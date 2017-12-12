Детские футбольные школы в Туле

Обзор школ, в которых дети могут учиться играть в футбол и сделать первый шаг к профессиональному спорту.

Хотите, чтобы ваш сын или дочь развивались физически, были сильными, ловкими и активными? Хотите, чтобы они умели достигать целей и радоваться своим победам, нашли новых друзей и научились идти к результату вместе с командой? Отличный вариант — футбольная школа!

Предлагаем вам несколько тульских школ, который принимают на тренировки детей с 3 лет.

Dream Team, футбольная школа для детей

Детская футбольная школа DreamTeam специализируется на обучении и общем физическом развитии детей с 3 лет.

Здесь не просто играют с детьми, а прививают им спортивный «дух» и любовь к соревнованию, присущую любому сформировавшемуся спортсмену.

Интерактивные занятия интересны и увлекательны для малышей с самого первого занятия. В методику занятий включен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка.

Ваш ребёнок не только станет ловким и сильным, но и будет меньше болеть по сравнению со сверстниками.

Преимущества школы Dream Team:

Доступная цена;

Современные и новые спортзалы (ФОК «Газпром детям»);

Современное оборудование;

Открытые тренеры, с удовольствием работающие с детьми (имеющие тренерский опыт и педагогическое образование);

Удобный график, подстроенный индивидуально под вас и вашего ребенка;

Интерактивные занятия увлекают малышей с самой первой тренировки;

В методику занятий встроен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка;

Ежеквартально устраиваются региональные турниры среди различных детских футбольных команд.

Dream Team: подарим детям счастливое детство!

Занятия проходят по следующим адресам:

Тула, ул. М. Горького, 41/1 (спортзал 2-го учебного корпуса школы № 55)

Тула, ул. Гармонная, 37 (большой Спортзал школы № 21),

Щёкино, ул. Гагарина, 11 (ФОК «Газпром-Детям» с бассейном),

пос. Барсуки, ул. Ленина, 12 (спортзал напротив школы-интерната),

пос. Рождественский.

Запись на занятия: 8 (953) 971-90-60

footballdreamteamtula.com

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Школы футбола «Лайк» и «Торнадо»

Школа футбола «Лайк» — одна из самых распространённых в нашем городе. Здесь тренируются дети, начиная с 3 до 7 лет (дошкольники).

Тренировки проводят детские тренеры, прошедшие специальное обучение по работе с дошкольниками.

Сами тренировки проходят в игровой форме, интересной детям. В этом возрасте здесь не готовят детей к профессиональному футболу – еще рано!

Цель школы футбола «Лайк» - это гармоничное развитие ребенка через игру, общение и взаимодействие друг с другом.

Ребёнок получит базовые футбольные навыки, физически окрепнет и будет социально адаптированным. Тем самым, малыш разовьёт уверенность в себе и получит весомое преимущество при отборе в любую спортивную секцию после поступления в школу, а тем более в футбольную.

Преимущества школы «Лайк»:

Небольшие группы (до 12 детей);

Повышенный контроль и внимание каждому ребенку (2 тренера на группу);

Школу знают и ценят — здесь занимаются около 200 юных футболистов.

Тренировки проходят во всех районах Тулы. Вы сможете выбрать любую из 13 площадок, на которую вам удобнее приходить.

Тренировка в группе 3−5 лет.

Тренировка в группе 5−7 лет.

Совсем недавно школа футбола «Лайк» перешла на новый виток развития, открыв направление по работе со школьниками от 8 до 15 лет. Это направление получило название — Школа футбола «Торнадо».

За короткий период работы эта школа уже смогла влюбить в футбол около 200 школьников, которые сейчас занимаются в «Торнадо».

Так что такое Школа футбола «Торнадо»: Это сильнейший тренерский состав, в который входят профессиональные тренеры, которые были, а некоторые до сих пор являются профессиональными футболистами, чьи имена хорошо известны в Туле и области. Это возможность заниматься детям с разным уровнем подготовки: тренировки по 1,5 часа два или три раза в неделю, на ваш выбор, плюс возможность попасть в сборную. Это своя сборная, которая позволяет наиболее сильным и трудолюбивым детям 1 раз в неделю тренироваться по усиленной программе среди лучших. А в дальнейшем у сборной команды будет полностью отдельное расписание. Это отдельные тренировки с вратарями, которые проводит профессиональный вратарь и тренер. Это одна из самых демократичных цен в Туле. Это близость к дому, так как тренировки проходят во всех районах города на 13 площадках. И, конечно, это турниры, лагеря, и для кого-то вожделенная возможность - стать профессиональным футболистом. А ещё главный тренер школы приглашает всех желающих родителей на: Тренировки для мам, которые проходят 1 раз в неделю. Настоящие футбольные тренировки для мужчин (от 18 до 60 лет). Один или два раза в неделю (на ваш выбор) по 1,5 часа.

Школы футбола «Лайк» поддерживает большие семьи, и дарит возможность детям тренироваться со скидками:

На второго ребёнка из семьи — 50%;

Для многодетных семей — 20%;

Скидка друзьям — 500 рублей. Если вы пришли заниматься в школу футбола с другом, то и вы и ваш друг получите скидку 500 рублей.

Добро пожаловать

в школы футбола «Лайк» и «Торнадо» !

Адреса площадок:

Тула, ул. Майская, 4;

Тула, ул. Металлургов, 2;

Тула, ул. Вильямса, 10;

Тула, ул. Гармонная, 37;

Тула, ул. Галкина, 29;

Тула, ул. Пузакова, 12а;

Тула, ул. Сойфера, 8;

Тула, ул. Революции, 14;

Тула, ул. Вересаева, 10;

Тула, ул. Сурикова, 5;

Тула, ул. Н. Руднева, 62;

Тула, ул. Вяземская, 10

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 3.

8 (950) 911-14-41

football71.ru

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ФУТЛАНДИЯ, футбольный клуб для детей

«ФУТЛАНДИЯ» приглашает в увлекательный мир футбола мальчиков и девочек с 3 до 6 лет.

Занятия проходят два раза в неделю по 40−60 минут. Можно выбрать удобные для вас дни. Группы поделены по возрастам, ваш ребёнок будет заниматься с ребятами примерно своего уровня игры. Клуб оснащён современным и ярким инвентарём.

Тренировки проходят в залах и на открытых площадках. Родители могут прийти и посмотреть на любую тренировку.

С детьми занимаются профессиональные тренеры.

Преимущества клуба «ФУТЛАНДИЯ»:

Доверие родителей. За 3 года работы было проведено свыше 10 000 тренировок, которые посетили более 3 500 детей.

Многолетний опыт работы. Клуб работает по авторской методике, разработанной на основе 10-летнего опыта работы с дошкольниками.

Индивидуальный подход. Обеспечивает максимально полное физическое и нравственное развитие каждого ребенка.

Семья. «ФУТЛАНДИЯ» — это большая семья, в кругу которой можно отметить День Рождения.

Широкая сеть филиалов. В настоящий момент сеть клубов насчитывает 25 филиалов, 15 из которых открыты по франшизе.

«ФУТЛАНДИЯ» работает по методике, одобренной и рекомендованной Российским Футбольным Союзом.

«ФУТЛАНДИЯ» — маленький шаг в большой футбол!

Адреса площадок:

Тула, ул. Гармонная, 37 (МБОУ № 21);

Тула, ул. Степанова, 44;

Тула, ул. Демидовская, 56А (МБУ СШ «Юность»);

Тула, Ленинский район, ул. Механизаторов, 10 В (ФОК «Газпром»).

8 (4872) 74-03-53

footlandiya.ru

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Юниор, детская футбольная школа

Детская футбольная школа «Юниор» — одна из крупнейших сетей футбольных школ в Мире. На сегодня в этой сети школ работает 400 школ в 213городах, и занимается 38741 ребёнок.

Здесь учат мальчиков и девочек с 3 лет одной из самых популярных игр в нашей стране — футболу.

В Туле ФШ «Юниор» открылась 4 апреля 2015. Это была первая футбольная школа в нашем городе для дошкольников! Сегодня в Туле занимаются более 200 юниоровцев, а филиалы школы успешно работают в Алексине, Щекино, Ефремове, Новомосковске, Донском, Узловой, Богородицке, Кимовске.

За время работы школы благодаря профессионализму тренеров юные футболисты достигли впечатляющих результатов:

В ноябре 2016 года в Туле команды детей 2009 и 2010 г. р. стали победителями Регионального этапа I Всероссийского турнира среди ФШ «Юниор».

В декабре 2016 г. в Брянске команды детей 2011 и 2012 г. р. стали победителями Регионального турнира среди ФШ «Юниор».

В январе 2017 г. в Санкт-Петербурге команда детей 2009 г. р. стала победителем финала I Всероссийского Турнира среди ФШ «Юниор».

В феврале 2017 г. в Курске команда детей 2009 г. р. завоевала I место в Кубке «Победа».

В феврале 2017 г. в Епифани команда детей 2009 г. р. заняла I место в турнире.

В апреле-мае 2017 года в Рязани на Региональном этапе II Международного Турнира среди ФШ «Юниор» по ЦФО 2 команды детей 2009 и 2008 г. р. завоевали I места, команда детей 2010 г. р. завоевала II место.

В ноябре 2017 г. в Казани команда детей 2008 г. р. заняла III место на Втором Международном турнире среди ФШ «Юниор».

Тульская школа «Юниор» активно принимает участие в турнирах различного уровня и регулярно проводит для своих воспитанников спортивные мероприятия.

Осенью ФШ «Юниор-Тула» организовала и провела Пряничные, Оружейные и Кремлёвские Кубки для детей от 2012 до 2007 г. р. В соревнованиях приняли участие 26 команд и около 250 юных футболистов!

За активное участие в спортивной жизни города и высокие достижения на региональных и всероссийских турнирах Глава Тулы Ю. И. Цкипури в июле 2017 г. вручил 16-ти воспитанникам футбольной школы «Юниор» Благодарности Тульской городской Думы.

ФШ «Юниор» регулярно организует для своих воспитанников интерсные коллективные мероприятия: поход в Веревочный парк, Батутный центр, Ледовую арену «Тропик», Весёлые старты и Эстафеты, Новогодние праздники, поход в кинотеатр на мультфильмы, посещение «Мануфактории», поездка в Зоопарк, пляжный футбол для детей, монофутбол для детей, поездка летом с палатками на природу, а зимой на турбазу, турниры отцов с участием пап, соревнования по пионерболу для мам, и многие другие.

Каждое лето ФШ «Юниор» для своих детей организует Летний спортивный лагерь, в котором отдыхают и тренируются порядка 40 детей.

В «Юниоре» на постоянной основе работает Школа вратарей.

У ФШ «Юниор» в Туле есть своя взрослая команда, в которую входят тренеры школы. В прошлом году команда «Юниор» заняла II место в Суперлиге по мини-футболу в ТГФФ.

Для пап юниоровцев по средам бесплатно проводятся тренировки, где папы юных футболистов могут провести свободное время с пользой для здоровья.

Воспитанники ФШ Юниор являются преданными болельщиками ФК «Арсенал» и вместе с тренерами посещают практически каждый матч и болеют за любимую команду.

Занятия в этой школе проводятся по авторской методике.

Разработкой и внедрением методики тренировок «Юниора» занимаются практикующие тренеры высшей категории и сотрудники Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта. Также школа использует методики тренировок от партнёров — португальского «Спортинга», шотландского «Селтика» и греческого «Олимпиакоса».

Методика составлена с учетом возрастных различий, поэтому идеально подходит для детей дошкольного возраста. Она ориентирована на гармоничное и всестороннее развитие ребенка: не только физическое, но и психическое — дети много общаются в группах, воспитывается командный дух.

Большинство упражнений ученики выполняют в формате игры.

Это поддерживает искренний интерес ребенка к происходящему в зале.

Тренировки проходят в удобное для родителей время — вечером в будни или в выходные дни.

В школе «Юниор» постоянно проводятся различного уровня турниры и спортивные мероприятия.

Минувшим летом в поддержку «Кубка конфедераций-2017» Международная сеть футбольных школ «Юниор» по всей стране провела серию турниров по мини-футболу среди детей для популяризации «Кубка конфедераций». Поддержку проекта оказал «Российский футбольный союз». Для поддержания атмосферы «Кубка конфедераций» все дети были одеты в форму сборных стран-участниц. Общее количество участников в проекте превысило 5000 детей и 10000 зрителей. В Тульском Турнире в поддержку «Кубка Конфедераций» участвовало 80 детей.

В ноябре в Казани прошел Финал II Международного Турнира футбольной школы «Юниор» для воспитанников 2008, 2009, 2010 и 2011 года рождения. Турнир стал одним из крупнейших в мире: в отборочных соревнованиях приняли участие около 600 команд юниоровцев по всей России, а также в Казахстане и Узбекистане! На финал приехали 56 команд, более 500 детей и их родителей! Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор канала Матч-Тв Дмитрий Шнякин. Две Тульских команды Юниор прошли Региональный этап по ЦФО и приняли участие в Финале. Команда 2008 года заняла III место в Финале!



Особая гордость - награды детей за 2 года работы школы «Юниор» в Туле.

Преимущества школы «Юниор»:

Одна из самых больших и динамично развивающихся в мире.

Методики составлены сотрудниками Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта .

. Для тренеров футбольной школы «Юниор» регулярно проводятся лекции от разработчиков методик и других специалистов высочайшего уровня.

Используется «Конструктор занятий» — уникальный элемент собственной обучающей платформы школы, позволяющий тренерам планировать учебно-тренировочный процесс и повышать эффективность занятий.

Сотрудничество с ведущими клубами России и Европы.

Личный кабинет на сайте для родителей, благодаря которому можно напрямую общаться со своим тренером. С помощью него вы можете удобно следить за актуальным расписанием тренировок, вместе с ребенком получать и выполнять домашние задания, контролировать свои абонементы и продлевать. В своем личном кабинете благодаря конструктору занятий вы можете видеть план на следующее занятие.

Тула, проспект Ленина, 87/7 (Манеж стадиона «Арсенал»)

8-800-700-9893, 8 (960) 616-98-93

fsjunior.com

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