Где в Туле получить престижную профессию?

Юрист, финансист, специалист по туризму, логист — этим и другим профессиям обучают в Тульском техникуме Экономики и управления после 9 и 11 классов.

Вопрос выбора дальнейшего пути после окончания школы — острый и актуальный вопрос для всех выпускников и их родителей. И выбирая учебное заведение, важно найти то, где не просто дают теоретические знания, а делают акцент на практику. В этом случае уже в процессе обучения студенты учатся решать любые сложные задачи, что позволяет им отвечать современным требованиям работодателей. Выпускники Тульского техникума Экономики и управления не испытывают проблем с трудоустройством: многие из них находят работу по специальности еще во время учебы, потому что такие кадры желанны и ценны для любой компании.

Какие специальности можно освоить в техникуме, как строится процесс обучения и кто может сюда поступить? На эти и другие вопросы отвечает Людмила Александровна Мареева, заместитель директора по учебной работе.

- Людмила Александровна, какие профессии выпускники школ могут получить в Тульском техникуме Экономики и управления?

- Выбор профессии — важный и определяющий шаг в жизни каждого человека. Правильно принятое решение сегодня позволит школьнику стать востребованным специалистом и успешным человеком в будущем. В нашем техникуме представлены специальности, которые высоко ценятся во многих сферах:

«Право и организация социального обеспечения». В Туле не так много учебных заведений, где можно получить среднее профессиональное юридическое образование. В Тульском техникуме Экономики и управления обучают по одной из самых рейтинговых специальностей, которая становится хорошей основой для успешной карьеры. Студенты изучают законы, нормативно-правовые акты, разбирают реальные ситуации из юридической практики и получают престижную профессию юриста.

В Туле не так много учебных заведений, где можно получить среднее профессиональное юридическое образование. В Тульском техникуме Экономики и управления обучают по одной из самых рейтинговых специальностей, которая становится хорошей основой для успешной карьеры. Студенты изучают законы, нормативно-правовые акты, разбирают реальные ситуации из юридической практики и получают престижную профессию юриста. «Финансы». Финансист — одна из самых престижных профессий современности. В обязанности финансистов входят составление смет и отчетов, проведение биржевых и торговых операций, налогообложение, анализ финансовых документов. Выпускники техникума могут выбрать для работы различные направления: налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешнеэкономическая, страховая, инвестиционная и другие сферы.

Финансист — одна из самых престижных профессий современности. В обязанности финансистов входят составление смет и отчетов, проведение биржевых и торговых операций, налогообложение, анализ финансовых документов. Выпускники техникума могут выбрать для работы различные направления: налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешнеэкономическая, страховая, инвестиционная и другие сферы. «Туризм». Быстро развивающаяся сфера туризма требует все большего количества квалифицированных кадров, поэтому выпускники нашего техникума востребованы на рынке труда. В программе обучения большое внимание уделяется практике, изучению иностранных языков, информационных технологий, психологии. Специалисты по туризму востребованы в туристских и транспортных компаниях, гостиничном, рестораном, рекреационном, социальном, страховом, рекламном, выставочном, консалтинговом сервисах, в предприятиях шоу-бизнеса и индустрии развлечений, культурных центрах, органах государственного и муниципального управления.

Также Тульский техникум Экономики и управления приглашает на обучение по следующим специальностям:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

«Страховое дело (по отраслям)»

«Операционная деятельность в логистике»

«Гостиничное дело», которое входит в ТОП-50 наиболее востребованных профессий.

- Молодому специалисту непросто найти работу из-за отсутствия опыта. При этом ваши выпускники без проблем устраиваются на работу, а многие начинают свою карьеру даже во время учебы. В чем секрет?

- Наши учащиеся получают ценный практический опыт еще в процессе обучения. Секрет в том, что наши педагоги — практикующие специалисты: они преподают у нас и параллельно являются успешными юристами, бухгалтерами, финансистами, специалистами по госзакупкам, логистике и т. д. Они передают нашим студентам не книжный, а реальный опыт, учат их решать практические задачи, дают актуальные знания, отвечающие сегодняшнему дню и законодательству. Например, на занятиях по бухгалтерскому учету мы учим ребят работать с кассовыми документами, профильными программными продуктами, оформлять накладные, изучаем последние нововведения в законодательстве. И такой практический подход применяется на всех специальностях. Поэтому наши студенты выходят из стен техникума уже готовыми к работе специалистами.

Наш диплом является подтверждением их реальной квалификации — они уже адаптированы к любым профессиональным задачам.

- Неужели девятиклассник, получив образование у вас, может сразу окунуться в рабочий процесс?

- На базе 9 класса обучение более продолжительное по времени, нежели для 11-классников. Но даже в ходе первого года обучения, когда ребята осваивают у нас программу старшей школы, мы включаем в нее профильные дисциплины — экономику, право и другие, а также семинары, практически занятия, проектную деятельность.

Летнюю практику студенты проходят у наших партнеров — на предприятиях частного и государственного сектора. Наших ребят на практику всегда ждут, в них заинтересованы как в будущих сотрудниках.

Кроме основной специальности, наши студенты могут параллельно пройти программы дополнительного образования:

финансист может изучить программные продукты для бухгалтерии, менеджер по туризму — освоить страховое дело, и т. д. Это еще больше повышает ценность наших выпускников на рынке труда.

Поэтому отвечая на ваш вопрос — да, наши выпускники успешно трудоустраиваются, многие из них получают высшее образование и параллельно работают, накапливают ценный опыт, которого еще нет у их сверстников-студентов вузов.

Важный момент: Тульский техникум Экономики и управления имеет государственную аккредитацию и выдает дипломы гособразца, которые высоко ценятся работодателями. Кроме того, наши выпускники могут поступать в вузы без ЕГЭ.

- С первых шагов по техникуму чувствуется забота о студентах: удобные классы, современное оборудование…

- Да, у нас отличная материальная база, которая выгодно отличает наш техникум от многих других учебных заведений. Классы оснащены мощной компьютерной техникой. Все студенты получают доступ к профильным электронным библиотекам с любых устройств.

Мы обеспечены всеми программными продуктами, необходимыми для работы по всем специальностям. У нас есть оборудованные лаборатории: «гостиничный номер», «учебный бар», «зал судебных заседаний» — чтобы ребята уже во время учебы привыкали действовать в реальной рабочей обстановке. Помещения и оборудование адаптированы и для студентов с ограниченными возможностями: тактильная плитка, клавиатура со шрифтом Брайля, лифт-подъемник.

И самое главное, со студентами работают высококвалифицированные преподаватели, обучение ведется в небольших группах, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому. Ребята с радостью приходят на занятия и учатся с удовольствием.

- В техникуме можно учиться только очно?

- Нет, у нас существуют очная и заочная формы обучения. Для выпускников 9 классов срок обучения на очной форме составляет 2 года 10 месяцев, на заочной — 3 года 10 месяцев. Выпускники 11 классов очно учатся 1 год 10 месяцев, заочно 2 года 10 месяцев. Наши заочники успешно сочетают учебу с работой, а кроме того, они могут выбрать разные варианты обучения — с занятиями по выходным дням или с установочными сессиями раз в семестр. Для иногородних студентов, а таких у нас немало, второй вариант особенно удобен. Для студентов очной формы обучения график занятий тоже комфортен: пары начинаются с 9 утра, заканчиваются в 16.00, чтобы ребята могли спокойно приехать к нам даже из районов области.

Мы во всем стараемся окружить студентов комфортными условиями, и это касается даже стоимости обучения. Тульский техникум Экономики и управления является частным образовательным учреждением профессионального образования, поэтому обучение ведется на платной основе, но его стоимость очень демократична: 26 000 руб. для заочной формы обучения и 34 000 руб. для очной формы.

Для удобства мы предоставляем возможность помесячной оплаты,

и эта небольшая сумма — 2−3 тысячи рублей — комфортно вписывается в семейный бюджет. У нас действуют льготы для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и ряда других категорий. Студентам-отличникам также предоставляются скидки.

- Ваших студентов можно увидеть на многих городских мероприятиях. Такая активная студенческая жизнь — редкое явление в частных образовательных учреждениях.

- Мы любим свою работу и хотим, чтобы ребятам было у нас интересно, в том числе и за пределами учебных пар. Поэтому насыщенная студенческая жизнь — еще одна важная часть нашей программы. Наши учащиеся посещают Думу, Банк России, общаются с первыми лицами области и профессионалами в своих сферах, участвуют в студенческих форумах. Любое наше мероприятие не просто развлекает, но и расширяет кругозор, дает что-то ценное в профессиональном плане.

- Как к вам можно поступить?

- Мы принимаем выпускников 9 и 11 классов по конкурсу аттестатов. Набор открыт с 1 июня, зачисление первой волны очной формы обучения продлится до 16 августа. При наличии свободных мест в группах дополнительный набор может быть продлен до 30 ноября.

Тульский техникум Экономики и управления — это актуальные профессии и качественное обучение, которое станет успешным стартом в стабильное, перспективное, достойное будущее.

Что говорят студенты

Кристина Прохорова заканчивает 1 курс по специальности «Право и организация социального обеспечения»:

- После 11 класса решила, что буду юристом: с людьми мне нравится общаться больше, чем с компьютером. Приехала в техникум на день открытых дверей, пообщалась с преподавателями, понравились люди и обстановка. Ни разу не пожалела, что поступили сюда: преподаватели очень хорошо, уважительно относятся к студентам и во всем нам помогают. Здорово, что в техникуме идет активная внеучебная жизнь: мы ходим в музеи, ездим на экскурсии, участвуем в городских мероприятиях. Я являюсь членом студенческого совета и уже работаю здесь же, в техникуме.

Вера Воронова поступила в техникум после 9 класса на специальность «Финансы»:

- Финансист — престижная и востребованная профессия. Заканчиваю первый курс, впечатления от техникума и процесса обучения — только положительные, всё просто супер! Учителя-практики дают очень хорошие знания, с такими педагогами интересно изучать любые предметы. Обстановка тут вдохновляет: хочется учиться дальше, строить большие планы. Я, например, после техникума собираюсь поступать в вуз, а в перспективе хочу открыть свое дело.

Александр Кочетков учится на специальности «Операционная деятельность в логистике»:

- Я решил стать логистом, потому что профессия перспективная, такие специалисты требуются во многих сферах. Когда выбирал место учебы, оказалось, что в Туле мало где есть такая специальность, а там, где есть, не понравились условия — в обшарпанных стенах учиться не хотелось.

В этом техникуме всё новое, современное, отлично оборудованные классы, техника, доступ к специализированным электронным библиотекам.

Учусь с удовольствием, а после окончания техникума, скорее всего, буду получать высшее образование.

Прием документов осуществляется по адресу:

Тула, ул. Болдина, 98-б.

Телефоны: (4872) 56−32−39, 21−28−65.