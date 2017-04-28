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Едем в лагерь: куда отправится ваш ребенок этим летом?

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Едем в лагерь: куда отправится ваш ребенок этим летом?

Обзор Myslo: загородные лагеря, в которых дети смогут отдохнуть и набраться впечатлений и новых знаний.  

Если вы ещё не выбрали, в какой летний лагерь поедет ваш ребенок на каникулах, предлагаем вам несколько вариантов, которые подготовили на этот тёплый сезон тульские детские центры и школы.  

 

Летние программы международной школы BIG BEN INTERNATIONAL

Летний языковой развивающий лагерь JACK HAMMER SUMMER CAMP

 

Что может быть лучше изучения иностранных языков летом, в окружении природы? Ежегодно для каждой смены лагеря JACK HAMMER SUMMER CAMP разрабатываются уникальные авторские программы.

Дети и подростки изучают в этом лагере английский и французский языки. А опытные преподаватели помогают им снять языковой барьер на живых, увлекательных уроках.

А ещё ребята в этом лагере ходят на пикники, посещают заповедники, музеи и многие другие места. Здесь проводят много разных конкурсов, где каждый ребенок сможет показать свои таланты и умения.

JACK HAMMER SUMMER CAMP — это не просто лагерь для детей и подростков с изучением иностранных языков, а целый волшебный мир игр, спортивных состязаний, увлекательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности каждого ребенка.

Детей ждут:

  • Ежедневные тематические занятия иностранными языками в увлекательном формате «живых уроков» со штатными преподавателями школы Big Ben;
  • По-настоящему интересные проекты, которые развивают творческие способности детей;
  • Викторины и конкурсы, не оставляющие равнодушными никого;
  • Выездные экскурсии;
  • Пикники и дни рождения детей в теплой и дружной атмосфере.

Этим летом каждый день все участники лагеря будут заниматься фитнесом
для укрепления здоровья и хорошего настроения!
Занятия будут проходить в первой половине дня, на свежем воздухе.
Упражнения будут сочетать в себе физически активную нагрузку от фитнеса
и работу с дыханием и концентрацией от йоги.

В процессе этих занятий:

- дети научатся вытягивать позвоночник и сидеть с прямой спиной;
- их мышцы станут сильнее и пластичнее;
- дети познакомятся с новыми возможностями своего тела;
- научатся слушать своё дыхание и управлять им, что позволит повысить концентрацию в учебном процессе и жизни;
- укрепят суставы и скелет в целом.

Занятия будет проводить Елена Кузьминых — сертифицированный и опытный инструктор по хатха-йоге.

Лагерь будет проходить в посёлке Бунырёво с проживанием в пансионате «Шахтёр». Дети проведут отличные летние дни в фантастическом сосновом бору, на берегу реки Оки в окружении красивейших пейзажей.

Проживание — в 2-этажных корпусах, 2- и 3-местных номерах с удобствами на блок (в блоке 2 номера, санузел, холл-кухня).
Питание 3-разовое (полдник включен) + ежедневный кислородный коктейль или фиточай.

Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.

Галерея
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Польза для детей:

  • Закрепление школьного материала по иностранному языку, освоенного за год;
  • Занятие в формате живых уроков, интересные, необычные;
  • Воспитание ответственности и командного духа;
  • Снятие языкового барьера;
  • Расширение общего кругозора;
  • Новые интересные друзья;
  • Творческие навыки в процессе работы над проектами;
  • Яркие дни и незабываемые впечатления.

Польза для родителей:

  • Вы будете уверены в том, что это лето точно не пройдет зря для вашего ребенка;
  • Дети не только отдыхают, но и подтягивают знания по иностранному языку;
  • Дети учатся обслуживать сами себя и правильно взаимодействовать в коллективе;
  • Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;
  • Возможность наконец-то разлучить ребенка с его компьютером;
  • Конкурентоспособная стоимость;
  • Забота и внимание к каждому ребенку;
  • Заряд эмоции и хорошее настроение на целый учебный год.

JACK HAMMER SUMMER CAMP

 

Обучение английскому языку на Мальте

Приглашаем детей, подростков и взрослых в групповую поездку на Остров Мечты с 18 июня по 1 июля 2017 года.

Обучение будет проходить в колледже-партнёре. 20 уроков в неделю с носителем языка.

Кроме учёбы дети будут купаться и загорать и получат заряд хорошего настроения и здоровья на целый год.

Участники программы будут путешествовать, знакомиться с историей
и достопримечательностями острова.

Совместить изучение английского и отдых — лучшая идея для лета. Обучение за рубежом — это незаменимая инвестиция в себя и в своих детей.

Мальта — одно из самых безопасных европейских государств, поэтому вы можете не беспокоиться за своего ребенка. Каждое лето здесь обучается
огромное количество детей и молодежи со всего мира.

Сопровождать детей в поездке будет преподаватель английского языка Дарья Корнева. Она опытный профессионал в своем деле, уже не раз подтвердившая свои организаторские способности в поездках с детьми в интеллектуальные туры и лагеря. Дарья всегда с любовью и ответственностью подходит ко всему, за что берётся.

По окончании курса вы получаете сертификат, удостоверяющий факт обучения ребенка в иностранном колледже. Сертификат будет полезен для поступления в университет и для продвижения по карьерной лестнице.

В стоимость поездки входит:

  • Курсы английского языка (40 часов);
  • Проживание в гостеприимных принимающих семьях на базе завтраков и ужинов;
  • Регистрационный сбор колледжа;
  • Трансфер: аэропорт-семья-аэропорт;
  • Медицинская страховка;
  • Учебник;
  • Тест на знание языка;
  • Сертификат по окончании курса;
  • Обзорный круиз.

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА МАЛЬТЕ

 

Записаться в лагеря можно в трёх филиалах международной школы BIG BEN INTERNATIONAL или оставить заявку на сайте.

Тула, ул. Революции, 17
+7 (4872) 57-02-90

Тула, ул. Октябрьская, 20
+7 (4872) 39-40-98

Тула, ул. Советская, 5Б
+7 (4872)30-45-50

 

Летний лагерь от частной школы «Данко»

 

Загородный лингвистический лагерь Looking for the treasure (В поисках сокровищ)

 

А готов ли ваш ребенок окунуться в атмосферу приключений и таинственных событий? Если да, то тогда в течение трёх недель ребятам представится возможность отыскать клад, тщательно спрятанный тремя пиратами-англичанами! Но приготовьтесь: будет много сложных, но безумно интересных заданий, где нужно будет разгадывать хитроумные головоломки и ребусы!

Квест «В поисках сокровищ» даст ребятам возможность узнать много нового и интересного о странах и континентах, развить навыки ориентирования, научиться работать с географическими и топографическими картами, а также проявить свои собственные таланты. И все это на английском языке!

Лагерь расположен в Тульской области.

Стоимость 15 000 руб. (3 недели, 6-разовое питание).

При оплате до 15.05 — скидка 20%!

 

Лингвистический лагерь-санаторий на море (Туапсинский район)

 

С 9.08 по 29.08 лингвистический отряд школы «Данко» будет осваивать Черноморское побережье начала Кавказских гор. Уникальное сочетание экологически чистого района, увлекательные беседы, игры, квесты, ИЗО на английском и санаторное оздоровление.

Опасаетесь отпускать ребенка
одного в лагерь?

Санаторий также позволяет обеспечить оздоровительный отдых и для родителей, бабушек и дедушек!

Мы предлагаем уникальную возможность поселиться на отдельной территории «для взрослых», которая соседствует с лагерной зоной. Это позволит вам одновременно отдохнуть самому и в то же время быть рядом со своим ребенком!

Стоимость 37 000 руб. (3 недели, 6-разовое питание, проезд оплачивается отдельно),

При оплате до 15.05 — скидка 10%!

Тула, ул. Пушкинская, 53
Тула, ул. Кирова, 135
8 (4872) 384-381; 8 (953) 963-11-44

dankotula.ru

 

Летний лагерь от детского клуба «Подрастайка»

 

Детский клуб «Подрастайка» приглашает детей в необыкновенный загородный летний лагерь! Здесь ребята не только смогут отдохнуть, получить заряд положительных эмоций и завести новых друзей, но и стать самостоятельней, раскрыть свои таланты.

Все заезды и смены в лагерях тематические

Педагоги клуба подготовили такие программы, которые не позволят вашим детям скучать! И новые знания, и шумные игры, и веселые концерты, и творческие часы, и интересные экскурсии и еще очень многое запомнится ими в это лето!

Детский загородный лагерь «Таланты» для детей 6-14 лет

Где встречаемся?

Уникальное место — сосновый бор на берегу реки Оки. Живописная природа и чистый воздух. Тульская область, д. Бунырево.

Современные условия проживания в комфортабельном уютном коттедже. Удобные номера на 3-5 человек.

Когда это будет?

1 смена 10.06.-22.06. «Сейчас вам будет сказочка!»

2 смена 26.06.-08.07. «Молчать — не могу!»

3 смена 10.07.-22.07. «Акуна-матата!»

4 смена 24.07.-05.08. «Вверх!»

5 смена 07.08.-19.08. «А мы тут плюшками балуемся!»

И что мы успеем за это время сделать?

  • Будем играть в пионербол и бадминтон;
  • Устраивать творческие конкурсы и капустники;
  • Ставить спектакли и снимать клипы;
  • Обязательно играть в мафию и устраивать квесты;
  • Сходим в поход;
  • Зажжем на дискотеке;
  • Подготовим концерт на родительский день;
  • Будем проводить все дни на свежем воздухе;
  • Петь песни у прощального костра.

В стоимость (25 000 рублей) входит:

  1. 13-дневное проживание.
  2. Четырёхразовое сбалансированное питание.
  3. Работа вожатых (педагогов).
  4. Программа активного отдыха: игры, конкурсы и полный набор необходимых материалов.
  5. Трансфер до лагеря и обратно.
  6. Экскурсия.

Ваш ребенок посещает клуб «Подрастайка»? Или он уже был в этом лагере? А может, вы хотите купить
две путевки?

Тогда получайте скидку 10%!
А если три и более путевок — 20%!

Забронировать место можно по телефонам: 8 (910) 150-35-60, 8 (930) 791-04-29 и 8 (4872) 79-04-29 или на сайте

подрастайка-тула.рф

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:16 +2
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