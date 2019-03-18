Где в Туле отпраздновать детский выпускной
Обзор игровых центров, которые устроят для ребят яркий и весёлый праздник.
Семейный парк активного отдыха
«Джунгли Парк»
Выпуститься из детского сада или перейти из класса в класс в жизни можно только раз. «Джунгли Парк» приглашает всех дошколят и учеников начальной школы на веселый выпускной.
Почему мы уверены, что вам будет весело?
Для вашего улётного выпускного мы предоставляем комнату на 3 часа бесплатно и неограниченное временем пребывание в парке! А это значит 2000 квадратных метров потрясающих детских развлечений и более 30 аттракционов: 8 скоростных горок, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка, 5 скалодромов, 2 тарзанки и еще много всего интересного.
Для ярких впечатлений и запоминающегося праздника в «Джунгли Парке» целых
4 программы выпускного!
Для дошкольного возраста:
- Программа «Школа супергероев» с зажигательной дискотекой, гигантским баскетболом, шоу-салютом с разноцветным конфетти и любимыми сказочными героями.
- Программа «Класс! Первый класс!» с катанием на мультпарашюте, экскурсией по мультдомику, салютом из шаров, мыльно-пузырным шоу и встречей с героями мультфильмов.
Для учеников начальной школы:
- Программа «Суперстар», где каждый участник почувствует себя настоящей суперзвездой. В программе караоке, загадки на смекалку, танцевальные баттлы и обязательное участие родителей и учителя.
- Программа «Зов джунглей» — настоящие приключения, поиски сокровищ, интересные загадки и шифры, испытания на скорость, силу и ловкость, а также таинственный лабиринт джунглей.
В «Джунгли Парке» каждый выпускник поучаствует в торжественном посвящении в первоклассники или ученики средней школы.
Продолжительность каждой программы — 90 минут.
До 1 апреля для групп от 15 человек вы можете забронировать выпускной по спеццене. Всего 600 рублей + безлимитный билет со скидкой 20%.
Помимо веселого праздника в «Джунгли Парке» также можно организовать банкет с вкуснейшими угощениями из ресторана парка.
Заказать улётный выпускной в «Джунгли Парке» просто:
нужно позвонить по тел. +7 (4872) 77-33-37 или прийти по адресу:
Тула, ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан», 2-й корпус, 1-й этаж.
Форт Боярд
Ваш ребёнок заканчивает учебный год или у него скоро выпускной, и хочется подарить ему особенный праздник, но у вас нет времени и опыта самостоятельной организации весёлого и увлекательного детского праздника, а все «одинаковые» аниматоры и сценарии уже надоели?
Проведите незабываемый праздник с новым квестом «Форт Боярд»!
Это квест-шоу от официальных представителей проекта Fort Boyard, созданное по мотивам телевизионной игры, с уникальным сюжетом и приключениями. Он уже работает в 63 городах РФ, и теперь появился в Туле.
Увидели эту рекламу на Myslo? Скажите об этом при заказе квеста и получите приятный сюрприз-подарок!
Что такое праздник на «Форт Боярд» и чем он отличается от стандартных праздников?
- На 2,5 часа дети погрузятся в атмосферу приключений и наполнятся впечатлениями и эмоциями, которые потом долго будут вспоминать.
- Квест подходит для детей от 6 до 15 лет и взрослых. Сложность испытаний зависит от возраста ребят. Программа трансформируется и усложняется/облегчается в зависимости от возраста команд.
- Можно провести праздник на площадке квеста или заказать игру с выездом на вашу территорию.
- В испытаниях участвуют настоящие животные: крысы, змеи, личинки. Элементы контактного зоопарка вызывают у детей бурю эмоций. Все животные проходят постоянные проверки, содержатся в домашних условиях, не кусаются.
- В игре используется полтонны оборудования и реквизита: лабиринты, ящики, замки, игровые габаритные станции, огромное хранилище с золотом.
- После прохождения испытаний — дискотека с DJ и ведущими, баттлы, флешмобы, танцы, конкурсы.
- Уникальное музыкальное сопровождение, микрофоны, световые эффекты, дым.
- Банкетный зал: 60+ посадочных мест, столы, стулья, санузел, холодная и горячая питьевая вода в кулере.
- Оформление банкетного зала: шары, цифры, красивая бумажная посуда, скатерти.
-
- Профессиональный фотограф на всё мероприятие: около 100 обработанных фотографий на «Яндекс.Диск».
- Бесплатный гостевой доступ на игровую площадку родителям и детям до 4-х лет.
- Фирменные футболки участникам на время игры.
- Профессиональные харизматичные ведущие, создающие настоящее шоу и праздник.
- Дополнительные персонажи: Мэтр теней, Старец Фура.
- Пригласительные билеты и грамоты для участников квеста, магниты, дополнительные призы по согласованию.
- 100% безопасность и вовлечённость всех детей во время игры.
- Комфортная зона отдыха для родителей. Общайтесь с друзьями и знакомыми, пока дети бегают.
Дополнительно можно заказать фирменный бисквитный торт из натуральных ингредиентов весом 3 килограмма с логотипом «Форт Боярд», чай и питание для детей на перекус: пицца, картофель фри, соусы, напитки.
Хотите заранее увидеть, где и как будет проходить квест и праздник? Посетите площадку «Форт Боярд» бесплатно — запишитесь на экскурсию на место проведения шоу, познакомьтесь с командой проекта, посмотрите реквизит.
Квест «Форт Боярд» — 150 минут незабываемых приключений, буря эмоций и адреналин во время испытаний, волшебная атмосфера, эйфория после победы и чувство единства со своей командой.
Подарите ребёнку праздник с «Форт Боярд»!
Тула, ул. Рязанская, 15.
Тел. 8 (4872) 24-49-81.
Джуманджи
Выпускной – это необыкновенный праздник для ребёнка, и он станет неповторимым в детском центре «Джуманджи».
«Джуманджи» очень удобно расположен прямо в центре города – на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор». Автомобиль можно оставить на подземной парковке ТЦ.
Сюда смогут легко добраться все ваши гости, даже пешком.
Для вашего праздника в «Джуманджи» подготовят большую и яркую развлекательную программу.
Весь сценарий продумают и создадут специально для вас, с учётом всех особенностей и пожеланий.
Вы сможете выбрать, какие герои придут поздравлять ребят, игры, конкурсы, а также оформление зоны празднования. Вам с радостью помогут с выбором праздничного торта и других угощений, возьмут на себя все заботы по этой подготовке. Этот выпускной будет особенным!
Что входит в праздник:
- Безлимитное посещение игрового лабиринта для каждого гостя;
- Аниматор на 1 час;
- Безлимитное размещение в зоне для отдыха и угощений;
- Подарок каждому участнику;
- До 15 игр на аппарате.
Дополнительные услуги:
- Бумажная дискотека;
- Аквагрим;
- Пиньята;
- Мыльное шоу;
- Украшение зоны;
- Мастер-класс;
- Возможность выбора дополнительных героев.
При заказе второго дополнительного аниматора от 1,5 часов – мастер-класс в подарок!
Какие развлечения ждут ребят в «Джуманджи»:
- Скалодром,
- Игровой лабиринт,
- Горки,
- Батуты,
- Сухой бассейн,
- Воздушные пушки,
- Сенсорный стол,
- Большая удобная зона для проведения детских праздников.
Кроме того, на 4-м этаже «Гостиного двора» (в зоне фудкорта) расположены игровые аппараты «Джуманджи», в которые юные гости смогут поиграть как просто при посещении ТЦ, так и в рамках своего праздника.
А где можно будет посидеть всем вместе, съесть торт и другие угощения?
В «Джуманджи» подготовили для своих гостей новое пространство, создав все условия для вашего комфортного отдыха. Зона оборудована уютными столиками и диванами. Здесь удобно разместится даже большая компания, места хватит всем! Ребята смогут спокойно полакомиться угощениями, задуть свечи на праздничном торте и просто отдохнуть между весёлыми играми.
Ещё один важный момент: все дети здесь находятся под пристальным присмотром сотрудников. Родители могут не беспокоиться и быть уверенными, что любимому чаду будет весело, комфортно и безопасно.
Доступная цена праздника – ещё один из важных достоинств детского центра «Джуманджи». При этом вы получите неизменно высокое качество каждой детали события!
Детский центр регулярно предлагает для гостей акции и выгодные варианты посещения. Следите за ними в группе ВКонтакте и в Инстаграме.
Добро пожаловать в «Джуманджи» на детский выпускной
— будет весело!
Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.
Телефоны для справок: 8 (4872) 30-79-40,