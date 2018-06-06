Топ бьюти-процедур для подготовки к путешествию

Обзор услуг, которые предлагают тульские студии красоты в этом летнем сезоне.

Мы продолжаем рассказывать о тульских салонах красоты, мастера которых приготовили всё разнообразие современных бьюти-услуг к этому летнему сезону, от стрижки и окрашивания волос, до эпиляции, и процедур для бровей и ресниц.

Ирис, салон красоты

«Ирис» — это не просто «салон красоты». Это философия сервиса и высокого уровня каждой услуги.

Специалисты салона «Ирис»:

Победители проекта «Битва салонов» телеканала «Пятница».

Финалисты проекта «Top Salon Estel».

Обладатели 12 летнего опыта в своей сфере.

За прошедший 2017 год стилисты и nail мастера команды:

Прошли 46 колористических курсов обучения;

Прошли 24 тренинга по сервису и коммуникациям;

Прошли 12 обучений по маникюру, наращиванию ресниц, архитектуре бровей;

Были студентами самой известной в России и Европе школы точных геометрических стрижек INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEM UKSUSOFF;

Выполнили 1868 окрашиваний;

Сделали 1484 женских стрижек, и постригли 170 чёлок;

Выполнили 662 процедуры восстановления волос со стрижкой горячими ножницами;

Выполнили 2397 раз услугу Маникюр, 579 раз Педикюр.

В салоне «Ирис» работают мастера цвета и формы. Приходя сюда, вы получите:

Всегда заботу и безупречный сервис

Полную ответственность мастера, за все, что происходит в салоне

Только самые бережные техники окрашивания

Возможность провести окрашивание с защитой волос

Тот самый ваш идеальный Блонд — который вы везде искали

Высокий уровень контроля на всех этапах стерилизации инструмента

Возможность почувствовать себя Королевой в креслах — тронах на педикюре

Возможность сберечь свое время, выполнив услугу Маникюр-Педикюр, выполняемую в 4 руки одновременно

И это еще не всё…

Получи специальные условия на летние услуги по промокоду «СЛОБОДА»!

Горячая новинка этого сезона Маникюр с покрытием + Педикюр с покрытием — одновременно — всего за 2490 руб.

Стрижка горячими ножницами + процедура ухода за волосами THERMOKERATIN — за 900 руб.

Тула, проспект Ленина, 50

+7 (910) 555-89-45 (волосы)

Тула, пересечение проспекта Ленина, 30 и Каминского 23

+7 (999) 797-09-15 (ногти, брови, ресницы)

saloniristula.ru

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Нектарин, студия депиляции

Профессиональная студия депиляции «Нектарин» уже второй год работает в Туле, а её основатели и специалисты работают в этой индустрии уже седьмой год. Вас ждут опытные мастера, передовое оснащение и высокие стандарты качества. Здесь вам помогут избавиться от нежелательных волос на теле, а все процедуры проходят комфортно, безопасно.

Если вы устали каждый день избавляться от нежелательных волос с помощью бритвы — просто запишитесь в «Нектарин», и получите ощущение гладкости шелка и чувство комфорта надолго. На ногах после шугаринга волосы не растут 2−3 недели, а в зоне бикини 2−4 недели!

Вы спокойно можете поехать на море, и не брать с собой бритву, потому что 2 недели вы будете совершенно гладкими!

В студии «Нектарин» вам предложат несколько вариантов удаления волос:

Шугаринг,

Восковая эпиляция,

Плёночный воск,

Гель,

Лазерная эпиляция,

Электроэпиляция.

4 плюса шугаринга:

При сахарной эпиляции не бывает царапин и порезов, вросших волосков или раздражения. Волосы удаляются с корнем, что гарантирует продолжительный эффект от 3 до 5 недель. Не надо ежедневно задумываться о внешнем виде ног, рук, зоны бикини и подмышечных впадин. Отрастающие волосы — мягкие и более тонкие.

Во время процедуры мастер посоветует вам косметику для ухода за кожей после эпиляции дома. Кроме того, в студии вы сможете приобрести множество качественных средств для поддержания красоты и ежедневного ухода за кожей и волосами.

В студии «Нектарин» безопасность клиентов — прежде всего. Все инструменты обязательно проходят полный курс очистки, дезинфекции и стерилизации. Мастера работают в спец. одежде, перчатках и маске. При работе используются только одноразовые салфетки. В кабинетах ежедневно проводится тщательная уборка.

Кроме эпиляции в «Нектарине» делают наращивание ресниц, а также архитектуру и окрашивание бровей.

Приходите в студию «Нектарин» за красотой и свободой!

Тула, ул. Пузакова, 25

Онлайн запись: n22570.yclients.com

Телефон: 8 (930) 799-91-07

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Brow bar BE, сеть студий

Brow bar BE — первая и на сегодня единственная в Туле экспресс-студия красоты в формате brow bar.

Вас приглашает дружная команда профессионалов и экспертов в области дизайна и архитектуры бровей, а также макияжа, создания вечерних и свадебных образов.

Brow bar BE работает только на качественной, профессиональной косметике и материалах, применяя новейшие, трендовые методики, а также собственные авторские техники. Собственные авторские разработки позволили руководителю студии Екатерине Ивановой создать школу креативного искусства Brow bar BE school, выпускниками которой стали уже более сотни востребованных бровистов и визажистов.

Какие услуги вам предложат в студии Brow bar BE

Barbie's Look

Ламинирование ресниц Yumi Lashes

Ботокс ресниц

Ламинирование бровей Yumi Lashes

Индивидуальный дизайн и архитектура бровей

Окрашивание бровей по технологии Brow bar BE

Окрашивание бровей стойкой ХНОЙ

Окрашивание бровей перманентной краской

Осветление бровей

Brow Make Up

Ботокс для ресниц — самый удачный вариант для лета, удобный на отдыхе.

Вы получите эффект нарощенных волос без вреда для ресниц. Кроме того процедура убирает расслоенность, и придаст вашим ресницам подкрученность и объём. Результат смотрится очень естественно, и в то же время, подчёркивает все преимущества вашего лица. Это сэкономит ваше время, и вы будете уверенны в себе каждую минуту.

Кроме того, специалисты студии рекомендуют вам перед отпуском прийти на архитектуру и окрашивание бровей. Вы будете уверены в себе во время поездки на все сто!

SPA for Barbie

Скраб для бровей

Патчи под глаза «эффект photoshop»

Парафиновое spa «ручки Barbie»

Sugar live

Биоэпиляция лица (щеки, область над верхней губой, пушковый волос над бровями, зона роста волос)

Barbie's lashes

Окрашивание ресниц стойкой хной

Окрашивание ресниц перманентной краской

Окрашивание ресниц sensitive для чувствительной кожи

Hello Ken

Мужская коррекция бровей

Spa set for man (скраб для бровей, патчи «эффект photoshop», коррекция бровей)

Биоэпиляция лица

Парафиновое spa для рук

Makeup

Бизнес макияж

Дневной макияж «Романтический образ»

Вечерний макияж

Hairstyle

Укладка

Образ невесты

В подарок к процедуре архитектура и окрашивание бровей вы сможете выбрать одну из услуг: Патчи под глаза с эффектом Photoshop, Окрашивание ресниц, Spa-процедура для рук.

При записи через сайт вы получите скидку 10% на все услуги!

И не забывайте — красоту можно дарить! Вашим подругам, сёстрам, мамам и даже бабушкам придётся по душе профессиональный макияж и укладка, идеальные брови и ресницы. Мужчин, которые следят за собой, также можно порадовать таким подарком. Выбирайте подарочный сертификат на любую сумму и услугу!

Тула, ул. Советская, 47, 4 этаж (ТЦ «Гостиный двор»)

+7 (953) 955-55-44

Тула, ул. Пролетарская, 2, 2 этаж (ТЦ «Макси»)

+7 (929) 07−08−500

browbarbe.com

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