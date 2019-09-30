Где круто провести новогодний корпоратив? Пора выбирать!

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Не за горами самый главный зимний праздник – Новый год. Куда отправиться с коллегами, чтобы отметить окончание года? В обзоре Myslo - классные тульские заведения.

«Тургеневъ»

Genatsvale

«Императоръ»

SK Royal Hotel Tula 5*

Gatsby

«Лимон»

Хотите устроить новогодний корпоратив в роскошном месте? Тогда добро пожаловать в ресторан «Тургеневъ»! Это заведение приятно удивит вас своей изысканностью, элегантностью и неповторимостью.

Заведение расположено самом центре Тулы, в историческом здании, построенном в конце XVIII — начале XIX веков, — в одноименном изысканном пятизвездочном бутик-отеле.

Удивительно красивый и роскошный зал, чьи стены, мраморный пол, монументальные светильники, произведения искусства, коллекция старинных бронзовых часов европейских мастеров, делают ресторан «Тургеневъ» идеальным местом для вашего новогоднего корпоратива.

Команда профессиональных поваров приготовит для вашего праздника изысканные авторские блюда европейской и русской кухни. Они понравятся всем гостям без исключения. Ресторан учтет все пожелания своих гостей.

Стоимость новогоднего меню — 3500 рублей с человека. В эту сумму входят:

меню,

напитки,

живая музыка (фортепиано, скрипка, вокал).

В роскошном интерьере можно устроить фотосессию с коллегами. Только представьте, какие яркие фотографии получатся! Самое время обновить свои странички в соцсетях.

Почувствуйте вкус истинной красоты в ресторане: проведите свой новогодний вечер в изысканном интерьере, с доброжелательным персоналом, приятной музыкой и отменной кухней!

Добро пожаловать в ресторан «Тургеневъ»! Спешите заказать столики.

Ресторан «Тургеневъ»

Тула, ул. Тургеневская, 13

8 (4872) 25-97-25 , 8 (963) 939-19-99

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Ресторан-сыроварня Genatsvale Georgia — заведение с настоящей грузинской кухней, расположенный в самом центре Тулы.

Проведите новогодний корпоратив с грузинскими нотками! В меню ресторана вас ждут лучшие блюда Грузии, а также изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус. Перепелиная грудка в маринаде по-грузински, сёмга в соусе сациви, чихиртма (грузинский куриный суп), саж из баранины, курицы или телятины, хачапури по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски, разнообразные домашние сыры, сочные и нежные хинкали…

В зале ресторана, расположенного на втором этаже, уютно разместится большая компания. Здесь вмещается более 170 гостей.

Для небольшого количества человек в Genatsvale для этого есть Каминный или VIP-зал. Это небольшая светлая комната, рассчитанная на 20 гостей. В мягкой зоне можно погреться у камина, а при желании посмотреть кино, слайд-шоу или включить музыку на плазменном экране.

Стоимость новогоднего корпоратива — 3500 рублей с человека. Что входит в эту сумму?

вкуснейшее меню,

живая музыка,

профессиональный ведущий,

крутые конкурсы,

интерактив от Деда Мороза и Снегурочки.

Приглашаем незабываемо провести новогодний корпоратив в Genatsvale!

Также Genatsvale приглашает всех желающих весело встретить Новый год в ресторане. Проведите незабываемо новогоднюю ночь в кругу родных и близких! Стоимость праздника — 5900 рублей с человека. Праздновать Новый год Genatsvale начнет 31 декабря в 20.00, а закончит лишь под утро. Будет круто!

Тула, Красноармейский проспект, 7Б

+7 (4872) 70-20-40

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За окном золотая осень, а это значит, что стремительно приближаются новогодние праздники! Ресторан Гостевого Дома «ИмператорЪ» приглашает туляков повеселиться с коллегами, громко и весело отпраздновать окончание года, незабываемо провести новогодний корпоратив.

Хотите, чтобы ваш рабочий коллектив стал еще более сплоченным? Приезжайте отпраздновать Новый год с коллегами сюда. Вы хорошо поработали в этом году? Так вознаградите за это себя и своих сотрудников!

Вас ждут яркая и насыщенная развлекательная программа, выступление известных тульских артистов, шоуменов, вкуснейшие праздничные блюда и напитки, зимняя сказочная атмосфера во дворике отеля.

Для своего праздника вы можете выбрать один из трех залов ресторана:

«Эрмитаж» вместимостью до 150 персон,

«Бордовый», в котором с удобством разместятся 75 гостей,

«Лазурный», рассчитанный на 35 персон.

К вашим услугам диджей и классная музыка, интерактивный блок от Деда Мороза и Снегурочки, по желанию можно пригласить и фокусника-иллюзиониста.

Всего за 3500 рублей с человека в «Императоре» для вас подготовят:

банкетное меню — праздничные блюда авторской кухни преимущественно русского направления в актуальной современной подаче;

напитки;

праздничную развлекательную программу.

Устройте праздничную фотосессию в изысканных интерьерах Гостевого дома. Это уникальная возможность запечатлеть, какими эффектными, радостными и полными сил вы завершаете этот год!

Новогодний корпоратив в ГД «Императоръ»: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!

Тула, посёлок Октябрьский (Зареченский район), ул. Богучаровская, 2-а

8 (4872) 430−403

imperator-hotel.ru

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Новый год — особенный праздник, который хочется отметить ярко и красиво. Отель SK Royal Tula приглашает отпраздновать новогодние корпоративы на уровне 5*!



Окунитесь в атмосферу волшебства и настоящего веселья! Здесь ваш новогодний праздник будет действительно сказочным.

Превосходное настроение в этот вечер вам подарит один из самых популярных ведущих Тулы. А ещё вас ждёт:

Живая музыка,

Интересные и небанальные конкурсы,

Развлекательная шоу-программа,

Зажигательный танцевальный марафон,

Встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Современный шикарный отель SK Royal Hotel Tula 5*расположен в самом центре Тулы. Сюда будет удобно добраться всем гостям праздника.

Ресторан SK Royal встретит вас вкуснейшими блюдами, безупречным обслуживанием и стильным интерьером. Уже сейчас шеф-повар ресторана разрабатывает специальное новогоднее меню, которое оценят все гости.

В большом зале ресторана удобно разместятся до 140 гостей, а если вам хочется более камерного события вы сможете выбрать один или несколько банкетных залов. А ещё вы сможете расположиться в баре CHECK IN, интерьеры которого позволят провести праздник в стиле лофт.

Зал может занять, как одна компания, так и несколько. Организованы сборные дни: 20, 21, 26, 27 декабря.

Стоимость новогоднего меню — от 2500 руб./персона. Стоимость новогодней программы — 1000 рублей/персона. Оплачивается дополнительно.

Интерьеры SK Royal, созданные известной дизайн-студией, выдержаны в европейском стиле. На корпоративе вы сможете сделать много красивых кадров.

Приглашайте на новогодний праздник в SK Royal коллег и друзей из любых уголков России и зарубежья. Все они смогут комфортно разместиться здесь же, в уютном номере отеля. Здесь можно забронировать номера разной категории и планировки. Кстати, при заказе новогоднего корпоратива, вам подарят 20% скидку на гостиничные услуги!

Корпоратив — это не только застолье! Гости смогут переночевать в отеле, насладиться спокойствием и комфортом, а также провести приятное время в SPA-центре SK Royal.

SK Royal — профессионалы гостеприимства, поэтому ваш новогодний праздник будет подготовлен безупречно в каждой мелочи.

Добро пожаловать на новогодний праздник в SK Royal Hotel Tula 5*!

Тула, ул. Советская, 29

8 (4872) 25-55-51

8 (910) 077-05-76 или 8 (919) 070-43-38 .

sk-royal.ru

sales.tula@sk-royal.ru

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Комплекс Gatsby приглашает к себе в декабре на новогодние корпоративы. Если уж отдыхать ярко и праздновать новый год с коллегами, то в Gatsby!

Три тематические зоны позволят вам отдохнуть именно так, как хочется: зона LOUNGE, КАРАОКЕ и ТАНЦПОЛ.

Вашу компанию от 5 до 100 человек уютно разместят в зоне отдыха: отдельные столы с комфортными диванчиками или фуршетная линия — решать вам!

Для вашего новогоднего стола здесь приготовят любые варианты блюд: от традиционных закусок и разнообразных канапе до специального меню от шеф-повара.

Команда «Гэтсби» готова к любым экспериментам. Выбирайте тематику и для вас всё сделают вкусно и красиво!

В комплексе Gatsby вы сможете танцевать от всей души: отдельный танцпол позволит вам насладиться музыкой и танцами. Команда опытных диджеев не позволит скучать. Просторная сцена с профессиональным звуковым и световым оборудованием вмещает как кавер-группы, так и танцевальные шоу.

В зоне караоке царит своя неповторимая атмосфера, которую создают гости. Пойте с удовольствием!

В Gatsby вы можете заказать для своего новогоднего вечера индивидуальную шоу-программу на любой бюджет. Для удобства клиентов заведение может оформить праздник под ключ! Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Ваша задача — хорошо провести время, а о деталях позаботится команда Gatsby.

В зоне караоке царит своя неповторимая атмосфера, которую создают сам гости. Пойте с удовольствием!

В Gatsby вы можете заказать для своего новогоднего вечера индивидуальную шоу-программу на любой бюджет. Для удобства гостей заведение может оформить праздник под ключ! Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Ваша задача — хорошо провести время, а о деталях позаботится опытная команда Gatsby.

К вашим услугам:

не тривиальная ведущая (официальный голос одной из радиостанций),

интерактивная программа, конкурсы, подарки, поздравления,

Дед Мороз (главный Дед Мороз новогодней столицы России!) и Снегурочка,

вокалистка Евгения Алифанова — «золотой голос» «Гэтсби»,

караоке-дискотека, где главной звездой вечера являются сами гости,

профессиональное звуковое и световое оборудование.

Для клиентов «Гэтсби» подготовил специальное предложение по бару и кухне. Подробности уточняйте в заведении.

Тула, ул. Тургеневская, 9/ул. Советская, 70 (напротив «Гостиного двора»)

8 (4872) 31-24-74

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Ресторан «Лимон» на протяжении многих лет гостеприимно встречает гостей и радует душевной атмосферой и вкусной домашней едой. Коллектив заведения приглашает всех желающих круто отметить новогодний корпоратив! Вас ждет море впечатлений, которые еще долго будут согревать вас зимой.

Уютный и оформленный в новогоднем стиле зал сможет разместить как маленькую компанию, так и большую — до 50 человек.

Меню с каждым клиентом обсуждается персонально. В ресторане «Лимон» угодят каждому гостю. Команда поваров учтёт ваши особые пожелания.

Главный принцип, которым руководствуется «Лимон», — качество.

Меню представлено в основном европейское. Выбирайте свои любимые блюда из классических вариантов и удивляйтесь — пробуйте новые.

Стоимость новогоднего меню — от 2000 рублей с человека.

Посетителей ждет большая новогодняя программа:

ведущая Наталья Гуляева,

конкурсы, игры,

выступление певицы Ольги Холод,

Дед Мороз и Снегурочка,

символ года.

Стоимость новогодней программы — 1000 рублей.

Отметьте Новый год с коллегами в ресторане «Лимон» весело и незабываемо!

Тула, улица Оружейная, 23.

Тел. 8 (4872) 21-83-88 .

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Не знаете, где отметить новогодние праздники с коллективом? Спешите заказать столики в кафе-баре «Тульский жемчуг»! Уютная атмосфера, оформленный в новогоднем стиле зал, качественная музыка и вкусные блюда станут отличными атрибутами вашего праздника. Провести этот вечер интересно и весело вам поможет дружный коллектив заведения.

Для вашего праздника можно выбрать любой из трех уютных залов «Тульского жемчуга». Их вместимость такая:

до 70 человек,

до 40 человек

вип-зал для 10 гостей.

Чем удивит вас кафе-бар «Тульский жемчуг»? Умеренными цены, богатым меню, качественной музыкой и креативной новогодней программой.

Скучно не будет ни одному гостю!

В Новый год каждый человек верит в чудо и волшебство. Именно такая атмосфера и будет царить на протяжении вашего праздника в кафе.

Во время новогоднего корпоратива гостей ждет классная программа, в которую входят:

веселая ведущая,

интересные конкурсы,

выступление Деда Мороза и Снегурочки,

живой звук (песни для вас будут исполнять три певца),

танец живота,

вкусные блюда.

Команда «Тульского жемчуга» обязательно учтет ваши персональные пожелания.

Стоимость новогоднего меню: 2000 рублей с человека.

Не медлите с заказом: звоните в «Тульский жемчуг» уже сейчас! Спешите навстречу сказке и новогоднему волшебству!

Тула, Городской переулок, 17-а

8 (920) 794-29-13, 8 (953)974−60−91, 8 (4872)24−62−02

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