На языке мира

Больше тысячи студентов из десятков стран учатся в ТулГУ. И не только. Они узнают Россию дружат, готовят национальные блюда, поют и танцуют. Это в очередной раз подтвердил фестиваль «Все флаги в гости к нам!».

Язык Пушкина

Фестивальной традиции в ТулГУ почти двадцать лет, а иностранных студентов в университете обучают с 1962 года. Тогда в Тульский политех приехали первые восемь студентов из Болгарии, они учились на машиностроительном факультете. А в 1976 году в вузе уже создали деканат по работе с иностранными студентами. Сегодня эту работу ведет Ин­ститут международного образования ТулГУ.

Популярность российского образования не снижается: в крупнейшем вузе Тульской области сегодня обучается больше тысячи молодых людей из семидесяти стран – СНГ, Ближнего Востока и Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Европы.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

Олег Кравченко – Мы ведем большую работу по популяризации россий­ского образования и обучения в Тульском государственном университете. Наши специалисты регулярно участвуют в российских миссиях за рубежом, где представляют наши возможности. Широкий выбор специальностей, современный кампус и, конечно, историческая Тула привлекают студентов со всего мира. Многие слышали о ТулГУ от своих друзей, которые учились или учатся у нас, – это всегда положительные отзывы.

Большинство иностранцев живут в общежитиях вместе с российскими студентами – так они получают необходимую языковую практику, ведь большинство занятий проходит на русском языке. Изучению нашего языка и культуры в ТулГУ уделяют особое внимание: студенты ходят в музеи, вместе с преподавателями отмечают традиционные российские праздники, узнают богатую историю России, знакомятся с произведениями искусства разных времен.

Второй год подряд в ТулГУ проходит международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык глазами иностранцев». В 2024 году в ней участвовали представители восьми российских и одного зарубежного вуза. «Арабская и русская культура: точки соприкосновения», «Языковая и межкультурная коммуникация в сфере туризма», «Африканская культура через танцы», «Приключения француза в России» – вот некоторые темы прозвучавших докладов.

Баво Свалихо Шеку, Сьерра-Леоне:

– Официальный язык моей страны – английский, а русский я начал изучать с нуля, когда приехал в Россию. В ТулГУ хорошая подготовка, поэтому я быстро овладел основными знаниями. Но русский язык очень богатый и сложный, поэтому мне еще многому нужно научиться. Лучше всего в этом помогает классическая русская литература. Наша конференция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – это был великий писатель, его произведения для нас – настоящий учебник русского языка.

Праздник – для всех

Изучая русскую культуру, ино­странцы с удовольствием делятся и своей. Лучше всего начинать знакомство с зарубежьем через кухню – в этом уверено большинство студентов ТулГУ. Они с удовольствием угощают своих соседей по общежитию национальными блюдами, которые сами готовят. А один раз в году увидеть и попробовать гастрономическое великолепие могут все желающие – гости фестиваля «Все флаги в гости к нам!», который в университете проводят с 2006 года.

Ольга Гладкова, директор Института международного образования ТулГУ:

– К фестивалю ребята начинают готовиться чуть ли не за год. Продумывают, что будут готовить, чем удивлять, какие костюмы наденут, какие номера исполнят на концерте. Когда студент только приезжает к нам, ему рассказывают о фестивале, и он тут же погружается в общий процесс подготовки. Это очень объединяет, студенты из разных стран общаются друг с другом, общий язык для них – конечно, русский. На фестивале они с гордостью рассказывают о своих странах и всегда с удовольствием угощают гостей.

Каждое землячество, представители которого учатся в ТулГУ, готовит небольшую выставку предметов культуры и быта своей страны.

Одни показывают портрет лидера государства, другие – предметы религиозного культа, на столе у третьих – небольшие традиционные скульптуры, монеты и даже денежные банкноты.

Переходя от стола к столу, будто путешествуешь по всему миру. Но это только начало яркого путешествия – потом начинается большой концерт. Традиционно вначале студенты из разных стран выносят на сцену флаги своих государств. Красочное шествие приветствуют аплодисментами и восторженными возгласами. Впереди – несколько часов музыки, песен, танцев, стихов, театральных постановок. Здесь нет победителей, а точнее, победители – все участники фестиваля.

В 2024 году форум-фестиваль «Все флаги в гости к нам!» посетили высокие гости: представители посольств Анголы, Танзании, Российско-африканского молодежного альянса, федерального проекта «Приключения иностранцев в России». Все они отметили высокий уровень организации праздника, его большую значимость в деле укрепления дружбы и партнерства нашей страны с другими государ­ствами. И конечно, с удовольствием участвовали во всех активностях.