Сотрудники дома-интерната: О жизни, разочарованиях и любви в 94 года
19 марта отмечается Всемирный день социальной работы. Накануне профессионального праздника мы поговорили с сотрудниками Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов и узнали, как живут в нем постояльцы.
В интернате — 301 человек, каждый из них со своей, порой очень непростой судьбой. Но они умеют радоваться жизни, смеяться, мечтать.
Сотрудники Первомайского дома-интерната уверены: у их жизнерадостных постояльцев нам всем стоит многому поучиться. А еще они говорят, что у них самая лучшая профессия на свете и они не променяют ее ни на какую другую.
Елена Биятова, директор:
- Я пришла работать в дом-интернат из сферы торговли 15 лет назад, можно сказать, случайно. И потом поняла, что это было судьбоносное решение, оно во многом поменяло меня внутри. Когда ты молод и красив, о старости не задумываешься. Но потом понимаешь, что большая часть человеческой жизни — взрослые годы. Это совсем другие ценности и приоритеты. Работая тут, я еще больше осознала ценность и важность семьи. И поскольку бабушки и дедушки здесь находятся не вместе со своими детьми и внуками, в доме-интернате я хочу создать именно эту семейную атмосферу. Мы не просто соцучреждение, мы дом. Здесь люди живут несколько лет. Поэтому о нашей работе нельзя забыть ни на минуту, это скажет любой сотрудник.
Для меня важно сохранять спокойствие. Все люди разные, кто-то поссорился с соседом, разозлился и пришел пожаловаться на медсестру, другой не любит рыбу и ругает меню. Но несмотря на любые обстоятельства, человека нужно выслушать, найти компромисс. И мне очень приятно, что старики это понимают. Они могут решать разные спорные вопросы внутри, но если кто-то скажет недоброе слово про наш дом-интернат извне, они будут отстаивать его.
Лидия Яхантова, санитарка:
- Я любила помогать людям с детства: во дворе сидела с маленькими детьми, присматривала за ними. Так что в доме-интернате я работаю точно на своем месте. Но и мне бывает сложно. Самое непростое — найти в себе силы и рассказать человеку, где он находится и почему. Не все родственники говорят своим близким, что привезли их в дом престарелых. Бабушки и дедушки надеются, что подлечатся и вернутся домой, но иногда и возвращаться некуда: родственники уже поделили их квартиры между собой. К этому нужно готовить постепенно.
Но со временем наши постояльцы адаптируются, находят и здесь смысл жизни. Они радуются, как дети! Каждая безделушка, которую большинство из нас даже не заметили бы, у них вызывает восторг.
У нас здесь бурная жизнь. Иногда происходят удивительные вещи. Однажды к нам с небольшой разницей во времени поступили бабушка и дедушка.
И оказалось, что в совсем юном возрасте они любили друг друга, но потом жизнь их развела. А здесь они встретились.
Чувства снова вспыхнули, завязались отношения. Наши постояльцы часто сходятся, просят поселить их вместе. И возраст не помеха: влюбленным может быть и 86, и 94!
Татьяна Корзкова, старшая медсестра:
- Как показывает практика, в старости самое главное — чувствовать себя нужным. Когда осознаешь, что тебя любят, появляются силы и желание жить, а деменция отступает. Конечно, характер у всех разный, у каждого свой жизненный опыт. Но мы любим, когда наши старики вредничают. Значит, у них есть желание жить! Одна бабушка каждое утро выстраивала персонал в комнате со стопкой белья в руках. Выбирала лучшее!
А другая обожает, когда с ней здороваются на французском. Ну как отказать в такой прихоти? :)
Каждый наш постоялец — кладезь уникальных историй. Несколько лет назад к нам привезли бабушку, уважаемую, добившуюся успехов в карьере. Она не могла говорить, почти не двигалась. Родственники оставили ее здесь доживать. Бабуля все время лежала, отвернувшись к стенке, а однажды взяла лист бумаги и нацарапала на нем неровным почерком «СПАСИТЕ». Я все сразу поняла. Мы стали каждый день заниматься, и постепенно к бабушке вернулась речь, она начала ходить: сначала неуверенно по комнате, потом по коридорам. И в итоге она восстановилась и вернулась домой, к активной жизни. Разве это не чудо? Такие случаи дают нам силы работать дальше, несмотря на все трудности.
Светлана Киселева, соцработник:
- Моя главная задача — организовать досуг для постояльцев нашего дома. Мы танцуем, поем, мастерим, читаем книги и просто общаемся. В последние годы подход к работе сильно изменился. Раньше главной задачей было удовлетворение только физиологических потребностей: нужно было накормить стариков, одеть, постирать их одежду
Старики обожают фантазировать. Это их любимое занятие. А еще обожают общаться и, как дети, не могут обойтись без тактильного контакта. Во время разговора нужно взять их за руку, приобнять, иногда поцеловать. А еще сделать заслуженный комплимент: наши бабушки те еще модницы, заказывают себе парикмахеров, делают маникюр и педикюр.
Как бы это ужасно ни звучало, первоначальный настрой у всех такой: они приезжают сюда доживать, умирать. И в наших силах показать, что жизнь продолжается! Это преображение происходит на наших глазах: еще пару месяцев назад женщина ни с кем не хотела разговаривать, была в депрессии, а сегодня уже участвует в конкурсе «А ну-ка, бабушки!». Это наше главное вдохновение.
Людмила Цыкорина, врач-терапевт:
- Стать врачом мне посоветовала моя мама, и это был мудрый совет. Еще в студенчестве я давала медицинские советы пожилым соседям, меня знали все местные бабушки. А сейчас на прием ко мне приходят жители дома-интерната пожаловаться на проблемы со здоровьем. И проблемы действительно есть, это пожилые люди, инвалиды с хроническими заболеваниями.
Но начинаешь общаться и понимаешь: важнее лекарств для человека разговор.
Докопаешься до истины, и оказывается, что тяжело человеку не из-за давления, а потому что дочка в отпуск в гости не зовет. Выговорятся на приеме, и становится легче.
За время работы я узнала столько человеческих судеб! Кто-то попадает к нам после издевательств родственников: избивает сын, отнимает деньги, угрожает. Про кого-то забывают дети и внуки, не навещают, не пишут писем. Но даже тогда старики их защищают: говорят, все из-за загруженного графика, много работы. От этих историй иногда сердце сжимается, и свои проблемы кажутся незначительными. Ты понимаешь, насколько ты важен людям. Поэтому я готова идти на работу и днем и ночью, и уверена: моя помощь очень ценна.