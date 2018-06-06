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Топ бьюти-процедур для подготовки к путешествию

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Топ бьюти-процедур для подготовки к путешествию

Обзор услуг, которые предлагают тульские студии красоты в этом летнем сезоне. 

Мы продолжаем рассказывать о тульских салонах красоты, мастера которых приготовили всё разнообразие современных бьюти-услуг к этому летнему сезону, от стрижки и окрашивания волос, до эпиляции, и процедур для бровей и ресниц. 

 

Ирис, салон красоты

«Ирис» — это не просто «салон красоты». Это философия сервиса и высокого уровня каждой услуги.

Специалисты салона «Ирис»:

  • Победители проекта «Битва салонов» телеканала «Пятница».
  • Финалисты проекта «Top Salon Estel».
  • Обладатели 12 летнего опыта в своей сфере.

За прошедший 2017 год стилисты и nail мастера команды:

  • Прошли 46 колористических курсов обучения;
  • Прошли 24 тренинга по сервису и коммуникациям;
  • Прошли 12 обучений по маникюру, наращиванию ресниц, архитектуре бровей;
  • Были студентами самой известной в России и Европе школы точных геометрических стрижек INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEM UKSUSOFF;
  • Выполнили 1868 окрашиваний;
  • Сделали 1484 женских стрижек, и постригли 170 чёлок;
  • Выполнили 662 процедуры восстановления волос со стрижкой горячими ножницами;
  • Выполнили 2397 раз услугу Маникюр, 579 раз Педикюр.

В салоне «Ирис» работают мастера цвета и формы. Приходя сюда, вы получите:

  • Всегда заботу и безупречный сервис
  • Полную ответственность мастера, за все, что происходит в салоне
  • Только самые бережные техники окрашивания
  • Возможность провести окрашивание с защитой волос
  • Тот самый ваш идеальный Блонд — который вы везде искали
  • Высокий уровень контроля на всех этапах стерилизации инструмента
  • Возможность почувствовать себя Королевой в креслах — тронах на педикюре
  • Возможность сберечь свое время, выполнив услугу Маникюр-Педикюр, выполняемую в 4 руки одновременно
  • И это еще не всё…

Получи специальные условия на летние услуги по промокоду «СЛОБОДА»!

Горячая новинка этого сезона Маникюр с покрытием + Педикюр с покрытием — одновременно — всего за 2490 руб.

Стрижка горячими ножницами + процедура ухода за волосами THERMOKERATIN — за 900 руб.

Галерея
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 1
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 2
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 3
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 4
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 5
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 6
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 7
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 8
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 9
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 10
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 11
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 12
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 13
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 14
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 15
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 16
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 17
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 18
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 19
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 20
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 21
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 22
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 23
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 24
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 25
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 26
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 27
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Тула, проспект Ленина, 50
+7 (910) 555-89-45 (волосы)

Тула, пересечение проспекта Ленина, 30 и Каминского 23
+7 (999) 797-09-15 (ногти, брови, ресницы)

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Нектарин, студия депиляции

Профессиональная студия депиляции «Нектарин» уже второй год работает в Туле, а её основатели и специалисты работают в этой индустрии уже седьмой год. Вас ждут опытные мастера, передовое оснащение и высокие стандарты качества. Здесь вам помогут избавиться от нежелательных волос на теле, а все процедуры проходят комфортно, безопасно.

Если вы устали каждый день избавляться от нежелательных волос с помощью бритвы — просто запишитесь в «Нектарин», и получите ощущение гладкости шелка и чувство комфорта надолго. На ногах после шугаринга волосы не растут 2−3 недели, а в зоне бикини 2−4 недели!

Вы спокойно можете поехать на море, и не брать с собой бритву, потому что 2 недели вы будете совершенно гладкими!

В студии «Нектарин» вам предложат несколько вариантов удаления волос:

  • Шугаринг,
  • Восковая эпиляция,
  • Плёночный воск,
  • Гель,
  • Лазерная эпиляция,
  • Электроэпиляция.

4 плюса шугаринга:

  1. При сахарной эпиляции не бывает царапин и порезов, вросших волосков или раздражения.
  2. Волосы удаляются с корнем, что гарантирует продолжительный эффект от 3 до 5 недель.
  3. Не надо ежедневно задумываться о внешнем виде ног, рук, зоны бикини и подмышечных впадин.
  4. Отрастающие волосы — мягкие и более тонкие.

Во время процедуры мастер посоветует вам косметику для ухода за кожей после эпиляции дома. Кроме того, в студии вы сможете приобрести множество качественных средств для поддержания красоты и ежедневного ухода за кожей и волосами.

В студии «Нектарин» безопасность клиентов — прежде всего. Все инструменты обязательно проходят полный курс очистки, дезинфекции и стерилизации. Мастера работают в спец. одежде, перчатках и маске. При работе используются только одноразовые салфетки. В кабинетах ежедневно проводится тщательная уборка.

 

Кроме эпиляции в «Нектарине» делают наращивание ресниц, а также архитектуру и окрашивание бровей.

Приходите в студию «Нектарин» за красотой и свободой!

Галерея
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 1
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 2
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 3
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 4
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 5
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 6
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 7
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 8
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 9
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 10
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 11
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 12
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 13
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 14
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 15
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 16
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 17
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 18
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 19
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Тула, ул. Пузакова, 25
Онлайн запись: n22570.yclients.com
Телефон: 8 (930) 799-91-07

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Brow bar BE, сеть студий

Brow bar BE — первая и на сегодня единственная в Туле экспресс-студия красоты в формате brow bar.

Вас приглашает дружная команда профессионалов и экспертов в области дизайна и архитектуры бровей, а также макияжа, создания вечерних и свадебных образов.

Brow bar BE работает только на качественной, профессиональной косметике и материалах, применяя новейшие, трендовые методики, а также собственные авторские техники. Собственные авторские разработки позволили руководителю студии Екатерине Ивановой создать школу креативного искусства Brow bar BE school, выпускниками которой стали уже более сотни востребованных бровистов и визажистов.

Какие услуги вам предложат в студии Brow bar BE

Barbie's Look

  • Ламинирование ресниц Yumi Lashes
  • Ботокс ресниц
  • Ламинирование бровей Yumi Lashes
  • Индивидуальный дизайн и архитектура бровей
  • Окрашивание бровей по технологии Brow bar BE
  • Окрашивание бровей стойкой ХНОЙ
  • Окрашивание бровей перманентной краской
  • Осветление бровей
  • Brow Make Up

Ботокс для ресниц — самый удачный вариант для лета, удобный на отдыхе.

Вы получите эффект нарощенных волос без вреда для ресниц. Кроме того процедура убирает расслоенность, и придаст вашим ресницам подкрученность и объём. Результат смотрится очень естественно, и в то же время, подчёркивает все преимущества вашего лица. Это сэкономит ваше время, и вы будете уверенны в себе каждую минуту.

Кроме того, специалисты студии рекомендуют вам перед отпуском прийти на архитектуру и окрашивание бровей. Вы будете уверены в себе во время поездки на все сто!

SPA for Barbie

  • Скраб для бровей
  • Патчи под глаза «эффект photoshop»
  • Парафиновое spa «ручки Barbie»
  • Sugar live
  • Биоэпиляция лица (щеки, область над верхней губой, пушковый волос над бровями, зона роста волос)

Barbie's lashes

  • Окрашивание ресниц стойкой хной
  • Окрашивание ресниц перманентной краской
  • Окрашивание ресниц sensitive для чувствительной кожи

Hello Ken

  • Мужская коррекция бровей
  • Spa set for man (скраб для бровей, патчи «эффект photoshop», коррекция бровей)
  • Биоэпиляция лица
  • Парафиновое spa для рук

Makeup

  • Бизнес макияж
  • Дневной макияж «Романтический образ»
  • Вечерний макияж

Hairstyle

  • Укладка
  • Образ невесты

В подарок к процедуре архитектура и окрашивание бровей вы сможете выбрать одну из услуг: Патчи под глаза с эффектом Photoshop, Окрашивание ресниц, Spa-процедура для рук.

При записи через сайт вы получите скидку 10% на все услуги!

И не забывайте — красоту можно дарить! Вашим подругам, сёстрам, мамам и даже бабушкам придётся по душе профессиональный макияж и укладка, идеальные брови и ресницы. Мужчин, которые следят за собой, также можно порадовать таким подарком. Выбирайте подарочный сертификат на любую сумму и услугу!

Галерея
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 1
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 2
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 3
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 4
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 5
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 6
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 7
Будьте неотразимы и уверенны: услуги для красоты к лету, Фото: 8
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Тула, ул. Советская, 47, 4 этаж (ТЦ «Гостиный двор»)
+7 (953) 955-55-44

Тула, ул. Пролетарская, 2, 2 этаж (ТЦ «Макси»)
+7 (929) 07−08−500

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