Туляки выбрали три лучших хостела
Итоги народного голосования на Myslo.
С 08 ноября по 11 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие хостелы в Туле. Мы узнали, в каких хостелах по мнению туляков, лучше всего останавливаться гостям нашего города.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 декабря. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал хостел «Like» — он набрал 602 голоса!
Второе место и 394 голоса получил хостел «Миг».
Третье место и 295 голосов туляки отдали хостелу «Лофт».
Поздравляем всех победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание хостела.
Хостелы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг хостелов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.