Деньги под залог имущества – в срок от 1 дня

Куда обратиться за крупной суммой, если деньги нужны срочно, а банки отказывают? В таких случаях помогают залоговые компании: займ здесь можно получить за один день.

Как выдаются займы под залог, рассказывает Татьяна Богданова, менеджер по работе с клиентами ООО «Залоговик».

Татьяна Богданова.

— Татьяна, какую сумму можно получить в виде займа и какой залог для этого требуется?

- Мы выдаем займы под залог недвижимости в размере до 85% от ее стоимости. Недвижимость остается у вас в собственности: на нее накладывается обременение на срок займа, и как только вы рассчитываетесь, оно снимается. В залог принимается любая недвижимость — квартиры, дома, таунхаусы, доли, и не только в Туле — мы работаем со всей областью. Для выдачи займа не важна ваша кредитная история, не нужны справки о зарплате — деньги может получить любой заемщик.

Под залог принимается только та недвижимость, которая находится в собственности. Также мы можем помочь приватизировать жилье (квартиру), погасить долги по ЖКХ, найти арендаторов для вашей квартиры, помочь ее продать на выгодных для вас условиях, помочь с расселением.

«Залоговик» предоставляет займы от частных инвесторов. Процент по ним выше, чем по банковским кредитам, основное преимущество — срочная выдача в короткий срок.

У нас можно получить деньги в течение 1−5 дней.

Это удобно для тех, кому нужна значительная сумма как можно быстрее.

Также наша компания является партнером организаций, которые предоставляют деньги под залог ПТС. У нас можно получить заем под залог легкового, грузового автомобиля, строительной техники — без лишних комиссий и под более выгодный процент. При этом машина остается у собственника.

— Ваша компания также занимается срочным выкупом недвижимости и автомобилей. В каких случаях удобно воспользоваться этой услугой?

- Бывают ситуации, когда человеку нужно как можно быстрее продать свое имущество: это может быть связано с переездом или срочной необходимостью в деньгах, которые не планируется возвращать. Или, допустим, вы хотите продать квартиру/авто, но не можете несколько месяцев ждать покупателя, и поэтому готовы немного уступить в цене и получить деньги сразу.

В этих случаях «Залоговик» осуществляет срочный выкуп квартир и автомобилей по цене до 80% от их рыночной стоимости.

Это действительно удобное решение, если время не терпит: деньги можно получить всего за один день.

— Можно ли взять заем под залог коммерческой недвижимости?

- Можно. Займы предоставляются как физическим лицам (владеющим данной недвижимостью), так и организациям разной правовой формы на развитие действующего бизнеса или его разветвление. Владелец коммерческого помещения может получить заем в размере до 60% от его реальной рыночной стоимости и оценки.

Также мы поможем предпринимателям воспользоваться крупными инвестициями от инвестиционных фондов, банков, инвесторов разного уровня. Это касаемо компаний-застройщиков, сельхозпредприятий, заводов... Льготные условия получения денежных средств, максимально низкие проценты, комфортные сроки кредитования. Это предложение действительно во всех регионах Российской Федерации, с которыми мы также с удовольствием работаем. Занимаемся рефинансированием уже заложенной вами недвижимости. Готовы помочь вам при необходимости увеличить сумму кредита (заема), уменьшить сроки и годовую ставку. Это касается как коммерческой недвижимости, так и жилой.

Есть возможность помочь получить деньги без залога на развитие действующего бизнеса с оборотами по счету и т. д. до 3 миллионов рублей.

— Вы можете оказать такую помощь частным заемщикам? Например, если нужны деньги на покупку квартиры, а банки отказывают?

- Да, мы помогаем нашим клиентам в получении ипотеки. Нередкий случай, когда работающий, платежеспособный, не обремененный излишней кредитной нагрузкой человек получает отказ в банках. Такие заемщики могут обратиться к нам. «Залоговик» имеет налаженные связи с ипотечными компаниями Москвы, которые лояльно подходят к заемщикам, и шансы получить деньги на покупку жилья в них очень высоки.

При помощи профессионалов вы сможете взять ипотеку под выгодный процент и не откладывать покупку жилья «до лучших времен».

— Вы сказали, что предоставляете займы от частных инвесторов. Кто может им стать?

- Каждый, кто хочет зарабатывать на своих сбережениях и кого не устраивает банковский процент. Выдача займов под залог недвижимости — актуальное и прибыльное направление инвестиций. Если у вас есть сбережения в размере от 300 000 рублей, вы можете стать партнером компании «Залоговик», то есть предоставлять свои деньги в качестве займов под залог недвижимости.

— Какие гарантии получает частный инвестор?

- Гарантия, пожалуй, самая твердая, которую только можно себе представить в нынешней экономической ситуации. Это недвижимость, которая будет находиться у вас в залоге до тех пор, пока заемщик полностью не погасит заем вместе с процентами. Залог оформляется юридически (на недвижимость накладывается обременение), все формальности, общение с заемщиками, работу по взысканию платежей «Залоговик» берет на себя. Компания вместе с инвесторами зарабатывает на займах, поэтому так же, как и инвестор, заинтересована в своевременном возврате средств и выплате процентов.

— Сколько можно заработать на займах?

- Процент по займам под залог недвижимости выше, чем по банковским кредитам. Соответственно, предоставляя такие займы, вы получите гораздо более значительную прибыль, чем процент по депозитам.

По итогам прошлого года наши частные инвесторы заработали порядка 36% годовых.

Это тот случай, когда ваши деньги действительно будут работать, а не обесцениваться инфляцией.

Специалисты компании «Залоговик» работают в сфере займов и недвижимости с 2011 года. За это время накоплен огромный опыт, налажены партнерские отношения с ведущими кредитными организациями и частными инвесторами. Для любого клиента компания найдет индивидуальное решение, вне зависимости от его кредитной истории и других обстоятельств. Если нужны деньги — вы знаете, где их найти!

ООО «Залоговик» предлагает сотрудничество частным инвесторам, физическим лицам, кредитным организациям, банковским сотрудникам, МФО, риэлторам, брокерам, партнерским организациям. Любая инициатива приветствуется!



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