Рейтинг: Роскачество проверило стиральные порошки

Роскачество завершило масштабное исследование стирального порошка. Эксперты выяснили, насколько качественно порошки отстирывают вещи, с какими видами пятен справляются, и как влияют на здоровье человека. В том числе исследовались и порошки, произведенные в Тульской области.

про качество

В лучших испытательных центрах страны эксперты проверили все товары по 30 параметрам качества и безопасности, включая возможности отстирывания разных видов пятен, влияние на ткань, а также негативное воздействие на здоровье человека.

Как показали результаты исследования, формально ни одного нарушения законодательства выявлено не было.

Однако эксперты сделали вывод, что большинство порошков не предназначены для отстирывания пятен, а призваны лишь «освежить» белье. Так, Роскачество не нашло универсального средства, которое бы идеально справлялось со всеми видами пятен, не влияя при этом на ткань. По итогам исследования Роскачество составило детальную таблицу и рейтинг по каждым конкретным видам пятен, чтобы потребитель мог выбрать средство исходя из личных предпочтений.

Лучшими из лучших по общему баллу были признаны стиральные порошки для цветного белья двух марок – «Аист» и Burti COLOR. Они соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Худшими стали стиральные порошки «Зифа» и экологичные Garden Eco и Molecola. Это может быть связано с «экологичностью» средств – чем меньше химических компонентов в порошке, тем хуже отстирывающая способность средства.

Про безопасность

По результатам исследования, ни один образец не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистую глаз при рекомендованном на упаковке режиме применения, не вызывает аллергии и интоксикации при вдыхании частиц порошка или при их попадании в желудок, а также не нарушает обмена веществ при попадании в кровь через кожу.

То есть если порошком не мыть руки, а пользоваться только по инструкции, вреда он не принесет.

И все мифы о прямой опасности стирального порошка и входящих в него поверхностно-активных веществ и фосфатов не имеют отношения к реальности.

Эксперты также проверили количество пыли в порошке, установив нормы – не более 3%. Во всех исследованных образцах этот показатель оказался ниже 1%. Гипотеза же о том, что эта пыль может нанести вред человеку, попадая в глаза и дыхательные пути, была проверена экспериментально и подтверждения не нашла.

В ходе исследования специалисты также проверили, сколько ПАВ остается на вещах после стандартных для машинной стирки трех циклов полоскания. Оказалось, что их количество не превышает допустимых Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями норм и не несет вреда для здоровья.

Общее качество стирки

Эксперты Роскачества оценили, насколько хорошо порошки отстирывают белковые загрязнения (например, кровь) и пигментно-масляные (например, масло, жир, пот). Выяснилось, что стиральные порошки в среднем удаляют пигментно-масляные загрязнения хуже, чем белковые: с белковыми загрязнениями отлично справились 25 порошков, а с жирными – только 11.

Идеально справились с жиром порошки «Аист», «Биолан», «Капель», «Обычный порошок», Bio Mio, Burti COLOR, Ecover, Free time, Frosch, Reflect и Sarma. А белковые загрязнения отлично удалили «Аист», «Биолан», «Миф», «Обычный порошок», «Пемос», «Рецепты чистоты», «Чайка», Amway, Ariel, Bimax, BioMio, Burti COLOR, Cj Lion Beat Drum, Deni, Dosia, Ecover, Free time, Frosch, Losk color, Meine Liebe, Persil, Reflect, Sarma, Sorti и Tide. Хуже всего с жиром справились Econel, Meine Liebe, «Луч автомат» и Garden eco.

Интересно, что по мнению отраслевых экспертов, «неспециальный» стиральный порошок и не должен отстирывать все виды пятен – это лишь маркетинговый ход и фактически – обман потребителя.

Тем не менее, эксперты Роскачества дополнительно протестировали, как моющие средства отстирывают красное вино, чернила и ржавчину. Выяснилось, что красное вино отлично отстирают Meine liebe и Sarma. С чернилами лучше всего справились порошки Meine liebe и Sarma, BioMio и Cj Lion Beat Drum, Amway и Burti COLOR. А ржавчину лучше других удаляют Persil и Burti color.

Влияние порошка на ткань

Проверили специалисты и влияние порошка на ткани. В результате после 25 стирок при температуре 40 °C в четырех случаях вещи посерели, в девяти – пожелтели, в семи – потеряли прочность по ширине, по длине или обоим параметрам сразу. А цвет в разной степени все вещи потеряли уже после 15 стирок (лучший результат – потеря цвета на 3 %, худший – на 14 %). Зато катышки на этих вещах не появились ни в одном из случаев. Лидерами «гонки» по этим параметрам стали «Обычный порошок», Deni, Losk color и Tide. Вещи, постиранные этими порошками, не посерели, не пожелтели, сохранили прочность и цвет (потеря цвета составила не более 5 %).

Топ-5 порошков, которые не сломают стиралку

Вода из крана, водопроводная вода – довольно жесткая. А жесткая вода приводит к поломкам стиральных машин. Добавить к жесткости воды еще и жесткость стирального порошка – и можно откладывать деньги на ремонт бытового прибора. Однако есть ли на прилавках порошки, которые не оставляют накипь на нагревательных элементах машинки? Читайте в нашем материале.

Жесткой вода становится благодаря избытку в ней минералов: кальция и магния. Они также называются солями жесткости. Кстати, жесткость воды легко определить в бытовых условиях: взгляните, остается ли на посуде после кипячения белый налет.

Жесткая вода вредна для «здоровья» бытовых приборов: чайника, кофемашины, посудомойки. И, конечно, стиральной машины.

Соли жесткости (то есть кальция и магния) остаются на нагревательных элементах прибора, образуя накипь. В свою очередь, они быстро перегорают – машина ломается.

Однако даже не используя специальных средств для смягчения воды, вы можете снизить риски поломки. Для этого нужно использовать стиральные порошки, которые откладывают малое количество солей.

Эксперты провели 25 стирок в стиральной машине при температуре 60°C. Так, они выяснили, что меньше всего солей жесткости на нагревательных элементах оставляют:

1. Sarma – 0,02 мг/см2

2. Deni – 0,07 мг/см2

3. Burti color – 0,1 мг/см2

Сводная таблица качества стиральных порошков предполагает фильтр по их способности образовывать накипь (показатель отложения солей жесткости). Используйте его, если вас интересует, сколько накипи оставляет выбранное вами моющее средство.

Больше всего солей жесткости (больше 1 миллиграмма на квадратный сантиметр) оставляют стиральные порошки:

«Рецепты чистоты» (1,24)

Amway (1,21)

«Миф» (1,18)

Sorti (1,09)

Tide (1)

Кроме того, некоторые компоненты стиральных порошков, включая и соли жесткости, могут влиять на структуру ткани: делать ее жесткой, как будто накрахмаленной. В таком постельном белье будет неуютно спать, а вещи некомфортно носить. Поэтому эксперты также оценили, сколько солей после стирки оседает на ткани. Для этого они измерили зольность ткани после 25-ти стирок при 40°С. Выяснилось, что ткань не становится жесткой и не меняет структуру после стирки порошками девяти торговых марок:

Persil, Losk color, Deni, «Пемос», Burti color, Tide, BiMax, «Аист», «Миф*.

*Порошки расположены, начиная от оказывающего меньшее воздействие на ткань.

СПРАВОЧНО

Показатель зольности ткани был введен в опережающие требования Стандарта Российской системы качества. Из-за несоответствия требованиям именно к этому показателю многие стиральные порошки не получили статус товара повышенного качества.

Отметим к слову, что жесткая вода весьма вредна для здоровья человека: она сушит кожу, да и пить ее отнюдь не полезно. Вдобавок, когда в питьевой воде очень много солей жесткости, она начинает горчить.

Топ-10 порошков, отстирывающих загрязнения

Способность стирального порошка очистить грязное белье от грязи – это, пожалуй, главный критерий его выбора. Однако оценить эту способность можно только экспериментально, уже совершив покупку. Точнее, можно было. Ведь теперь за вас это сделали эксперты Роскачества. Все результаты – ниже.

Результаты исследования Роскачества показали, что очень мало стиральных порошков для цветного белья являются универсальными и отстирывают пятна любой сложности. Какие-то лучше справляются с жирными загрязнениями, какие-то – с белковыми (например, с кровью). Однако, опять-таки по результатам исследования, на российском рынке наберется десяток универсальных порошков, хорошо отстирывающих и то, и другое.

Порошки-универсалы

Итак, с «кровью и потом» справились:

«Аист» – товар повышенного качества

Burti color – товар повышенного качества

«Биолан»

«Обычный порошок»

Bio mio

Ecover

Free time

Frosch

Reflect

Sarma

Перечисленные стиральные порошки отлично удаляют с вещей как кровь (и другие белковые загрязнения), так и пот, масло (и другие пигментно-масляные загрязнения).

СПРАВОЧНО

Исследование показало, что стиральные порошки в среднем удаляют пигментно-масляные загрязнения хуже, чем белковые:

1. С белковыми загрязнениями отлично справились 25 порошков, а с жирными – только 11.

2. Худший результат по отстирыванию белковых загрязнений – 56 %, а по отстирыванию жирных – 28 %. 28 % означают, что пятно отстиралась в лучшем случае наполовину.

5 порошков, которые лучше всего отстирывают жир*

Если вы хотите отстирать помаду, масляное или жирное пятно, пот, вам подойдут:

1. Sarma

2. Burti color

3. Frosch

4. Free time

5. Reflect

*начиная с лучшего

5 порошков, которые лучше отстирывают кровь*

Если вы хотите отстирать кровь, молоко, кефир и т. д., пользуйтесь:

1. Frosch

2. BioMio

3. Ecover

4. Amway

5. Persil

*начиная с лучшего

О том, почему многие стиральные порошки, несмотря на отличную способность отстирывать, не стали товарами повышенного качества, смотрите в карточках товаров

Если пятно более сложное

Стиральный порошок для цветного белья предназначен для отстирывания загрязнений и сохранения цвета белья. Для удаления более сложных пятен (вина, чернил, травы и др.) чаще всего нужны пятновыводители. Несмотря на это, некоторые производители указывают на этикетках своих моющих средств пометки типа «Для всех видов пятен». Поэтому эксперты Роскачества протестировали, как порошки отстирывают красное вино, чернила и ржавчину. И выяснилось, что пятновыводитель нужен не всегда.

Красное вино отлично отстирывают Meine liebe и Sarma.

С чернилами лучше всего справились порошки Meine liebe и Sarma, BioMio и Cj lion beat drum, Amway и Burti color.

С ржавчиной лучше других порошков справляются Persil и Burti color.

Отметим, что из перечисленных пятен сложнее всего порошкам было отстирать ржавчину. Вместе с тем, это пятно и не такое популярное, как капля вина или след от ручки.

Лучшие из лучших

Из десятки лучших порошков-универсалов (по «умению» отстирывать) за стирку белья с пятнами красного вина и стирку испачканных чернилами вещей самые высокие баллы получил порошок Sarma. За отстирывание ржавчины – Burti color.

Ссылка на исследование Роскачества здесь.