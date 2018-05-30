Где в Туле почистить ковер, одеяло и одежду

Если вы не собираетесь в отпуск, задумайтесь об обустройстве своей квартиры. Новый интерьер с обложек журналов или просторные пластиковые окна - почему бы нет? Лето - самое время для ваших смелых желаний.

Сеть химчисток «Диана»

«Диана» - распространенная по всей России сеть химчисток. Она на рынке услуг 25 лет и за это время завоевала любовь и доверие миллионов клиентов.

В Туле работают три химчистки, выполняющие широкий спектр профессиональных услуг:

чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней);

(деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней); чистка обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклей и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Таким образом, к вам обувь возвращается практически новой;

чистка аксессуаров . Специалисты химчистки могут вернуть первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;

. Специалисты химчистки могут вернуть первозданный вид практически любому кожаному аксессуару; чистка предметов домашнего интерьера - штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Самостоятельно подобрать правильный способ обработки сложно, да и рискованно. Поэтому надежнее довериться профессионалам «Дианы»: они используют эффективные, но в то же время экологически чистые гипоаллергенные препараты;

- штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Самостоятельно подобрать правильный способ обработки сложно, да и рискованно. Поэтому надежнее довериться профессионалам «Дианы»: они используют эффективные, но в то же время экологически чистые гипоаллергенные препараты; мелкий ремонт. В «Диане» понимают: укреплять швы, восстанавливать петли, пришивать пуговицы – дело не сложное, но оно требует времени, которого, увы, всегда не хватает. Избавьте себя от этих забот и доверьте их тем, кто умеет и любит шить. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженые места – в общем, легко исправят любой дефект на одежде.

биочистка меха - бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав;

- бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав; крашение текстиля - равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;

- равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий; бронирование мехового холодильника . В «Диане» вы можете оставить на хранение меховые изделия. Здесь не только почистят вашу шубу, но и сохранят ее в комфортных условиях, соблюдая оптимальную температуру и влажность;

. В «Диане» вы можете оставить на хранение меховые изделия. Здесь не только почистят вашу шубу, но и сохранят ее в комфортных условиях, соблюдая оптимальную температуру и влажность; озонирование - технология обработки изделий с применением газа озона;

- технология обработки изделий с применением газа озона; персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа - всего 14 дней;

Срок выполнения заказа - всего 14 дней; ручное удаление пилинга («катышков»).

В химчистках «Диана» постоянно действуют выгодные предложения. Так, например, вы можете использовать купон на скидку (он находится на сайте химчистки), распечатать, предъявить его на любом приемном пункте сети химчисток «Диана» и получить скидку на услуги. С полным перечнем акций вы можете ознакомиться здесь.

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Тула, Калужское шоссе, 1-а Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ "Макси") Тула, ул. Советская, 48 (ТРЦ "Гостиный двор") Cделайте заказ по телефону: 8 800 200-82-27 с 8:00 до 23:00

Еврохимчистка

Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 13 лет. За это время компания зарекомендовала себя как надежный партнер среди тысяч клиентов высоким качеством работы, доступными ценами и современными технологиями.

В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:

все текстильные изделия;

вечерние и свадебные платья;

одежду из шерсти и шёлка;

лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;

пуховики;

кожаные и замшевые вещи;

изделия из меха и дублёнки;

сорочки (стирка);

постельное бельё (стирка);

сумки;

обувь;

подушки;

одеяла и пледы;

шторы;

мебельные и автомобильные чехлы, и многое-многое другое.

Полный список услуг и цены смотрите здесь. Все цены, указанные в прайсе — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.

Срок исполнения услуги - 24 часа, без доплаты за срочность.

«Еврохимчистка» - надежный вариант привести ваши вещи в идеальное состояние. Работа здесь проводится на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.

Почему именно «Еврохимчистка» ?

Ваши вещи приобретут чистоту и свежесть без повреждения волокон ткани и поверхностей, этой химчистке можно доверить даже самые дорогую одежду и аксессуары. Персонал высокого класса подготовки. Все ведущие специалисты обязательно ежегодно проходят обучение и стажировку у лучших европейских мастеров. Постоянное развитие и совершенствование своих услуг и открытие новых направлений. Многолетний опыт и отличная репутация. Опыт и репутацию нельзя купить, но можно приобрести. Это гордость коллектива «Еврохимчистки». Компания «Еврохимчистка» получила награду — «Тульский бренд — 2016».

Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные слуги для юридических лиц. «Еврохимчистка»постоянно проводит акции. Сейчас действует следующее предложение: скидка 15 % на чистку всех джемперов и свитеров! Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика), 8 (4872) 28-25-20. Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР») 8 (915) 695-90-30. Тула, Красноармейский проспект, 7-б 8 (915) 695-90-20. Тула, улица Советская, 70 8 (910) 949-56-01. Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»). Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»). Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты») 8 (915) 695-90-50. Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»). Тула, проспект Ленина, 119 (трамвайная ост. «Дом быта») 8 (4872) 35-99-29. Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР») –временно, до 01 августа не работает. 8 (919) 071-01-93. Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»). Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»). Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж). euro-clean.su

Евроклининг

Почти 10 лет работы компании «Евроклининг» в Туле сделали ее одной из самых востребованных среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются и физические, и юридические лица. А все потому, что компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.

Услуги компании «Евроклининг»:

Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.

Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.

Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.

Уборка офисов.

Мойка окон и фасадов зданий.

Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.

Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.

Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.

Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.

Размывка и уборка наливных полов.

В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

Доверьте «Евроклининг» чистоту и свежесть ваших вещей и мебели!

Тула, улица Пирогова 30

8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

Мойка ковров в Туле

За более 5 лет работы в Туле «Мойка ковров» наработала солидный опыт чистки всех видов напольных покрытий и текстильных изделий. Туляки выбирают компанию за профессионализм сотрудников, оперативное выполнение заказов и использование современного оборудования и технологий.

«Мойка ковров» - это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть всё необходимое для проведения разного вида работ:

Отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий; Профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды; Различные методы чистки на разных видах покрытий.

Услуги:

Мойка ковров и ковровых покрытий;

Стирка пледов и одеял,;

Стирка верхней одежды;

Чистка чехлов, колясок;

Чистка напольных покрытий;

Уборка после ремонта.

Чистка мягкой мебели .

Про чистку мебели хочется сказать отдельно. Дело в том, что в Туле такую услугу предлагают далеко не все компании. Специалисты «Чистки ковров» быстро и качественно приведут в порядок ваши кресла, диваны или матрасы.

«Чистка ковров» регулярно проводит акции для любимых клиентов. Чтобы быть в курсе всех выгодных предложений, следите за новостями на сайте компании.

Создайте уют в вашем доме с услугами компании «Мойка ковров»!

Тула, ул. Кирова, 159

8 (902) 845-44-45, 8 (4872) 41-73-11, 8 (4872) 41-94-31

alper71.ru