«Фитнес Парк»: один дух – одна команда

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Поговорили с управляющей одного из самых крупных спортивных клубов Тулы о достижениях уходящего года и планах на будущее.

Управляющая спортивного клуба «Фитнес Парк» Евгения Шандрова рассказала. что нового появилось в этом году и какой сюрприз ждет клиентов к Новому году.

— Евгения, каким был этот год для «Фитнес Парка»? Чем особенно гордитесь?

— 2024 год для нас стал успешным. Мы стабильно развивались, учились новому, работали над собой ради комфорта клиентов. Даже не просто клиентов, а настоящих друзей, которые идут с нами рука об руку из года в год, помогают стать лучше.

Существенно расширилась наша партнерская программа. Хочется сказать отдельное спасибо ресторану «Кулинарный цех», Клинике эстетической медицины «Талисия», сети автосалонов «Автокласс», кластеру «Октава», Кклинике «Эксперт», клубу Swimsuprun.

Партнеры играют огромную роль в развитии программы лояльности для клиентов, проведении массовых мероприятий для жителей города, внутренних мероприятий клуба. В этом году мы реализовали множество совместных проектов в рамках реализации полномочий регионального представительства «Национального фитнес-сообщества». Мы от всего сердца благодарим каждого, кто прожил этот год вместе с нами!

— Какие новые направления появились в клубе? Присоединились ли к команде новые тренеры?

— За этот год тренерский состав нашего клуба прошел огромное количество курсов повышения квалификации, благодаря чему мы открыли ряд новых групповых направлений для наших клиентов — Zumba-toning, Aqua -Zumba, FitRock. У нас открылись и функционируют группы обучения плаванию для взрослых Swiming и бойцовский клуб.

— Хотелось бы кого-то выделить?

— Все направления развиваются благодаря усилиям нашего тренерского состава. Не хочется выделять никого, потому что важен каждый, но отдельное спасибо хочется сказать отделам сервиса и продаж. Именно эти люди заботятся о комфорте клиентов и решают возникающие вопросы ежеминутно. Отдельная благодарность нашим незаметным, но от этого не менее важным работникам — инженерно-техническому персоналу и службе клининга — у них самая важная и ответственная работа: благодаря их труду у нас тепло, светло и чисто!

— Вы подготовили подарки для клиентов «Фитнес парка»?

— По традиции к Новому году мы готовим для наших клиентов праздничные мероприятия с призами и подарками и ежегодную акцию «Шар желаний». Раскрывать подробностей не буду, должен же быть новогодний сюрприз!

— Что нас ждет в 2025 году?

— Все настолько спонтанно и непредсказуемо сейчас, но одно знаю точно — мы будем беречь клиентов, уважать партнеров, развивать команду и обязательно станем еще лучше!

Давайте встретим Новый год с энергией и позитивом, полные решимости двигаться вперед!

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Раздумываете, чем порадовать близких в Новый год? Подарить ими возможность обрести тело мечты – абонемент в «Фитнес Парк»!

Регулярные занятия спортом помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и улучшить обмен веществ. Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, что помогает справляться со стрессом и улучшает общее настроение.

«Фитнес Парк» — спортивный клуб, где каждый может найти тренировки по душе. Современное оборудование, разнообразные групповые занятия и профессиональные тренеры создают идеальные условия для поддержания физической формы или спортивных побед. Здесь можно освоить все асаны йоги, растянуть мышцы на пилатесе, поплавать в бассейне, заняться кроссфитом или прокачать тело на тренажерах, а также найти единомышленников, завести новые знакомства, а, быть может, и спутника жизни!

«Фитнес Парк» - идеальный мотиватор для достижения своих целей, будь то похудение, набор мышечной массы или просто поддержание хорошей физической формы. Занимаясь спортом в классном фитнес-зале, вы не только улучшаете свое здоровье, но и наполняете жизнь энергией и позитивом. Спорт — это путь к гармонии тела и духа!

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