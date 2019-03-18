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Где в Туле отпраздновать детский выпускной

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Где в Туле отпраздновать детский выпускной

Обзор игровых центров, которые устроят для ребят яркий и весёлый праздник.

Семейный парк активного отдыха
«Джунгли Парк»

Выпуститься из детского сада или перейти из класса в класс в жизни можно только раз. «Джунгли Парк» приглашает всех дошколят и учеников начальной школы на веселый выпускной.

Почему мы уверены, что вам будет весело?

Для вашего улётного выпускного мы предоставляем комнату на 3 часа бесплатно и неограниченное временем пребывание в парке! А это значит 2000 квадратных метров потрясающих детских развлечений и более 30 аттракционов: 8 скоростных горок, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка, 5 скалодромов, 2 тарзанки и еще много всего интересного.

Для ярких впечатлений и запоминающегося праздника в «Джунгли Парке» целых
4 программы выпускного!

Для дошкольного возраста:

  • Программа «Школа супергероев» с зажигательной дискотекой, гигантским баскетболом, шоу-салютом с разноцветным конфетти и любимыми сказочными героями.
  • Программа «Класс! Первый класс!» с катанием на мультпарашюте, экскурсией по мультдомику, салютом из шаров, мыльно-пузырным шоу и встречей с героями мультфильмов.

Для учеников начальной школы:

  • Программа «Суперстар», где каждый участник почувствует себя настоящей суперзвездой. В программе караоке, загадки на смекалку, танцевальные баттлы и обязательное участие родителей и учителя.
  • Программа «Зов джунглей» — настоящие приключения, поиски сокровищ, интересные загадки и шифры, испытания на скорость, силу и ловкость, а также таинственный лабиринт джунглей.

В «Джунгли Парке» каждый выпускник поучаствует в торжественном посвящении в первоклассники или ученики средней школы.

Продолжительность каждой программы — 90 минут.

До 1 апреля для групп от 15 человек вы можете забронировать выпускной по спеццене. Всего 600 рублей + безлимитный билет со скидкой 20%.

Помимо веселого праздника в «Джунгли Парке» также можно организовать банкет с вкуснейшими угощениями из ресторана парка.

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Заказать улётный выпускной в «Джунгли Парке» просто:

нужно позвонить по тел. +7 (4872) 77-33-37 или прийти по адресу:

Тула, ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан», 2-й корпус, 1-й этаж.

 

Форт Боярд

Ваш ребёнок заканчивает учебный год или у него скоро выпускной, и хочется подарить ему особенный праздник, но у вас нет времени и опыта самостоятельной организации весёлого и увлекательного детского праздника, а все «одинаковые» аниматоры и сценарии уже надоели?

Проведите незабываемый праздник с новым квестом «Форт Боярд»!

Это квест-шоу от официальных представителей проекта Fort Boyard, созданное по мотивам телевизионной игры, с уникальным сюжетом и приключениями. Он уже работает в 63 городах РФ, и теперь появился в Туле.

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Что такое праздник на «Форт Боярд» и чем он отличается от стандартных праздников?

  • На 2,5 часа дети погрузятся в атмосферу приключений и наполнятся впечатлениями и эмоциями, которые потом долго будут вспоминать.
  • Квест подходит для детей от 6 до 15 лет и взрослых. Сложность испытаний зависит от возраста ребят. Программа трансформируется и усложняется/облегчается в зависимости от возраста команд.
  • Можно провести праздник на площадке квеста или заказать игру с выездом на вашу территорию.
  • В испытаниях участвуют настоящие животные: крысы, змеи, личинки. Элементы контактного зоопарка вызывают у детей бурю эмоций. Все животные проходят постоянные проверки, содержатся в домашних условиях, не кусаются.
  • В игре используется полтонны оборудования и реквизита: лабиринты, ящики, замки, игровые габаритные станции, огромное хранилище с золотом.
  • После прохождения испытаний — дискотека с DJ и ведущими, баттлы, флешмобы, танцы, конкурсы.
  • Уникальное музыкальное сопровождение, микрофоны, световые эффекты, дым.
  • Банкетный зал: 60+ посадочных мест, столы, стулья, санузел, холодная и горячая питьевая вода в кулере.
  • Оформление банкетного зала: шары, цифры, красивая бумажная посуда, скатерти.
  • Профессиональный фотограф на всё мероприятие: около 100 обработанных фотографий на «Яндекс.Диск».
  • Бесплатный гостевой доступ на игровую площадку родителям и детям до 4-х лет.
  • Фирменные футболки участникам на время игры.
  • Профессиональные харизматичные ведущие, создающие настоящее шоу и праздник.
  • Дополнительные персонажи: Мэтр теней, Старец Фура.
  • Пригласительные билеты и грамоты для участников квеста, магниты, дополнительные призы по согласованию.
  • 100% безопасность и вовлечённость всех детей во время игры.
  • Комфортная зона отдыха для родителей. Общайтесь с друзьями и знакомыми, пока дети бегают.

Дополнительно можно заказать фирменный бисквитный торт из натуральных ингредиентов весом 3 килограмма с логотипом «Форт Боярд», чай и питание для детей на перекус: пицца, картофель фри, соусы, напитки.

Хотите заранее увидеть, где и как будет проходить квест и праздник? Посетите площадку «Форт Боярд» бесплатно — запишитесь на экскурсию на место проведения шоу, познакомьтесь с командой проекта, посмотрите реквизит.

Квест «Форт Боярд» — 150 минут незабываемых приключений, буря эмоций и адреналин во время испытаний, волшебная атмосфера, эйфория после победы и чувство единства со своей командой.

Подарите ребёнку праздник с «Форт Боярд»!

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Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 2
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 3
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 4
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 5
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 6
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Тула, ул. Рязанская, 15.
Тел. 8 (4872) 24-49-81.

fortboyard-tula.ru

ВК

 

Джуманджи

Выпускной – это необыкновенный праздник для ребёнка, и он станет неповторимым в детском центре «Джуманджи».

«Джуманджи» очень удобно расположен прямо в центре города – на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор». Автомобиль можно оставить на подземной парковке ТЦ.

Сюда смогут легко добраться все ваши гости, даже пешком.

Для вашего праздника в «Джуманджи» подготовят большую и яркую развлекательную программу.

Весь сценарий продумают и создадут специально для вас, с учётом всех особенностей и пожеланий. 

Вы сможете выбрать, какие герои придут поздравлять ребят, игры, конкурсы, а также оформление зоны празднования. Вам с радостью помогут с выбором праздничного торта и других угощений, возьмут на себя все заботы по этой подготовке. Этот выпускной будет особенным!

Что входит в праздник:

  • Безлимитное посещение игрового лабиринта для каждого гостя;
  • Аниматор на 1 час;
  • Безлимитное размещение в зоне для отдыха и угощений; 
  • Подарок каждому участнику;
  • До 15 игр на аппарате.

Дополнительные услуги:

  • Бумажная дискотека;
  • Аквагрим;
  • Пиньята;
  • Мыльное шоу;
  • Украшение зоны;
  • Мастер-класс;
  • Возможность выбора дополнительных героев.

При заказе второго дополнительного аниматора от 1,5 часов – мастер-класс в подарок!

Какие развлечения ждут ребят в «Джуманджи»:

  • Скалодром,
  • Игровой лабиринт,
  • Горки,
  • Батуты,
  • Сухой бассейн,
  • Воздушные пушки,
  • Сенсорный стол,
  • Большая удобная зона для проведения детских праздников.

Кроме того, на 4-м этаже «Гостиного двора» (в зоне фудкорта) расположены игровые аппараты «Джуманджи», в которые юные гости смогут поиграть как просто при посещении ТЦ, так и в рамках своего праздника.

А где можно будет посидеть всем вместе, съесть торт и другие угощения?

В «Джуманджи» подготовили для своих гостей новое пространство, создав все условия для вашего комфортного отдыха. Зона оборудована уютными столиками и диванами. Здесь удобно разместится даже большая компания, места хватит всем! Ребята смогут спокойно полакомиться угощениями, задуть свечи на праздничном торте и просто отдохнуть между весёлыми играми. 

Ещё один важный момент: все дети здесь находятся под пристальным присмотром сотрудников. Родители могут не беспокоиться и быть уверенными, что любимому чаду будет весело, комфортно и безопасно.

Доступная цена праздника – ещё один из важных достоинств детского центра «Джуманджи». При этом вы получите неизменно высокое качество каждой детали события!

Детский центр регулярно предлагает для гостей акции и выгодные варианты посещения. Следите за ними в группе ВКонтакте и в Инстаграме.

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Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 4
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 5
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 6
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 7
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 8
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 9
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 10
Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 11
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Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 13
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Где в Туле отпраздновать детский выпускной, Фото: 15
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Добро пожаловать в «Джуманджи» на детский выпускной
— будет весело!

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.

Телефоны для справок: 8 (4872) 30-79-40, 8 (910) 703-59-78.

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вчера, в 17:32 +2
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