Где в Туле почистить ковер, одеяло и одежду
Если вы не собираетесь в отпуск, задумайтесь об обустройстве своей квартиры. Новый интерьер с обложек журналов или просторные пластиковые окна - почему бы нет? Лето - самое время для ваших смелых желаний.
Сеть химчисток «Диана»
«Диана» - распространенная по всей России сеть химчисток. Она на рынке услуг 25 лет и за это время завоевала любовь и доверие миллионов клиентов.
В Туле работают три химчистки, выполняющие широкий спектр профессиональных услуг:
- чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней);
- чистка обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклей и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Таким образом, к вам обувь возвращается практически новой;
- чистка аксессуаров. Специалисты химчистки могут вернуть первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;
- чистка предметов домашнего интерьера - штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Самостоятельно подобрать правильный способ обработки сложно, да и рискованно. Поэтому надежнее довериться профессионалам «Дианы»: они используют эффективные, но в то же время экологически чистые гипоаллергенные препараты;
- мелкий ремонт. В «Диане» понимают: укреплять швы, восстанавливать петли, пришивать пуговицы – дело не сложное, но оно требует времени, которого, увы, всегда не хватает. Избавьте себя от этих забот и доверьте их тем, кто умеет и любит шить. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженые места – в общем, легко исправят любой дефект на одежде.
- биочистка меха - бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав;
- крашение текстиля - равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;
- бронирование мехового холодильника. В «Диане» вы можете оставить на хранение меховые изделия. Здесь не только почистят вашу шубу, но и сохранят ее в комфортных условиях, соблюдая оптимальную температуру и влажность;
- озонирование - технология обработки изделий с применением газа озона;
- персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа - всего 14 дней;
- ручное удаление пилинга («катышков»).
В химчистках «Диана» постоянно действуют выгодные предложения. Так, например, вы можете использовать купон на скидку (он находится на сайте химчистки), распечатать, предъявить его на любом приемном пункте сети химчисток «Диана» и получить скидку на услуги. С полным перечнем акций вы можете ознакомиться здесь.
Сейчас в химчистках «Диана» действует акция. Чтобы получить скидку, вам нужно просто распечатать купон с сайта компании и показать его специалисту в химчистке. С «Дианой» уход за любыми вещами становится проще и доступнее!
Еврохимчистка
Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 13 лет. За это время компания зарекомендовала себя как надежный партнер среди тысяч клиентов высоким качеством работы, доступными ценами и современными технологиями.
В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:
- все текстильные изделия;
- вечерние и свадебные платья;
- одежду из шерсти и шёлка;
- лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;
- пуховики;
- кожаные и замшевые вещи;
- изделия из меха и дублёнки;
- сорочки (стирка);
- постельное бельё (стирка);
- сумки;
- обувь;
- подушки;
- одеяла и пледы;
- шторы;
- мебельные и автомобильные чехлы, и многое-многое другое.
Полный список услуг и цены смотрите здесь. Все цены, указанные в прайсе — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.
Срок исполнения услуги - 24 часа, без доплаты за срочность.
«Еврохимчистка» - надежный вариант привести ваши вещи в идеальное состояние. Работа здесь проводится на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.
Почему именно «Еврохимчистка» ?
- Ваши вещи приобретут чистоту и свежесть без повреждения волокон ткани и поверхностей, этой химчистке можно доверить даже самые дорогую одежду и аксессуары.
- Персонал высокого класса подготовки. Все ведущие специалисты обязательно ежегодно проходят обучение и стажировку у лучших европейских мастеров.
- Постоянное развитие и совершенствование своих услуг и открытие новых направлений.
- Многолетний опыт и отличная репутация. Опыт и репутацию нельзя купить, но можно приобрести. Это гордость коллектива «Еврохимчистки».
- Компания «Еврохимчистка» получила награду — «Тульский бренд — 2016».
Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные слуги для юридических лиц.
«Еврохимчистка»постоянно проводит акции. Сейчас действует следующее предложение:
скидка 15 % на чистку всех джемперов и свитеров!
Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика),
8 (4872) 28-25-20.
Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР») 8 (915) 695-90-30.
Тула, Красноармейский проспект, 7-б 8 (915) 695-90-20.
Тула, улица Советская, 70 8 (910) 949-56-01.
Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»).
Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»).
Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты») 8 (915) 695-90-50.
Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»).
Тула, проспект Ленина, 119 (трамвайная ост. «Дом быта»)
8 (4872) 35-99-29.
Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР») –временно, до 01 августа не работает. 8 (919) 071-01-93.
Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»).
Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»).
Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж).
Евроклининг
Почти 10 лет работы компании «Евроклининг» в Туле сделали ее одной из самых востребованных среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются и физические, и юридические лица. А все потому, что компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.
Услуги компании «Евроклининг»:
- Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.
- Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.
- Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.
- Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.
- Уборка офисов.
- Мойка окон и фасадов зданий.
- Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.
- Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.
- Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.
- Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.
- Размывка и уборка наливных полов.
В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.
Доверьте «Евроклининг» чистоту и свежесть ваших вещей и мебели!
Тула, улица Пирогова 30
8 (4872)71−11−12
Мойка ковров в Туле
За более 5 лет работы в Туле «Мойка ковров» наработала солидный опыт чистки всех видов напольных покрытий и текстильных изделий. Туляки выбирают компанию за профессионализм сотрудников, оперативное выполнение заказов и использование современного оборудования и технологий.
«Мойка ковров» - это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть всё необходимое для проведения разного вида работ:
- Отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;
- Профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;
- Различные методы чистки на разных видах покрытий.
Услуги:
- Мойка ковров и ковровых покрытий;
- Стирка пледов и одеял,;
- Стирка верхней одежды;
- Чистка чехлов, колясок;
- Чистка напольных покрытий;
- Уборка после ремонта.
- Чистка мягкой мебели .
Про чистку мебели хочется сказать отдельно. Дело в том, что в Туле такую услугу предлагают далеко не все компании. Специалисты «Чистки ковров» быстро и качественно приведут в порядок ваши кресла, диваны или матрасы.
«Чистка ковров» регулярно проводит акции для любимых клиентов. Чтобы быть в курсе всех выгодных предложений, следите за новостями на сайте компании.
Создайте уют в вашем доме с услугами компании «Мойка ковров»!
Тула, ул. Кирова, 159
8 (902) 845-44-45, 8 (4872) 41-73-11, 8 (4872) 41-94-31