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Туляки выбрали три лучших хостела

Туляки выбрали три лучших хостела

Итоги народного голосования на Myslo.

С 08 ноября по 11 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие хостелы в Туле. Мы узнали, в каких хостелах по мнению туляков, лучше всего останавливаться гостям нашего города.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 декабря. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал хостел «Like» — он набрал 602 голоса!

Второе место и 394 голоса получил хостел «Миг».

Третье место и 295 голосов туляки отдали хостелу «Лофт».

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание хостела.

 

 

Хостелы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг хостелов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

сегодня, в 17:40 0
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