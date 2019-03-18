Где в Туле отпраздновать детский выпускной

Выпуститься из детского сада или перейти из класса в класс в жизни можно только раз. «Джунгли Парк» приглашает всех дошколят и учеников начальной школы на веселый выпускной.

Почему мы уверены, что вам будет весело?

Для вашего улётного выпускного мы предоставляем комнату на 3 часа бесплатно и неограниченное временем пребывание в парке! А это значит 2000 квадратных метров потрясающих детских развлечений и более 30 аттракционов: 8 скоростных горок, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка, 5 скалодромов, 2 тарзанки и еще много всего интересного.

Для ярких впечатлений и запоминающегося праздника в «Джунгли Парке» целых 4 программы выпускного!

В «Джунгли Парке» каждый выпускник поучаствует в торжественном посвящении в первоклассники или ученики средней школы.

До 1 апреля для групп от 15 человек вы можете забронировать выпускной по спеццене . Всего 600 рублей + безлимитный билет со скидкой 20%.

Помимо веселого праздника в «Джунгли Парке» также можно организовать банкет с вкуснейшими угощениями из ресторана парка.

нужно позвонить по тел. +7 (4872) 77-33-37 или прийти по адресу:

Форт Боярд

Ваш ребёнок заканчивает учебный год или у него скоро выпускной, и хочется подарить ему особенный праздник, но у вас нет времени и опыта самостоятельной организации весёлого и увлекательного детского праздника, а все «одинаковые» аниматоры и сценарии уже надоели?

Проведите незабываемый праздник с новым квестом «Форт Боярд»!

Это квест-шоу от официальных представителей проекта Fort Boyard, созданное по мотивам телевизионной игры, с уникальным сюжетом и приключениями. Он уже работает в 63 городах РФ, и теперь появился в Туле.

Увидели эту рекламу на Myslo? Скажите об этом при заказе квеста и получите приятный сюрприз-подарок!

Что такое праздник на «Форт Боярд» и чем он отличается от стандартных праздников?

На 2,5 часа дети погрузятся в атмосферу приключений и наполнятся впечатлениями и эмоциями, которые потом долго будут вспоминать.

Квест подходит для детей от 6 до 15 лет и взрослых. Сложность испытаний зависит от возраста ребят. Программа трансформируется и усложняется/облегчается в зависимости от возраста команд.

Можно провести праздник на площадке квеста или заказать игру с выездом на вашу территорию.

В испытаниях участвуют настоящие животные: крысы, змеи, личинки. Элементы контактного зоопарка вызывают у детей бурю эмоций. Все животные проходят постоянные проверки, содержатся в домашних условиях, не кусаются.

В игре используется полтонны оборудования и реквизита: лабиринты, ящики, замки, игровые габаритные станции, огромное хранилище с золотом.

После прохождения испытаний — дискотека с DJ и ведущими, баттлы, флешмобы, танцы, конкурсы.

Уникальное музыкальное сопровождение, микрофоны, световые эффекты, дым.

Банкетный зал: 60+ посадочных мест, столы, стулья, санузел, холодная и горячая питьевая вода в кулере.

Оформление банкетного зала: шары, цифры, красивая бумажная посуда, скатерти.



Профессиональный фотограф на всё мероприятие: около 100 обработанных фотографий на «Яндекс.Диск».

Бесплатный гостевой доступ на игровую площадку родителям и детям до 4-х лет.

Фирменные футболки участникам на время игры.

Профессиональные харизматичные ведущие, создающие настоящее шоу и праздник.

Дополнительные персонажи: Мэтр теней, Старец Фура.

Пригласительные билеты и грамоты для участников квеста, магниты, дополнительные призы по согласованию.

100% безопасность и вовлечённость всех детей во время игры.

Комфортная зона отдыха для родителей. Общайтесь с друзьями и знакомыми, пока дети бегают.

Дополнительно можно заказать фирменный бисквитный торт из натуральных ингредиентов весом 3 килограмма с логотипом «Форт Боярд», чай и питание для детей на перекус: пицца, картофель фри, соусы, напитки.

Хотите заранее увидеть, где и как будет проходить квест и праздник? Посетите площадку «Форт Боярд» бесплатно — запишитесь на экскурсию на место проведения шоу, познакомьтесь с командой проекта, посмотрите реквизит.

Квест «Форт Боярд» — 150 минут незабываемых приключений, буря эмоций и адреналин во время испытаний, волшебная атмосфера, эйфория после победы и чувство единства со своей командой.

Подарите ребёнку праздник с «Форт Боярд»!

Тула, ул. Рязанская, 15.

Тел. 8 (4872) 24-49-81.

fortboyard-tula.ru

ВК

Джуманджи

Выпускной – это необыкновенный праздник для ребёнка, и он станет неповторимым в детском центре «Джуманджи».

«Джуманджи» очень удобно расположен прямо в центре города – на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор». Автомобиль можно оставить на подземной парковке ТЦ.

Сюда смогут легко добраться все ваши гости, даже пешком.

Для вашего праздника в «Джуманджи» подготовят большую и яркую развлекательную программу.

Весь сценарий продумают и создадут специально для вас, с учётом всех особенностей и пожеланий.

Вы сможете выбрать, какие герои придут поздравлять ребят, игры, конкурсы, а также оформление зоны празднования. Вам с радостью помогут с выбором праздничного торта и других угощений, возьмут на себя все заботы по этой подготовке. Этот выпускной будет особенным!

Что входит в праздник:

Безлимитное посещение игрового лабиринта для каждого гостя;

Аниматор на 1 час;

Безлимитное размещение в зоне для отдыха и угощений;

Подарок каждому участнику;

До 15 игр на аппарате.

Дополнительные услуги:

Бумажная дискотека;

Аквагрим;

Пиньята;

Мыльное шоу;

Украшение зоны;

Мастер-класс;

Возможность выбора дополнительных героев.

При заказе второго дополнительного аниматора от 1,5 часов – мастер-класс в подарок!

Какие развлечения ждут ребят в «Джуманджи»:

Скалодром,

Игровой лабиринт,

Горки,

Батуты,

Сухой бассейн,

Воздушные пушки,

Сенсорный стол,

Большая удобная зона для проведения детских праздников.

Кроме того, на 4-м этаже «Гостиного двора» (в зоне фудкорта) расположены игровые аппараты «Джуманджи», в которые юные гости смогут поиграть как просто при посещении ТЦ, так и в рамках своего праздника.

А где можно будет посидеть всем вместе, съесть торт и другие угощения?

В «Джуманджи» подготовили для своих гостей новое пространство, создав все условия для вашего комфортного отдыха. Зона оборудована уютными столиками и диванами. Здесь удобно разместится даже большая компания, места хватит всем! Ребята смогут спокойно полакомиться угощениями, задуть свечи на праздничном торте и просто отдохнуть между весёлыми играми.

Ещё один важный момент: все дети здесь находятся под пристальным присмотром сотрудников. Родители могут не беспокоиться и быть уверенными, что любимому чаду будет весело, комфортно и безопасно.

Доступная цена праздника – ещё один из важных достоинств детского центра «Джуманджи». При этом вы получите неизменно высокое качество каждой детали события!

Детский центр регулярно предлагает для гостей акции и выгодные варианты посещения. Следите за ними в группе ВКонтакте и в Инстаграме.

Добро пожаловать в «Джуманджи» на детский выпускной

— будет весело!

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.



Телефоны для справок: 8 (4872) 30-79-40, 8 (910) 703-59-78.

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