Едем в лагерь: куда отправится ваш ребенок этим летом?
Обзор Myslo: загородные лагеря, в которых дети смогут отдохнуть и набраться впечатлений и новых знаний.
Если вы ещё не выбрали, в какой летний лагерь поедет ваш ребенок на каникулах, предлагаем вам несколько вариантов, которые подготовили на этот тёплый сезон тульские детские центры и школы.
Летние программы международной школы BIG BEN INTERNATIONAL
Летний языковой развивающий лагерь JACK HAMMER SUMMER CAMP
Что может быть лучше изучения иностранных языков летом, в окружении природы? Ежегодно для каждой смены лагеря JACK HAMMER SUMMER CAMP разрабатываются уникальные авторские программы.
Дети и подростки изучают в этом лагере английский и французский языки. А опытные преподаватели помогают им снять языковой барьер на живых, увлекательных уроках.
А ещё ребята в этом лагере ходят на пикники, посещают заповедники, музеи и многие другие места. Здесь проводят много разных конкурсов, где каждый ребенок сможет показать свои таланты и умения.
JACK HAMMER SUMMER CAMP — это не просто лагерь для детей и подростков с изучением иностранных языков, а целый волшебный мир игр, спортивных состязаний, увлекательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности каждого ребенка.
Детей ждут:
- Ежедневные тематические занятия иностранными языками в увлекательном формате «живых уроков» со штатными преподавателями школы Big Ben;
- По-настоящему интересные проекты, которые развивают творческие способности детей;
- Викторины и конкурсы, не оставляющие равнодушными никого;
- Выездные экскурсии;
- Пикники и дни рождения детей в теплой и дружной атмосфере.
Этим летом каждый день все участники лагеря будут заниматься фитнесом
для укрепления здоровья и хорошего настроения!
Занятия будут проходить в первой половине дня, на свежем воздухе.
Упражнения будут сочетать в себе физически активную нагрузку от фитнеса
и работу с дыханием и концентрацией от йоги.
В процессе этих занятий:
- дети научатся вытягивать позвоночник и сидеть с прямой спиной;
- их мышцы станут сильнее и пластичнее;
- дети познакомятся с новыми возможностями своего тела;
- научатся слушать своё дыхание и управлять им, что позволит повысить концентрацию в учебном процессе и жизни;
- укрепят суставы и скелет в целом.
Занятия будет проводить Елена Кузьминых — сертифицированный и опытный инструктор по хатха-йоге.
Лагерь будет проходить в посёлке Бунырёво с проживанием в пансионате «Шахтёр». Дети проведут отличные летние дни в фантастическом сосновом бору, на берегу реки Оки в окружении красивейших пейзажей.
Проживание — в 2-этажных корпусах, 2- и 3-местных номерах с удобствами на блок (в блоке 2 номера, санузел, холл-кухня).
Питание 3-разовое (полдник включен) + ежедневный кислородный коктейль или фиточай.
Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.
Польза для детей:
- Закрепление школьного материала по иностранному языку, освоенного за год;
- Занятие в формате живых уроков, интересные, необычные;
- Воспитание ответственности и командного духа;
- Снятие языкового барьера;
- Расширение общего кругозора;
- Новые интересные друзья;
- Творческие навыки в процессе работы над проектами;
- Яркие дни и незабываемые впечатления.
Польза для родителей:
- Вы будете уверены в том, что это лето точно не пройдет зря для вашего ребенка;
- Дети не только отдыхают, но и подтягивают знания по иностранному языку;
- Дети учатся обслуживать сами себя и правильно взаимодействовать в коллективе;
- Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;
- Возможность наконец-то разлучить ребенка с его компьютером;
- Конкурентоспособная стоимость;
- Забота и внимание к каждому ребенку;
- Заряд эмоции и хорошее настроение на целый учебный год.
Обучение английскому языку на Мальте
Приглашаем детей, подростков и взрослых в групповую поездку на Остров Мечты с 18 июня по 1 июля 2017 года.
Обучение будет проходить в колледже-партнёре. 20 уроков в неделю с носителем языка.
Кроме учёбы дети будут купаться и загорать и получат заряд хорошего настроения и здоровья на целый год.
Участники программы будут путешествовать, знакомиться с историей
и достопримечательностями острова.
Совместить изучение английского и отдых — лучшая идея для лета. Обучение за рубежом — это незаменимая инвестиция в себя и в своих детей.
Мальта — одно из самых безопасных европейских государств, поэтому вы можете не беспокоиться за своего ребенка. Каждое лето здесь обучается
огромное количество детей и молодежи со всего мира.
Сопровождать детей в поездке будет преподаватель английского языка Дарья Корнева. Она опытный профессионал в своем деле, уже не раз подтвердившая свои организаторские способности в поездках с детьми в интеллектуальные туры и лагеря. Дарья всегда с любовью и ответственностью подходит ко всему, за что берётся.
По окончании курса вы получаете сертификат, удостоверяющий факт обучения ребенка в иностранном колледже. Сертификат будет полезен для поступления в университет и для продвижения по карьерной лестнице.
В стоимость поездки входит:
- Курсы английского языка (40 часов);
- Проживание в гостеприимных принимающих семьях на базе завтраков и ужинов;
- Регистрационный сбор колледжа;
- Трансфер: аэропорт-семья-аэропорт;
- Медицинская страховка;
- Учебник;
- Тест на знание языка;
- Сертификат по окончании курса;
- Обзорный круиз.
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА МАЛЬТЕ
Записаться в лагеря можно в трёх филиалах международной школы BIG BEN INTERNATIONAL или оставить заявку на сайте.
Тула, ул. Революции, 17
+7 (4872) 57-02-90
Тула, ул. Октябрьская, 20
+7 (4872) 39-40-98
Тула, ул. Советская, 5Б
+7 (4872)30-45-50
Летний лагерь от частной школы «Данко»
Загородный лингвистический лагерь Looking for the treasure (В поисках сокровищ)
А готов ли ваш ребенок окунуться в атмосферу приключений и таинственных событий? Если да, то тогда в течение трёх недель ребятам представится возможность отыскать клад, тщательно спрятанный тремя пиратами-англичанами! Но приготовьтесь: будет много сложных, но безумно интересных заданий, где нужно будет разгадывать хитроумные головоломки и ребусы!
Квест «В поисках сокровищ» даст ребятам возможность узнать много нового и интересного о странах и континентах, развить навыки ориентирования, научиться работать с географическими и топографическими картами, а также проявить свои собственные таланты. И все это на английском языке!
Лагерь расположен в Тульской области.
Стоимость 15 000 руб. (3 недели, 6-разовое питание).
При оплате до 15.05 — скидка 20%!
Лингвистический лагерь-санаторий на море (Туапсинский район)
С 9.08 по 29.08 лингвистический отряд школы «Данко» будет осваивать Черноморское побережье начала Кавказских гор. Уникальное сочетание экологически чистого района, увлекательные беседы, игры, квесты, ИЗО на английском и санаторное оздоровление.
Опасаетесь отпускать ребенка
одного в лагерь?
Санаторий также позволяет обеспечить оздоровительный отдых и для родителей, бабушек и дедушек!
Мы предлагаем уникальную возможность поселиться на отдельной территории «для взрослых», которая соседствует с лагерной зоной. Это позволит вам одновременно отдохнуть самому и в то же время быть рядом со своим ребенком!
Стоимость 37 000 руб. (3 недели, 6-разовое питание, проезд оплачивается отдельно),
При оплате до 15.05 — скидка 10%!
Тула, ул. Пушкинская, 53
Тула, ул. Кирова, 135
8 (4872) 384-381; 8 (953) 963-11-44
Летний лагерь от детского клуба «Подрастайка»
Детский клуб «Подрастайка» приглашает детей в необыкновенный загородный летний лагерь! Здесь ребята не только смогут отдохнуть, получить заряд положительных эмоций и завести новых друзей, но и стать самостоятельней, раскрыть свои таланты.
Все заезды и смены в лагерях тематические
Педагоги клуба подготовили такие программы, которые не позволят вашим детям скучать! И новые знания, и шумные игры, и веселые концерты, и творческие часы, и интересные экскурсии и еще очень многое запомнится ими в это лето!
Детский загородный лагерь «Таланты» для детей 6-14 лет
Где встречаемся?
Уникальное место — сосновый бор на берегу реки Оки. Живописная природа и чистый воздух. Тульская область, д. Бунырево.
Современные условия проживания в комфортабельном уютном коттедже. Удобные номера на 3-5 человек.
Когда это будет?
1 смена 10.06.-22.06. «Сейчас вам будет сказочка!»
2 смена 26.06.-08.07. «Молчать — не могу!»
3 смена 10.07.-22.07. «Акуна-матата!»
4 смена 24.07.-05.08. «Вверх!»
5 смена 07.08.-19.08. «А мы тут плюшками балуемся!»
И что мы успеем за это время сделать?
- Будем играть в пионербол и бадминтон;
- Устраивать творческие конкурсы и капустники;
- Ставить спектакли и снимать клипы;
- Обязательно играть в мафию и устраивать квесты;
- Сходим в поход;
- Зажжем на дискотеке;
- Подготовим концерт на родительский день;
- Будем проводить все дни на свежем воздухе;
- Петь песни у прощального костра.
В стоимость (25 000 рублей) входит:
- 13-дневное проживание.
- Четырёхразовое сбалансированное питание.
- Работа вожатых (педагогов).
- Программа активного отдыха: игры, конкурсы и полный набор необходимых материалов.
- Трансфер до лагеря и обратно.
- Экскурсия.
Ваш ребенок посещает клуб «Подрастайка»? Или он уже был в этом лагере? А может, вы хотите купить
две путевки?
Тогда получайте скидку 10%!
А если три и более путевок — 20%!
Забронировать место можно по телефонам: