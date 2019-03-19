Сотрудники дома-интерната: О жизни, разочарованиях и любви в 94 года

В интернате — 301 человек, каждый из них со своей, порой очень непростой судьбой. Но они умеют радоваться жизни, смеяться, мечтать.

Сотрудники Первомайского дома-интерната уверены: у их жизнерадостных постояльцев нам всем стоит многому поучиться. А еще они говорят, что у них самая лучшая профессия на свете и они не променяют ее ни на какую другую.

Елена Биятова, директор:

- Я пришла работать в дом-интернат из сферы торговли 15 лет назад, можно сказать, случайно. И потом поняла, что это было судьбоносное решение, оно во многом поменяло меня внутри. Когда ты молод и красив, о старости не задумываешься. Но потом понимаешь, что большая часть человеческой жизни — взрослые годы. Это совсем другие ценности и приоритеты. Работая тут, я еще больше осознала ценность и важность семьи. И поскольку бабушки и дедушки здесь находятся не вместе со своими детьми и внуками, в доме-интернате я хочу создать именно эту семейную атмосферу. Мы не просто соцучреждение, мы дом. Здесь люди живут несколько лет. Поэтому о нашей работе нельзя забыть ни на минуту, это скажет любой сотрудник.

Для меня важно сохранять спокойствие. Все люди разные, кто-то поссорился с соседом, разозлился и пришел пожаловаться на медсестру, другой не любит рыбу и ругает меню. Но несмотря на любые обстоятельства, человека нужно выслушать, найти компромисс. И мне очень приятно, что старики это понимают. Они могут решать разные спорные вопросы внутри, но если кто-то скажет недоброе слово про наш дом-интернат извне, они будут отстаивать его.