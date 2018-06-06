Топ бьюти-процедур для подготовки к путешествию
Обзор услуг, которые предлагают тульские студии красоты в этом летнем сезоне.
Мы продолжаем рассказывать о тульских салонах красоты, мастера которых приготовили всё разнообразие современных бьюти-услуг к этому летнему сезону, от стрижки и окрашивания волос, до эпиляции, и процедур для бровей и ресниц.
Ирис, салон красоты
«Ирис» — это не просто «салон красоты». Это философия сервиса и высокого уровня каждой услуги.
Специалисты салона «Ирис»:
- Победители проекта «Битва салонов» телеканала «Пятница».
- Финалисты проекта «Top Salon Estel».
- Обладатели 12 летнего опыта в своей сфере.
За прошедший 2017 год стилисты и nail мастера команды:
- Прошли 46 колористических курсов обучения;
- Прошли 24 тренинга по сервису и коммуникациям;
- Прошли 12 обучений по маникюру, наращиванию ресниц, архитектуре бровей;
- Были студентами самой известной в России и Европе школы точных геометрических стрижек INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEM UKSUSOFF;
- Выполнили 1868 окрашиваний;
- Сделали 1484 женских стрижек, и постригли 170 чёлок;
- Выполнили 662 процедуры восстановления волос со стрижкой горячими ножницами;
- Выполнили 2397 раз услугу Маникюр, 579 раз Педикюр.
В салоне «Ирис» работают мастера цвета и формы. Приходя сюда, вы получите:
- Всегда заботу и безупречный сервис
- Полную ответственность мастера, за все, что происходит в салоне
- Только самые бережные техники окрашивания
- Возможность провести окрашивание с защитой волос
- Тот самый ваш идеальный Блонд — который вы везде искали
- Высокий уровень контроля на всех этапах стерилизации инструмента
- Возможность почувствовать себя Королевой в креслах — тронах на педикюре
- Возможность сберечь свое время, выполнив услугу Маникюр-Педикюр, выполняемую в 4 руки одновременно
- И это еще не всё…
Получи специальные условия на летние услуги по промокоду «СЛОБОДА»!
Горячая новинка этого сезона Маникюр с покрытием + Педикюр с покрытием — одновременно — всего за 2490 руб.
Стрижка горячими ножницами + процедура ухода за волосами THERMOKERATIN — за 900 руб.
Тула, проспект Ленина, 50
Тула, пересечение проспекта Ленина, 30 и Каминского 23
Нектарин, студия депиляции
Профессиональная студия депиляции «Нектарин» уже второй год работает в Туле, а её основатели и специалисты работают в этой индустрии уже седьмой год. Вас ждут опытные мастера, передовое оснащение и высокие стандарты качества. Здесь вам помогут избавиться от нежелательных волос на теле, а все процедуры проходят комфортно, безопасно.
Если вы устали каждый день избавляться от нежелательных волос с помощью бритвы — просто запишитесь в «Нектарин», и получите ощущение гладкости шелка и чувство комфорта надолго. На ногах после шугаринга волосы не растут 2−3 недели, а в зоне бикини 2−4 недели!
Вы спокойно можете поехать на море, и не брать с собой бритву, потому что 2 недели вы будете совершенно гладкими!
В студии «Нектарин» вам предложат несколько вариантов удаления волос:
- Шугаринг,
- Восковая эпиляция,
- Плёночный воск,
- Гель,
- Лазерная эпиляция,
- Электроэпиляция.
4 плюса шугаринга:
- При сахарной эпиляции не бывает царапин и порезов, вросших волосков или раздражения.
- Волосы удаляются с корнем, что гарантирует продолжительный эффект от 3 до 5 недель.
- Не надо ежедневно задумываться о внешнем виде ног, рук, зоны бикини и подмышечных впадин.
- Отрастающие волосы — мягкие и более тонкие.
Во время процедуры мастер посоветует вам косметику для ухода за кожей после эпиляции дома. Кроме того, в студии вы сможете приобрести множество качественных средств для поддержания красоты и ежедневного ухода за кожей и волосами.
В студии «Нектарин» безопасность клиентов — прежде всего. Все инструменты обязательно проходят полный курс очистки, дезинфекции и стерилизации. Мастера работают в спец. одежде, перчатках и маске. При работе используются только одноразовые салфетки. В кабинетах ежедневно проводится тщательная уборка.
Кроме эпиляции в «Нектарине» делают наращивание ресниц, а также архитектуру и окрашивание бровей.
Приходите в студию «Нектарин» за красотой и свободой!
Тула, ул. Пузакова, 25
Онлайн запись: n22570.yclients.com
Телефон: 8 (930) 799-91-07
Brow bar BE, сеть студий
Brow bar BE — первая и на сегодня единственная в Туле экспресс-студия красоты в формате brow bar.
Вас приглашает дружная команда профессионалов и экспертов в области дизайна и архитектуры бровей, а также макияжа, создания вечерних и свадебных образов.
Brow bar BE работает только на качественной, профессиональной косметике и материалах, применяя новейшие, трендовые методики, а также собственные авторские техники. Собственные авторские разработки позволили руководителю студии Екатерине Ивановой создать школу креативного искусства Brow bar BE school, выпускниками которой стали уже более сотни востребованных бровистов и визажистов.
Какие услуги вам предложат в студии Brow bar BE
Barbie's Look
- Ламинирование ресниц Yumi Lashes
- Ботокс ресниц
- Ламинирование бровей Yumi Lashes
- Индивидуальный дизайн и архитектура бровей
- Окрашивание бровей по технологии Brow bar BE
- Окрашивание бровей стойкой ХНОЙ
- Окрашивание бровей перманентной краской
- Осветление бровей
- Brow Make Up
Ботокс для ресниц — самый удачный вариант для лета, удобный на отдыхе.
Вы получите эффект нарощенных волос без вреда для ресниц. Кроме того процедура убирает расслоенность, и придаст вашим ресницам подкрученность и объём. Результат смотрится очень естественно, и в то же время, подчёркивает все преимущества вашего лица. Это сэкономит ваше время, и вы будете уверенны в себе каждую минуту.
Кроме того, специалисты студии рекомендуют вам перед отпуском прийти на архитектуру и окрашивание бровей. Вы будете уверены в себе во время поездки на все сто!
SPA for Barbie
- Скраб для бровей
- Патчи под глаза «эффект photoshop»
- Парафиновое spa «ручки Barbie»
- Sugar live
- Биоэпиляция лица (щеки, область над верхней губой, пушковый волос над бровями, зона роста волос)
Barbie's lashes
- Окрашивание ресниц стойкой хной
- Окрашивание ресниц перманентной краской
- Окрашивание ресниц sensitive для чувствительной кожи
Hello Ken
- Мужская коррекция бровей
- Spa set for man (скраб для бровей, патчи «эффект photoshop», коррекция бровей)
- Биоэпиляция лица
- Парафиновое spa для рук
Makeup
- Бизнес макияж
- Дневной макияж «Романтический образ»
- Вечерний макияж
Hairstyle
- Укладка
- Образ невесты
В подарок к процедуре архитектура и окрашивание бровей вы сможете выбрать одну из услуг: Патчи под глаза с эффектом Photoshop, Окрашивание ресниц, Spa-процедура для рук.
При записи через сайт вы получите скидку 10% на все услуги!
И не забывайте — красоту можно дарить! Вашим подругам, сёстрам, мамам и даже бабушкам придётся по душе профессиональный макияж и укладка, идеальные брови и ресницы. Мужчин, которые следят за собой, также можно порадовать таким подарком. Выбирайте подарочный сертификат на любую сумму и услугу!
Тула, ул. Советская, 47, 4 этаж (ТЦ «Гостиный двор»)
+7 (953) 955-55-44
Тула, ул. Пролетарская, 2, 2 этаж (ТЦ «Макси»)
+7 (929) 07−08−500