонал компании перед началом работы проходит обучение.

Оцените преимущества компании «Нивельпласт»:

богатый опыт работы

собственное производство

качественная и сертифицированная продукция

грамотная консультация

профессиональный замер и монтаж

специальные предложения

сервис и гарантии.

Для изготовления окон компания «Нивельпласт» использует профили Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными. Они также должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

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до 15 сентября и получите энергосберегающее

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Тула, улица 9 Мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — один из лидеров тульского рынка пластиковых окон и балконов. Эта компания работает уже 17 лет. И за это время она выросла из фирмы по установке окон в комбинат с собственным производством и разработкой новых технологий в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний. На сегодняшний день в комбинат входит 4 завода и 245 офисов продаж по всей России со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно по 1600 окон.

Закажите сейчас любую модель окон «Светоч» и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

В комбинате «Светоч» вы можете выбрать для себя именно те окна, которые вам больше всего нравятся и идеально подходят. Вам предложат огромный выбор моделей и модификаций — выбирайте окна любой конструкции и цвета профилей.

Кроме окон специалисты комбината «Светоч» выполняют все виды работ по остеклению балконов. Закажите внешнюю и внутреннюю отделку балкона и лоджии под ключ. Мастера превратят ваш балкон из старого и узкого в красивый, качественный, светлый и большой евробалкон любой сложности и конфигурации.

Вы больше не хотите откладывать ремонт балкона, но ограничены в средствах и ищете профессионалов для выполнения работы?

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всего за 38 000 рублей!

Ваш заказ нового балкона в комбинате «Светоч» даст вам ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

Тула, улица Демонстрации, 1-г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru