«Fit-n-go»: фитнес будущего доступен тулякам уже сегодня!

Изнурительные 2-часовые тренировки в спортзале ради красивого и подтянутого тела остались в прошлом. Великолепный результат теперь можно получить всего за 20 минут!

В Туле открылась уникальная студия эффективных тренировок «Fit-n-go». Революционную систему тренировок разработали немецкие специалисты, в ее основу легло многолетнее исследование и многочисленные эксперименты. Уникальный метод электростимуляции мышц в сочетании с физическими нагрузками заменяет многочасовые тренировки в спортзале, сокращая время на фитнес до рекордных 20 минут!

Этого времени вполне достаточно, чтобы заставить лишние килограммы растаять буквально на глазах, подтянуть кожу и избавить от апельсиновой корки. Этот метод сразу полюбился европейцам и теперь семимильными шагами завоевывает признание по всему миру, тем более, что каждое занятие проходит с персональным тренером. Несколько лет назад в Москве открылась первая в России фитнес-студия будущего «Fit-n-go», в ряды ее приверженцев уже встали Алена Водонаева, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анна Хилькевич и другие селебрити. Теперь революционная система тренировок доступна и тулякам!

Как это работает

Сэкономить приличное количество времени и при этом получить рельефное подтянутое тело — идея заманчивая, поэтому я, корреспондент портала Myslo Юлия Гришина, решила испытать чудодейственный метод на себе. Сразу оговорюсь, что в спортзалах я гость редкий, и моя физическая подготовка оставляет желать лучшего. Перед тренировкой я заполнила очень подробную анкету, помимо общей информации о возрасте, росте, весе и т. д. большой раздел ее посвящен вопросам состояния здоровья: аллергии, противопоказания, хронические заболевания и т. д.

После отправляюсь переодеваться в душевую. К слову сказать, там есть все — от полотенец и фена до средств для снятия макияжа и одноразовых шлепанец.

Тренировки проходят в специальном костюме-жилете, который надевается поверх хлопкового. Его тоже выдают в центре, а после каждой тренировки тщательнейшим образом дезинфицируют.

Стоя перед зеркалом в жилете, больше напоминающем скафандр, чувствую себя одновременно Жаком Ивом Кусто и Ларой Крофт.

В жилет встроены специальные электроды, уходящие в пауэрбокс и контролирующиеся с планшета специальной программой.

Перед началом тренировки их смачивают водой и в течение нескольких минут настраивают.

Всего существует несколько различных программ:

Силовая тренировка (базового и продвинутого уровня);

Кардиотренировка;

Лимфодренажный массаж.

Каждый режим настраивается индивидуально, в зависимости от физической подготовки и общего состояния здоровья.

Сама тренировка делится на несколько частей. Сюда входят и различные упражнения и работа с гантелями и прочим спортинвентарем...

...и попытка удержать баланс на полусфере (в моем случае попытка крайне робкая!).

В процессе тренировки одновременно задействованы 95% всех мышц. При такой нагрузке даже элементарные движения даются с трудом, зато и результат не заставит себя долго ждать.

Казалось бы, всего 20 минут, но ощущение складывается, как будто я занималась на тренажерах как минимум часа 3!

Мои впечатления от тренировки разделила Наталья Герасимова. Во время занятий импульсы идут непрерывно на все зоны, но ощущаются по-разному, в зависимости от того, какие мышцы нагружены в данный момент. Поэтому через 5 минут Наташу можно было выжимать:

- Жарко! Тяжело! Я не думала, что ощущения будут, как на полноценной тренировке!

Для Натальи тренер выбрала упражнения на степ-платформе, приседания с утяжелением и без него,

нагрузку на руки и плечи с гантелями и бодибаром,

прыжки на скакалке и нагрузку на пресс.

Повторов немного, все кажется легким, но при этом все тело работает!

- Тренировка со стороны казалась простой – элементарные движения, небольшая нагрузка, но уже после первых упражнений пот лился градом, а в мышцах чувствовалось напряжение и усталость. Никогда не думала, что электростимуляция может быть так ощутима! После занятия мне казалось, что три я часа отпахала на тренажерах, а в следующие дни все тело болело, как после обычной тренировки в зале. И это всего за 20 минут! Потрясающе! Удобно, что после занятия можно принять душ, в котором есть все необходимое, вплоть до молочка для тела, средств для снятия макияжа и других женских штучек, - говорит Наталья.

Мария Пильникова, тренер фитнес-ситудии «Fit-n-go»:

Мария Пильникова - Залог красивого здорового тела — это не только физические нагрузки, но и правильное питание. Что же касается EMS-тренировок, то по степени нагрузки на мышцы они сравнимы с полноценными 2-часовыми тренировками в спортзале. При сбалансированном подходе и современных технологиях, позволяющих сократить время занятий до 20 минут, можно получить желаемый рельеф всего за месяц занятий.

Еще один приятный бонус для посетителей фитнес-студии «Fit-n-go» — детский уголок. Крайне полезная вещь для родителей с маленькими детьми, которые хотят привести в порядок свое тело. Пока взрослые занимаются, малыш рисует и играет в свое удовольствие под присмотром администратора фитнес-студии.

И на этом приятные бонусы не заканчиваются — в «Fit-n-go» постоянно действуют системы лояльности для своих клиентов. Так, если вы решите прийти на тренировку вместе с подругой, то получите скидку на абонемент 20%.

И внимание - акция! Летний безлимит! Абонемент на все лето с неограниченным количеством посещений!

Студия эффективных тренировок FIT-N-GO

Тула, ул. Свободы, 11, тел.: 79-07-51.

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