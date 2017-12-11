Туляки выбрали три лучших хостела

С 08 ноября по 11 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие хостелы в Туле. Мы узнали, в каких хостелах по мнению туляков, лучше всего останавливаться гостям нашего города.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 декабря. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал хостел «Like» — он набрал 602 голоса!

Второе место и 394 голоса получил хостел «Миг».

Третье место и 295 голосов туляки отдали хостелу «Лофт».

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание хостела.

Хостелы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг хостелов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.