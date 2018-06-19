Готовимся к детскому саду и школе: каких врачей нужно пройти ребёнку на медосмотре

Каждый год перед поступлением детей в детский сад или школу родители задаются вопросами : «Нужно ли проходить медицинский осмотр?» и «Где это можно сделать?». В этих вопросах даже у медицинских работников иногда нет согласия. Часто в поликлиниках и детских учреждениях родителям предоставляется не совсем верная информация.

Мы побеседовали об этом с директором многопрофильной клиники «Медикейт», кандидатом медицинских наук Атяшевой Людмилой Николаевной, которая специально подготовила для родителей последнюю юридически правомерную информацию по вопросам медицинских осмотров детей перед детским садом и школой.

Перед поступлением ребёнка в любое общеобразовательное учреждение (детский сад, школа, суворовское или кадетское училище) необходимо пройти предварительный медицинский осмотр. Последнее время ходит много слухов о том, что эти виды осмотров отменены, упрощены, и уже не требуются. Так ли это?

- Действительно в настоящее идет много разговоров и дискуссий в СМИ и на уровне федеральных органов власти о том, чтобы не выделять специально медицинские осмотры перед школой и детским садом, ибо законом о диспансеризации детей предусмотрены ежегодные осмотры в условиях государственных детских поликлиник. Ни у кого не вызывает сомнения качество этих осмотров в наших поликлиниках, поэтому пока это - только разговоры и рабочие дискуссии. Никаких регламентирующих документов на этот счёт не принято, и в ближайшее время не планируется.

Более того, в августе 2017 года был выпущен новый Приказ МЗ РФ №514н взамен ранее существовавшего, который регламентирует медицинские осмотры в возрастных группах перед детский садом и школой. Согласно этому Приказу, предусмотрены некоторые изменения объёма необходимых обследований и осмотров, и чётко регламентированы сроки проведения. Данный приказ вступил в действие с 1 января 2018 года.

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На медосмотре придётся проходить всех специалистов? Даже тех, кого, предположим, ребёнок посещал недавно?

- В этом Приказе прописано, что для оформления данного медицинского осмотра «могут использоваться обследования и результаты осмотров врачей-специалистов, внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (карта развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра врача-специалиста и (или) обследования, для детей старше 2-х летнего возраста». В случае оформления медицинской карты ребенку в возрасте до 2 лет, такие сроки сужены до 1 месяца.

Так чем же отличается новый приказ от предыдущего?

- Приказ строго регламентирует набор необходимых осмотров врачей-специалистов и исследований для каждой возрастной группы. Он не имеет существенных отличий от ранее действующего в вопросах необходимости проведения осмотра, сроков и месте его проведения. Однако, некоторые отличия всё-таки имеются!

Перед поступлением в детский сад ребёнок долен пройти осмотр 7 специалистов (1 этап): невролог, офтальмолог, ЛОР-врач, детский хирург, детский уролог-андролог (мальчики), акушер-гинеколог (девочки). В последнее время допускается послабление в отношении осмотров девочек перед детским садом гинекологами, что представляется разумным. Хотя чёткой рекомендации, исключающей данный вид осмотра, в Приказе нет. Рекомендуется осмотр врача-стоматолога. Из необходимых исследований остались только общие анализы крови и мочи.

Теперь для детского сада не требуется сдавать анализы на глюкозу,

кровь или кал на гельминты!

Также не нужно никаких

УЗИ-исследований.

Перед поступлением несовершеннолетнего в школу нужно пройти осмотр 9 специалистов (1 этап): невролог, психиатр, офтальмолог, ЛОР-врач, детский хирург, детский уролог-андролог (мальчики), акушер-гинеколог (девочки), по- показания травматолог-ортопед (после осмотра детского хирурга). Рекомендуется осмотр врача-стоматолога.

Будущим школьникам больше не требуется проходить осмотры дерматолога и детского эндокринолога.

Необходимые обследования: общие анализы крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ (электрокардиографию) и ЭхоКГ (УЗИ сердца).

По новому приказу больше не нужно проводить УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов репродуктивной функции у мальчиков и девочек.

Завершает медицинский осмотр несовершеннолетнего перед поступлением в детский сад или школу осмотр педиатра, который суммирует выявленные отклонения или заболевания у ребенка, даёт заключение о состоянии здоровья ребёнка, необходимые рекомендации по лечению или направляет ребёнка на дополнительные обследования и консультации специалистов (2 этап осмотра).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Многие родители жалуются, что их в поликлинике заставляют проходить дополнительные обследования. Законно ли это?

- В нашу клинику часто обращаются родители с нестандартными списками необходимых обследований и осмотров, предлагаемых к прохождению в поликлинике по месту жительства. Такие требования являются незаконными. В необходимый перечень 1 этапа медицинского осмотра несовершеннолетнего перед школой и детским садом, согласно действующему Приказу, не входят, например, осмотры травматолога-ортопеда перед детским садом, детского эндокринолога, детского кардиолога, дерматолога, рентгеновские исследования, и другие, не упомянутые мной выше.

А вот на 2 этапе (после консультации педиатра) «при подозрении на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз которого не мог быть установлен на 1 этапе медицинского осмотра», ребёнку могут быть рекомендованы любые дообследования и консультации специалистов, не входящие в основной перечень медицинского осмотра.

Нужно ли проходить осмотры у логопеда и психолога?

- Осмотры логопеда и детского психолога не являются обязательными при прохождении медосмотра ребенка перед детским садом и школой. Эти виды осмотров не входят в перечень необходимых услуг. Однако, некоторые общеобразовательные учреждения просят пройти осмотры детского психолога и логопеда для проведения медико-педагогической комиссии (регламентируется местными нормативными актами и не входит в состав медицинского осмотра).

Сегодня родители предпочитают не терять время и силы в очередях государственных поликлиник. Обязательно ли проходить медосмотр в муниципальной поликлинике, или можно обратиться для этого в платные медицинские центры?

- Данный Приказ чётко устанавливает право выбора родителей: проходить данные виды медицинских осмотров в поликлиниках по месту жительства или в частных медицинских центрах, имеющих лицензию на данные виды медицинской деятельности. При правильном заполнении медицинской документации по результатам медицинского осмотра общеобразовательные учебные заведения не имеют право отказывать родителям в приёме документов из частного медицинского центра (клиники).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Установлены ли точные сроки прохождения медосмотра?

Сроки проведения данных медицинских осмотров несовершеннолетних чётко регламентированы: 1 этап — не более 20 рабочих дней, 2 этап — не более 45 рабочих дней. При проведении 1 и 2 этапов осмотра в государственных лечебных учреждениях все необходимые ребенку осмотры (консультации) специалистов и обследования предоставляются бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Для ребят, которые готовятся поступать в кадетское или суворовское училище какие-то особые условия осмотров?

- К нам обращаются родители детей, готовящихся к поступлению в кадетское или суворовское училище, с просьбой о проведении медицинского осмотра. Приказ МЗ РФ №514н также регламентирует возможность родителей проводить данные осмотры в медицинских учреждениях любой формы собственности. Однако, этот документ не может регламентировать необходимый перечень осмотров и обследований для поступления ребёнка в данное общеобразовательное учреждение, т. к. этот перечень определяется локальными нормативными актами учебного заведения и может существенно отличаться между училищами. Я рекомендую перед тем, как идти на медосмотр ознакомиться с требованиями конкретного учебного заведения к проведению медицинского осмотра перед поступлением.

В клинике «Медикейт» проводятся медосмотры будущих кадетов и суворовцев?

- Наша клиника занимается проведением медицинских осмотров перед поступлением детей в детский сад, школу, суворовское или кадетское училище на протяжении многих лет. Мы всегда стараемся отслеживать последние нормативные акты и проводить медосмотры в соответствие с действующими требованиями. Мы организуем медицинский осмотр максимально комфортно для родителей и детей (чаще — за два посещения клиники). Всю необходимую документацию (в случае отсутствия на руках) родители получают при оформлении осмотра в регистратуре. Также мы проводим медицинские осмотры несовершеннолетних перед поступлением в Тульское суворовское училище (согласно требованиям данного образовательного учреждения). У нас вы также сможете пройти осмотры детского психолога, логопеда и дефектолога.

Ждём вас дорогие родители, и будем рады вам помочь!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Многопрофильная клиника «Медикейт»

Тула, ул. Вересаева, 2

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